  • Treasure Act India: మీకు గుప్తనిధులు దొరికితే ఎవరికి సొంతం? ఇలా చేస్తే ప్రభుత్వానికి రూపాయి కూడా కట్టాల్సిన అవసరం లేదు!

India Treasure Trove Act 1878: భూమిని తవ్వకాలు జరపగా బంగారు నాణాలు బయటపడ్డాయని తరచూ వార్తలు వస్తూనే ఉంటాయి. అయితే అలా దొరికిన బంగారాన్ని ఏం చేస్తారో మీకేమైనా తెలుసా? భారతీయ చట్టాలు ఏం చెబుతున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Last Updated : Nov 22, 2025, 02:35 PM IST

India Treasure Trove Act 1878: మీకు ఎప్పుడైనా మీ పొలం దున్నుతున్నప్పుడు లేదా మీ ఇంటి పెరట్లో లేదా ఇతర ప్రదేశాల్లో భూమిని తవ్వినప్పుడు బంగారం బయటపడిందా? కొన్ని సందర్బాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో భూమిని తవ్వకాలు జరిపగా బంగారు నాణాలు బయటపడ్డాయని తరచూ వార్తలు వస్తూనే ఉంటాయి. అయితే అలా దొరికిన బంగారాన్ని ఏం చేస్తారో మీకేమైనా తెలుసా? భారతీయ చట్టాలు ఏం చెబుతున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

భారతదేశంలో ఇలాంటి గుప్త నిధులకు సంబంధించి ఓ ప్రత్యేకమైన చట్టం ఉందని మీలో చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. ఇండియన్ ట్రెజర్ ట్రోవ్ చట్టం, 1878 గా గుప్త నిధుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ఈ చట్టం బ్రిటిష్ పాలనలో అమలు చేయడం జరిగింది. కానీ, ఇదే చట్టాన్ని స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత కూడా అమలు చేస్తూనే ఉన్నాయి మన ప్రభుత్వాలు. అయితే ఈ చట్టం తాలూకా నిబంధనలు చాలా ఉన్నాయి. 

గుప్తనిధి అంటే ఏంటి? అలాంటి నిధులు దొరికితే ఏం చేయాలి? ఎవరికి సమాచారం ఇవ్వాలి? దాన్ని ఎవరు స్వాధీనం చేసుకోవచ్చు. ప్రభుత్వం ఏఏ పరిస్థితుల్లో జోక్యం చేసుకుంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అయితే ఇలాంటి గుప్త నిధులను ప్రభుత్వం ఇష్టానుసారంగా స్వాధీనం చేసుకునేందుకు వీలు లేదు. చట్ట ప్రకారం నడుచుకోవాల్సి ఉంటుంది.

చట్టం ప్రకారం 'గుప్తనిధి' అంటే.. బంగారం, వెండి వంటి పాత లోహ నాణేలు మనకి దొరికితే దాన్ని గుప్తనిధిగా పరిగణించడం సరైన పద్ధతి కాదు. దీనికంటూ చట్టంలో ఓ ప్రత్యేకమైన అర్థం ఉంది. ఇండియన్ ట్రెజర్ ట్రోవ్ ప్రకారం.. గుప్తనిధి అంటే, కనీసం 100 ఏళ్ల వయసు కలిగిన నిధి ఉండాలి. అదే విధంగా అది భూమిలో పాతిపెట్టిన బంగారు ఆభరణాలు లేదా పాత నాణేలు, రత్నాలు, వెండి వస్తువు, విలువైల రంగు రాళ్లు,  పురాతన వస్తువులు వంటివి అయ్యి ఉండాలి. ఇలా అన్ని ప్రమాణాలను చేరుకున్నప్పుడు మాత్రమే దీన్ని గుప్తనిధిగా ప్రభుత్వం పరిగణిస్తుంది.

ఇలాంటి నిధి దొరికితే మీరేం చేయాలంటే?
మీకు ఇలాంటి ఓ నిధి కనిపిస్తే.. దాన్ని ఇంట్లో దాచిపెట్టి, రహస్యంగా అమ్మకోని సొమ్ము చేసుకోవాలనుకోవడం పొరపాటే. చట్టం ప్రకారం.. ఇలా చేయడం పూర్తిగా నేరం కిందికి వస్తుంది. 1878 ట్రెజర్ చట్టంలో.. మీరు ఓ నిధికి కనుగొంటే.. దాన్ని జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ లేదా స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌కు తీసుకెళ్లి అప్పగించాలి. దాన్ని దాచడం లేదా విక్రయించడం నేరం. అలా చేస్తూ మీరు దొరికిపోతే జైలు శిక్షతో పాటు జరిమానాను కూడా విధిస్తారు. ఒకవేళ మీరు మీ స్వంత భూమిలో నిధిని కనిపెట్టినా.. దాన్ని మీరు అధికారులకు తెలియజేయకపోతే.. అది చట్ట ఉల్లంఘన కిందికి వస్తుంది.

ఒకవేళ మీకు ఏదైనా నిధి దొరికితే ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. చట్టంలో అన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. మీ స్వంత భూమిలో నిధి దొరికితే.. దానిపై మీకు హక్కు ఉంటుంది. దాన్ని ప్రభుత్వం జప్తు చేసే అధికారం లేదు. చాలా సందర్భాల్లో కోర్టులు ఇదే విధమైన తీర్పును ఇచ్చాయి. నిధికి సంబంధించిన అసలు యజమాని ముందుకు రాకపోతే మీకే చెల్లుతుంది. అలాగే ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతుల్లో భూమి ఉన్నప్పుడు ఆ యజమానికి ఈ నిధికి దక్కుతుంది.

వేరొకరి భూమిలో నిధి దొరికితే?
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో భూ యజమానితో పాటు నిధికి కనుగొన్న వ్యక్తికి హక్కులు ఉంటాయి. అయితే ఆ నిధికి సంబంధించిన అసలు యజమాని ఉంటే అది పూర్తిగా అతనికే చెందుతుంది. అదే విధంగా కొన్ని పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది.

