Transgenders attacks Video: రెచ్చిపోయిన ట్రాన్స్ జెండర్స్.. ఆర్పీఎఫ్ ఇన్స్‌పెక్టర్‌ను ఉర్కించి కొడుతూ హల్ చల్.. వీడియో వైరల్..

Transgenders attacks and beats rpf inspector: ట్రాన్స్ జెండర్స్  ఆర్పీఎఫ్ ఇన్స్‌పెక్టర్‌ ను ఉర్కించి కొట్టారు. బకెట్ లు, రాడ్లు, కర్రలతో దాడులు చేశారు. రైల్వే స్టేషన్ అంతా భయానకంగా మారిపోయింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 1, 2025, 03:07 PM IST
  • రైల్వే పోలీసులపై ట్రాన్స్ జెండర్స్ దాడి..
  • వీడియో వైరల్..

Transgender attacks and beats rpf inspector in uttar pradesh video: ఇటీవల దేశంలో ఎక్కడ చూసిన ట్రాన్సె జెండర్స్ ల ఆగడాలు మరీ ఎక్కువగా మారాయి. బస్టాండ్లు, రైల్వేలు , పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లో న్యూసెన్స్ లు చేస్తుంటారు . వీరు అడిగినంత  డబ్బులు ఇవ్వకుంటే బూతులు తిడుతూ,నగ్నంగా మారినానా హంగామాలు చేస్తారు. ఇటీవల కాలంలో ట్రాన్స్ జెండర్ లు మరీ జబర్దస్తీగా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో చాలా మంది పోలీసులకు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు. అయితే.. యూపీలోని డియోరియా రైల్వేస్టేషన్ లో కూడా ఇలాంటి ఘటన ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది.  ప్రయాణికుల నుంచి ట్రాన్స్ జెండర్లు డబ్బులు దొంగిలిస్తున్నారని అక్కడి పోలీసులకు ఫిర్యాదులు అందాయి. దీంతో రంగంలోకి దిగిన అధికారులు అక్కడి ట్రాన్స్ జెండర్స్ కు వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు.

 

ఇంతలో ట్రాన్స్ జెండర్ లు రెచ్చిపోయారు. ఏకంగా  ఆర్పీఎఫ్ ఇన్స్‌పెక్టర్‌ మీదనే దాడికి దిగారు. బకెట్లు, రాడ్లు, కర్రలతో దాడికి దిగారు. ఆయన్ను ఇష్టమోచ్చినట్లు చితకొట్టారు. వారి దాడుల నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఆయన ప్లాట్ ఫామ్ మీద పరుగులు పెట్టాడు.

అయిన వారు దాడులు చేయడం ఆగలేదు. చివరకు భారీగా పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఇద్దరు ట్రాన్స్ జెండర్ లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ దాడికి చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం  నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు సీరియస్ అయ్యారు. ఇద్దరు ట్రాన్స్ జెండర్స్ ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Uttar PradeshTransgender attackRpf inspectorDeoria railway stationTransgender attacks on rpf inspector

