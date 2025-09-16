English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Train Ticket: అక్టోబర్ 1 నుండి టికెట్ బుకింగ్ నియమాలు మార్పు.. ప్రయాణీకులు కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిందే..! 

Rules Change In General Ticket Booking: రైల్వే రిజర్వేషన్ వ్యవస్థ అక్టోబర్ 1 నుంచి కొత్త రూల్స్ ప్రవేశపెట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్క ప్రయాణికుడు తెలుసుకోవాల్సిందే. ఐఆర్‌సీటీసీ వెబ్‌సైటు లేదా యాప్ ద్వారా ఆధార్ ప్రామాణీకరనం చేసింది. సాధారణ వినియోగదారులకు మాత్రమే రిజర్వ్ చేయనుంది. జనరల్ టికెట్ బుకింగ్ కోసం కూడా ఆధార్‌ ధృవీకరణ తప్పనిసరి చేసింది భారతీయ రైల్వే. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 16, 2025, 07:30 AM IST

Trending Photos

Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
5
Tomorrow Holiday
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
6
5 Rs Note Price
Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
6
Prabhas
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
Cricket Records: క్రికెట్‌లో వింత రికార్డు.. ఒకేరోజులో మూడుసార్లు ఔట్ అయిన పాక్ ప్లేయర్..!
5
Cricket Records
Cricket Records: క్రికెట్‌లో వింత రికార్డు.. ఒకేరోజులో మూడుసార్లు ఔట్ అయిన పాక్ ప్లేయర్..!
Train Ticket: అక్టోబర్ 1 నుండి టికెట్ బుకింగ్ నియమాలు మార్పు.. ప్రయాణీకులు కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిందే..! 

Rules Change In General Ticket Booking: ఇకపై మీరు రైల్వే టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవాలంటే ఆధార్ ప్రామాణీకరణ తీసుకోబడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ముందుగానే ఆధార్ ప్రామాణికరించబడిన వినియోగదారులు మాత్రమే రిజర్వ్‌ చేసుకోవాలి. ఇది సాధారణ జనరల్ టికెట్ బుకింగ్ చేస్తున్న వినియోగదారుల కూడా వర్తిస్తుంది. రైల్వే ఈ విధానాన్ని అక్టోబర్ 1 నుంచి జనరల్ రిజర్వేషన్ వారికి కూడా తప్పనిసరి చేసింది. జనరల్ టికెట్ బుకింగ్ సమయంలో అక్టోబర్ 1 నుంచి ఆధార్ ప్రామాణికరణ తప్పనిసరి. ఇది తప్పనిసరి అని రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ సోమవారం ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది. ఇలా ఉండగా జూలై 1వ తేదీ నుంచి తత్కాల్ టికెట్ ఆన్‌లైన్ బుకింగ్ లో కూడా భారీ మార్పు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆన్‌లైన్లో బుక్ చేసుకునే వారికి ఆధార్ ధ్రువీకరణ తప్పని సరి చేసింది. ఇప్పుడు జనరల్ టికెట్లు బుక్ చేసుకునే వారికి అక్టోబర్ 1 నుంచి వర్తించనుంది. ప్రధానంగా ఈ ఆధార్ ప్రామాణికరణ అనేది టికెట్ బుకింగ్ బ్రోకర్ల నివారించడానికి ఈ భారీ మార్పు చేసింది రైల్వే. రిజర్వేషన్ టికెట్ల విషయంలో ఎలాంటి మార్పు లేదని తెలిపింది. జనరల్ రిజర్వేషన్ ప్రారంభమైన పది నిమిషాల పరిమితి సమయంలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు . అదే సమయంలో ఏజెంట్ల ద్వారా రైల్వే టికెట్ బుకింగ్ చేసుకునే వారికి మొదటి రోజున రిజర్వ్ చేసిన టికెట్ల కు అనుమతి లేదు.

Add Zee News as a Preferred Source

 రైల్వే జనరల్ టికెట్ బుకింగ్ చేసుకున్నప్పుడల్లా ఆధార్ ప్రామాణికరించబడిన వినియోగదారులు మాత్రమే మొదటి 15 నిమిషాలు ఐఆర్‌సీటీసీ యాప్ లేదా వెబ్‌సైట్ ద్వారా టికెట్లను బుక్ చేసుకోగలరు. ఇప్పటినుంచి తాత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్  జనరల్ రిజర్వేషన్ పైన కూడా ప్రభావం పడనుంది. అంటే మీరు ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి రైల్వే ప్రయాణం చేయాలనుకుంటే కచ్చితంగా ఆ తేదీ నుంచి రెండు నెలల ముందుగానే బుక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 2025 జనవరిలో రైల్వే ప్రయాణం చేయాలనుకుంటే మీరు నంబర్ లోనే రైల్వే టికెట్ బుకింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రాత్రి 12:20 గంటలకు ఈ టికెట్ బుకింగ్ ప్రారంభమవుతుంది. అయితే 12: 20 నుంచి 12 :35 మధ్యల టికెట్ బుక్ చేసుకునే వారికి ఆధార్ ధ్రువీకరణ తప్పనిసరి చేసింది. ఆ సమయంలో చాలా ఎక్కువ డిమాండ్ కూడా ఉంటుంది ఆ 15 నిమిషాలు కీలకం. 

 రానున్నది దసరా దీపావళి పండుగలు సందర్భంలో ఎక్కువ శాతం మంది సొంతూళ్లకు రైల్వే ప్రయాణం చేస్తారు. రైల్వే ప్రయాణం అతి సులువు. అంతే కాదు తక్కువ సమయంలోనే డెస్టినేషన్ కి చేరుస్తుంది. వీటి టికెట్ ధరలు కూడా తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో రైల్వే టికెట్ల బుకింగ్ డిమాండ్ భారీగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా 60 రోజుల ముందు రైల్వే టికెట్ బుకింగ్ విండో తెరిచినప్పుడు తత్కాల్ బుకింగ్ సమయంలో కనిపించే రద్దీ మాదిరిగానే సాధారణ బుకింగ్ లో కూడా కనిపించనుంది. ఈ సమయంలో మోసపూరితనమైన థర్డ్‌ పార్టీ బ్రోకర్‌ను నివారించడానికి బుకింగ్ ప్రక్రియను పారదర్శకంగా రైల్వే చేస్తోంది.

Read more: టెలికాం కంపెనీలకు బిగ్‌ షాక్‌.. 1GB ప్లాన్స్‌ ఎందుకు తొలగించారని ట్రయ్‌ ప్రశ్న..! కారణం ఇదే..

Read more: Video: వినాయక నిమజ్జనంలో ఘోరం.. భక్తులపైకి దూసుకెళ్లిన ట్రక్కు, 8 మంది దుర్మరణం వీడియో వైరల్‌ 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

train ticket booking rules changeIndian Railway Ticket Bookingirctc aadhar verificationaadhar mandatory train ticket

Trending News