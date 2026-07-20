/Tripura DGP: త్రిపుర DGP ఆత్మహత్య.. పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో గన్ తో కాల్చుకుని దారుణం..!

Tripura DGP Anurag Dhankar Dies by Suicide: త్రిపుర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీజీపీ) అనురాగ్ ధంకర్ గన్ తో కాల్చుకుని ఆత్మహత్య కు పాల్పడ్డారు. అగర్తాలోని పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటన తర్వాత వెంటనే సిబ్బంది అధికారులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే దగ్గరలోని జీబీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆ తర్వాత డీజీపీని పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే ఆయన చనిపోయినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు.
రాష్ట్ర అత్యున్నత పోలీసు సీనియర్ అధికారి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన త్రిపుర పరిపాలన, శాంతిభద్రతల వర్గాల్లో తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కల్గించే అంశంగా మారింది. అత్యంత సీనియర్ ఐపీఎస్, పోలీస్ బాస్ సూసైడ్ వెనుక అసలు కారణాలు ఏంటని త్రిపుర రాజకీయాల్లో, పోలీస్ శాఖలో ఈ అంశం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా ామారింది.
మరోవైపు త్రిపుర కేడర్కు చెందిన 1994 బ్యాచ్ ఐపీఎస్ అధికారి అనురాగ్ ధంకర్, 2025 మే నెలలో త్రిపుర డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (పోలీస్ దళాధిపతి)గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు.
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