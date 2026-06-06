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Trichy Akshaya Video: తిరుచ్చి మహిళ ఎఫైర్ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. భర్త గురించి షాకింగ్ నిజాలు చెప్పిన అక్షయ.. వీడియో వైరల్..

Trichy woman extramarital affair news: తన భర్త ఒక సైకో అని అక్షయ చెప్పుకొచ్చింది. అంతే కాకుండా ఈ ఘటన 2025 ఏప్రిల్ లో తాను హస్టల్ లో ఉండగా తీసిందని చెప్పింది. ఆ తర్వాత రెండు సార్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు కూడా చేసినట్లు చెప్పింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 06, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:16 PM IST
Trichy Akshaya Video: తిరుచ్చి మహిళ ఎఫైర్ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. భర్త గురించి షాకింగ్ నిజాలు చెప్పిన అక్షయ.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: trichy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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