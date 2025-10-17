OYO In Indian Railways: ఇండియన్ రైల్వేస్ ఇప్పుడు రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్, దురంతో ఎక్స్ప్రెస్, శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్, ప్యాలెస్ ఆన్ వీల్స్, మహారాజా ఎక్స్ప్రెస్లలో జంటలకు ప్రత్యేక లగ్జరీతో పాటు ఎంతో రక్షణగా మంచి అనుభవాన్ని అందిస్తోంది. ఓయో లెవల్లో ఈ రైళ్లలో రూమ్ బుకింగ్ సౌకర్యం ఉంది. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భారత రైల్వే వ్యవస్థ దేశానికి జీవనాడి అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు. ఇది కేవలం రవాణా సాధనం మాత్రమే కాదు. కోట్లాది మంది ప్రజల దైనందిన జీవితంలో అంతర్భాగం. ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది భారతీయులు ఈ రైళ్లలో ప్రయాణిస్తారు. జనరల్ క్లాస్ నుండి ప్రీమియం క్లాస్ వరకు, ఇండియన్ రైల్వేస్ ప్రతి తరగతికి తగిన సేవలను అందిస్తుంది.
ఇటీవల రైల్వే వ్యవస్థ జంటలు, హనీమూన్ లకు ప్రత్యేక సౌకర్యాలను అందించడం ప్రారంభించింది. ఎందుకంటే నూతన వధూవరులకు లేదా వ్యక్తిగతంగా సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని కోరుకునే వారికి గోప్యత చాలా ముఖ్యం. ఈ అవసరాన్ని గుర్తించిన రైల్వే అధికారులు కొన్ని రైళ్లలో ప్రైవేట్, విలాసవంతమైన సౌకర్యాలతో కూడిన ప్రత్యేక కోచ్లను ప్రవేశపెట్టారు.
ముఖ్యంగా AC ఫస్ట్ క్లాస్ కోచ్లు ఈ అనుభవాన్ని మరింత ఆనందదాయకంగా మారుస్తున్నాయి. ఈ కోచ్లలో రెండు లేదా నాలుగు బెర్త్లతో కూడిన చిన్న క్యాబిన్లు ఉంటాయి. వీటిలో, జంటలు తమ తలుపులు మూసివేసి స్వేచ్ఛగా ప్రయాణాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు. ఈ క్యాబిన్లు ఒక గది పరిమాణంలో ఉంటాయి. నిశ్శబ్ద, సౌకర్యవంతమైన, సురక్షితమైన వాతావరణాన్ని అందిస్తాయి. గోప్యత కోరుకునే ప్రయాణీకులకు ఇవి నిజమైన వరం.
రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్, దురంతో ఎక్స్ప్రెస్, శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ వంటి ప్రీమియం రైళ్లలో ఇటువంటి సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ రైళ్లలో ప్రయాణీకుల సంఖ్య పరిమితంగా ఉంటుంది. అంటే తక్కువ గందరగోళం ఉంటుంది. అందువల్ల, జంటలు తమ ప్రయాణాన్ని ప్రశాంతంగా, ఎటువంటి అంతరాయాలు లేకుండా ఆస్వాదించవచ్చు. ఈ మూడు అంశాల కలయిక - సౌకర్యం, గోప్యత, సమయపాలన - వారిని ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి.
ప్యాలెస్ ఆన్ వీల్స్, మహారాజా ఎక్స్ప్రెస్ వంటి ప్రీమియం రైళ్లు లగ్జరీని తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్తాయి. అవి భారతీయ రైల్వేలకు గర్వకారణం. ఈ రైళ్లలో జంటలకు ప్రత్యేక హనీమూన్ ప్యాకేజీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రైవేట్ క్యాబిన్లు, రాయల్ స్టైల్ డైనింగ్, అద్భుతమైన ఇంటీరియర్ డిజైన్, ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ స్థాయి సేవలు - ఇవన్నీ కలిసి ఈ రైళ్లను లగ్జరీ హోటల్ లాగా భావిస్తాయి.
ఈ ప్రత్యేకమైన అనుభవం కారణంగా, చాలా మంది జంటలు ఇప్పుడు విమాన ప్రయాణం కంటే రైలు ప్రయాణాన్ని ఇష్టపడుతున్నారు. ఎందుకంటే రైలు ప్రయాణం కేవలం గమ్యస్థానాన్ని చేరుకోవడం మాత్రమే కాదు. అది ఒక సాహసయాత్ర లాంటిది. కిటికీ వెలుపల ఉన్న సుందర దృశ్యాలు, పర్వతాలు, నదులు, పచ్చని పొలాలు - ఇవన్నీ కలిసి ప్రయాణాన్ని మరపురాని జ్ఞాపకంగా మారుస్తాయి. భారతీయ రైల్వేలు ఇప్పుడు కేవలం ప్రయాణ మార్గంగా కాకుండా, జంటలకు ప్రత్యేక అనుభవాన్ని అందించే ప్రదేశంగా మారుతోంది.
