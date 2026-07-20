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Tripura DGP: త్రిపుర DGP ఆత్మహత్య.. పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో గన్ తో కాల్చుకుని దారుణం..!

Dgp Anurag Dhankar suicide: అగర్తాలలోని హెడ్ క్వార్టర్స్ లో డీజీపీ గన్ తో కాల్చుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన డిపార్ట్ మెంట్ ను ఉలిక్కిపడేలా చేసింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 20, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:54 PM IST
Tripura DGP: త్రిపుర DGP ఆత్మహత్య.. పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో గన్ తో కాల్చుకుని దారుణం..!
Image Credit: tripuradgpsuicide(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Tripura DGP: త్రిపుర DGP ఆత్మహత్య.. పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో దారుణం..
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