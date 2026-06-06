/Trichy Akshaya Video: తిరుచ్చి మహిళ ఎఫైర్ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. భర్త గురించి షాకింగ్ నిజాలు చెప్పిన అక్షయ.. వీడియో వైరల్..

Trichy Woman Akshaya reveals shocking facts behind extra marital affair allegations: తమిళనాడులోని తిరుచ్చిలో వివాహిత అక్షయ, ధర్మరాజకు చెందిన ఘటన సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తుంది. గత రెండు రోజులుగా భార్య వివాహేతర సంబంధంలో భర్త ఆమెను హత్యచేశాడని ప్రచారం జరిగింది. ఈక్రమంలో అక్షయ.. తన ఇంటికి దగ్గరలో సెలూన్ లో పనిచేసే జోషువా అనే వ్యక్తితో వివాహేతరం సంబంధం పెట్టుకుంది. ఆ తర్వాత ఇంట్లోనే భర్తకు అడ్డంగా దొరికి పొవడంతో భర్త ధర్మరాజ ఆమెను అత్యంత దారుణంగా కత్తితో పొడిచి తన కుమారుడ్నిపట్టుకుని ఏడ్చాడు. అంతకు ముందు భార్య ఇంట్లో ఉండగా పక్క గదిలో ఆమె ప్రియుడు ఉండటం, ఆ తర్వాత గొడవ జరిగి అతను బైటకు పారిపొవడం ఫోన్ లో భర్త రికార్డు చేశాడు. ఆ తర్వాత పెద్ద గొడవ జరిగి భార్యను కత్తితో పొడిచినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఈ వీడియో నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ గా మారింది.
పోలీసులు అక్షయపై దాడి చేసిన ఘటనలో ధర్మరాజ ను అరెస్ట్ చేశారు. మహిళ మాత్రం ఆస్పత్రికి సమయానికి స్థానికులు తీసుకెళ్లగా ఆమె ప్రాణా పాయం నుంచి బైటపడింది. ఈ ఘటన తర్వాత ఆమె తనపై విపరీతంగా సోషల్ మీడియాలో చెడుగా చేస్తున్న ప్రచారంపై రియాక్ట్ అయ్యింది. తన భర్త ఒక సైకో అని చెప్పింది. అతనికి చోరీలు, గంజాయి తాగడం అలవాటు అయ్యిందని అతను సైకోలా తనపై దాడి చేసేవాడని చెప్పింది.
ఈ వీడియో ఇప్పటిది కాదని 2025 ఏప్రిల్ లో జరిగిందని చెప్పింది. తనపై దాడి చేశాడని, గుండు కూడా చేశాడని అప్పట్లో దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు చెప్పింది. ఆ వీడియోను వాడుకొనని చెప్పాడని, ఇప్పుడు తనను కావాలని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తు, దాడి చేసి ఆ వీడియోను వైరల్ చేశాడని ఒక వీడియో రిలీజ్ చేసింది.
తన భర్త ధర్మరాజ చెన్నైకి పనిమీద వెళ్లేటప్పుడు తనను హస్టల్ లో దించుతాడని, అక్కడ అందరు చిన్న చిన్న డ్రెస్ లు వేసుకుంటారని, తన భర్త ఇతర యువతులతో మాట్లాడేవాడని కూడా చెప్పింది. ఈ క్రమంలో అసలు లేడీస్ హస్టల్ లో పురుషులు ఎలా వెళ్తారు..?.. అసలు అక్కడ నువ్వు తప్ప ఎవరు కన్పించడంలేదు.. దీనిలో ఎంత వరకు నిజం ఉందని నెటిజన్లు డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై పోలీసులు అధికారికు ప్రకటన చేస్తే క్లారిటీ వస్తుందని చెప్తున్నారు. తిరుచ్చి వివాహేతర సంబంధం ఘటన మాత్రం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా హల్ చల్ చేస్తుంది.