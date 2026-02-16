Trisha fires on tamil nadu bjp chief nainar nagendran controversy comments: తమిళనాడులో మరికొన్నినెలల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో నేతల మధ్య మాటలు తూటాలు పతాక స్థాయికి చేరాయి. ఇటీవల తమిళనాడు బీజేపీ చీఫ్ టీవీకే అధినేత విజయ్ దళపతి పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఈ క్రమంలో ఆయన త్రిషకు, విజయ్ కు మధ్య ఉన్న సంబంధం ఏంటో బైటపెట్టాలన్నారు. అదే విధంగా టీవీకే పార్టీ విజయ్ ప్రచారంలో చాలా జనాలు రావడంను చూసి ఏదో పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నారని, అభిమానం వేరు, రాజకీయాలు వేరన్నారు. ఈ క్రమంలో ముందు ఇంటి గుట్టు బైటపెట్టాలని త్రిష గురించి అనుచితంగా మాట్లాడారు.ఇది కాస్త పెద్ద దుమారంగా మారింది.
దీనిపై టీవీకే పార్టీ, డీఎంకే కమిమొళి సైతం సీరియస్ గా కౌంటర్ లు ఇచ్చారు. ఇలాంటి దిగజారుడు మాటలు మాట్లడొద్దన్నారు. మొత్తంగా దీనిపై త్రిష తాజాగా లాయర్ తో నోటీసులు ఇన్ స్టా వేదికగా విడుదల చేయడం సంచలనంగా మారింది. తమిళనాడు బీజేపీ చీఫ్ నైనార్ నాగేంద్రన్ నుంచి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు ఊహించలేదని అన్నారు. ఎప్పుడైనసరే, ఒకరివ్యక్తిత్వంను కించపర్చే విధంగా మాట్లాడటం, సమాజంలో అగౌరవపర్చే విదంగా చేేసే వ్యాఖ్యల్ని ఖండించాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు.
రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఉన్నత పదవిలో ఉన్నవారి ఇలాంటి అనుచిత వ్యాఖ్యలు వస్తాయని తాను అనుకొలేదన్నారు. తనకు ఏ రాజకీయ పార్టీతోనూ సంబంధం లేదని, భవిష్యత్తులో రాజకీయాల్లోకి వచ్చే ఉద్దేశం కూడా లేదని స్పష్టం చేశారు.
Read more: TN Bjp Chief On Vijay: త్రిషతో నీ యవ్వారం బైటపెట్టు.!. ఎన్నికల వేళ విజయ్ దళపతిపై బీజేపీ చీఫ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
తనను కేవలం తన నటన , ఇండస్ట్రీ పరంగా గుర్తించాలని, దయచేసి రాజకీయాలతో లింక్ లు పెట్టొద్దని ఆమె కోరారు. ఈ వివాదంపై తన లాయర్ ద్వారా సోమవారం ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసిన త్రిష ఈ వివాదంపై, రాజకీయ వైఖరిపై ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు. అదే విధంగా ఎవరైన ఇక మీదట ఇలాంటి వివాదస్పద వ్యాఖ్యలు, రూమర్స్ చేస్తే చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. మొత్తంగా త్రిష ఈ వివాదంపై రియాక్ట్ కావడం రాజకీయాలతో పాటు, ఇండస్ట్రీలో కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
