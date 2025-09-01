Transgender attacks and beats rpf inspector in uttar pradesh video: ఇటీవల దేశంలో ఎక్కడ చూసిన ట్రాన్సె జెండర్స్ ల ఆగడాలు మరీ ఎక్కువగా మారాయి. బస్టాండ్లు, రైల్వేలు , పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో న్యూసెన్స్ లు చేస్తుంటారు . వీరు అడిగినంత డబ్బులు ఇవ్వకుంటే బూతులు తిడుతూ,నగ్నంగా మారినానా హంగామాలు చేస్తారు. ఇటీవల కాలంలో ట్రాన్స్ జెండర్ లు మరీ జబర్దస్తీగా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో చాలా మంది పోలీసులకు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు. అయితే.. యూపీలోని డియోరియా రైల్వేస్టేషన్ లో కూడా ఇలాంటి ఘటన ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రయాణికుల నుంచి ట్రాన్స్ జెండర్లు డబ్బులు దొంగిలిస్తున్నారని అక్కడి పోలీసులకు ఫిర్యాదులు అందాయి. దీంతో రంగంలోకి దిగిన అధికారులు అక్కడి ట్రాన్స్ జెండర్స్ కు వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు.
Two transgender individuals arrested for allegedly attacking an RPF inspector at Deoria Sadar Railway Station after inspector attempted to intervene in their purported extortion activities targeting passengers.#transgenders #RPF #indianrailways #viralvideo #DeoriaPolice pic.twitter.com/AFYf66ZdNG
— Manchh (@Manchh_Official) September 1, 2025
ఇంతలో ట్రాన్స్ జెండర్ లు రెచ్చిపోయారు. ఏకంగా ఆర్పీఎఫ్ ఇన్స్పెక్టర్ మీదనే దాడికి దిగారు. బకెట్లు, రాడ్లు, కర్రలతో దాడికి దిగారు. ఆయన్ను ఇష్టమోచ్చినట్లు చితకొట్టారు. వారి దాడుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఆయన ప్లాట్ ఫామ్ మీద పరుగులు పెట్టాడు.
అయిన వారు దాడులు చేయడం ఆగలేదు. చివరకు భారీగా పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఇద్దరు ట్రాన్స్ జెండర్ లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ దాడికి చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు సీరియస్ అయ్యారు. ఇద్దరు ట్రాన్స్ జెండర్స్ ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
