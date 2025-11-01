English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Indian Railway: రైళ్లలో డబ్బుల కోసం హిజ్రాలు వేధిస్తున్నారా? భయపడకుండా ఈ పని చేయండి!

Indian Railway: రైళ్లలో డబ్బుల కోసం హిజ్రాలు వేధిస్తున్నారా? భయపడకుండా ఈ పని చేయండి!

Transgender Harassment In Train: రైళ్లలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు డబ్బు కోసం ట్రాన్స్‌జెండర్లు మిమ్మల్ని వేధిస్తున్నారా? తదుపరిసారి, మీరు అలాంటి సంఘటనను ఎదుర్కొంటే, వాటిని నివారించడానికి మీరు భారతీయ రైల్వేల కొన్ని నియమాలను తెలుసుకోవాలి. దీని గురించి మరింత సమాచారం ఇక్కడ ఉంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 1, 2025, 07:05 PM IST

Indian Railway: రైళ్లలో డబ్బుల కోసం హిజ్రాలు వేధిస్తున్నారా? భయపడకుండా ఈ పని చేయండి!

Transgender Harassment In Train: రైళ్లలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు డబ్బు కోసం ట్రాన్స్‌జెండర్లు మిమ్మల్ని వేధిస్తున్నారా? తదుపరిసారి, మీరు అలాంటి సంఘటనను ఎదుర్కొంటే, వాటిని నివారించడానికి మీరు భారతీయ రైల్వేల కొన్ని నియమాలను తెలుసుకోవాలి. దీని గురించి మరింత సమాచారం ఇక్కడ ఉంది.

రైలులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు, కొంతమంది ట్రాన్స్‌జెండర్లు బలవంతంగా డబ్బు అడుగుతారు. మీరు డబ్బు ఇవ్వనప్పుడు మిమ్మల్ని వేధిస్తారు. అటువంటి పరిస్థితిలో, మీరు ఏమి చేయాలో తెలియకపోవచ్చు. చింతించకండి.. భారతీయ రైల్వేలు దీనికి ఒక పరిష్కారాన్ని తెలిపింది.  

నార్త్ సెంట్రల్ రైల్వేలోని ఆగ్రా డివిజన్‌కు చెందిన రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (RPF) రైళ్లలో, రైల్వే స్టేషన్లలో ప్రయాణీకులను వేధించడం, అనధికార ప్రయాణం, దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా ఆపరేషన్లు నిర్వహిస్తోంది. అక్టోబర్ 1 నుండి అక్టోబర్ 15 వరకు ఆగ్రా డివిజన్‌లో ప్రత్యేక ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఆపరేషన్ సందర్భంగా, అక్రమంగా రైళ్లలోకి ప్రవేశించి మంగళముఖి అని చెప్పుకుంటూ ప్రయాణికుల నుండి డబ్బు డిమాండ్ చేసిన 54 మందిని అరెస్టు చేశారు.  

జనవరి, అక్టోబర్ 2025 మధ్య, రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ఆగ్రా డివిజన్ అనుమతి లేకుండా రైళ్లలోకి ప్రవేశించి ప్రయాణికులను వేధిస్తున్న 303 మంది వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకుంది. అదే సమయంలో, ఇటువంటి సమస్యలకు సంబంధించి రైల్ మదత్ పోర్టల్‌లో ప్రయాణికులు మొత్తం 257 ఫిర్యాదులను నమోదు చేశారు. సత్వర చర్యలు తీసుకున్నారు. 

డివిజన్‌లోని అన్ని పోస్ట్, అవుట్‌పోస్ట్ ఇన్‌ఛార్జ్‌లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, రైళ్లు, ప్లాట్‌ఫారమ్‌లపై క్రమం తప్పకుండా తనిఖీలు నిర్వహించాలని, అవసరమైనప్పుడల్లా సత్వర, ప్రభావవంతమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. 

కాబట్టి, ట్రాన్స్‌జెండర్లు మిమ్మల్ని లేదా రైలులో ఇతర ప్రయాణీకులను వేధిస్తే, ఆ సంఘటనను రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్‌కు నివేదించండి. విధుల్లో ఉన్న సమీప సిబ్బందికి తెలియజేయండి. అలాగే, రైల్ మదత్ పోర్టల్ లేదా 139 హెల్ప్‌లైన్‌లో ఫిర్యాదు చేయండి.

Also Read: Indian Railway: ప్రజలకు ముఖ్య గమనిక..ఇక నుంచి రైళ్లలో లోయర్ బెర్తులు వీళ్లకే ఇస్తారు!?

ALso Read: YS Jagan: సీఎం చంద్రబాబుపై విరుచుకుపడిన మాజీ సీఎం జగన్.."తుపాను నిర్వహణపై బాబుగారివి పిట్టలదొర మాటలు"

 

