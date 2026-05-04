Trisha and Tvk Vijay: విజయ్ రాజీనామా చేసే స్థానంలో త్రిష.?.. టీవీకేలో చక్రం తిప్పనున్న టాలీవుడ్ భామ.!.

Trisha krishanan plays big role in tvk vijay thalapathy party: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో టీవీకే పార్టీ సునామీ సృష్టించింది. ఇటీవల విడుదలైన ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాల అంచనాలను తారుమారు చేస్తు టీవీకే విజయ్ గెలుపు ఢంకా మోగించే దిశలో దూసుకుని పోతున్నారు. ఇప్పటికే మ్యాజిక్ ఫిగర్ కు అత్యంత చేరువలో టీవీకే పార్టీ ఉంది. 108 స్థానాల్లో టీవీకే పార్టీ ఆధిక్యంలో కొనసాగుతుంది. ఈ క్రమంలో తమిళనాడులో టీవీకే పార్టీ గెలుపు దాదాపు ఖరారైనట్లు చెప్పుకొవచ్చు. టీవీకే విజయ్ నివాసంలో పోలీసులు భారీగా చేరుకుని బందో బస్తు చేపట్టారు. టీవీకే విజయ్ కు స్పష్టంగా ఆధిక్యం వస్తుండటంతో పార్టీ నేతలు ఫుల్ జోష్ లో ఉన్నారు.
మరోవైపు తమిళనాడులో ఎన్నికల నోటిఫికేన్ జారీ చేసినప్పటి నుంచి టీవీకే విజయ్, త్రిషల వివాదం ప్రతిరోజు వార్తలలో నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై పలు సందర్భాల్లో త్రిష కూడా ఇన్ డైరెక్ట్ గా రియాక్ట్ అయ్యారు. చెన్నైలో జరిగిన ఒక వివాహ వేడుకలో త్రిష, విజయ్ లు ఒకే కారులో రావడం మరింత రచ్చగా మారింది. ఇక త్రిష ఢిల్లీకి వెళ్లి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో భేటీ అయ్యారని వార్తలు వచ్చాయి. టికెట్ల కేటాయింపులో కూడా త్రిష చక్రం తిప్పారని గతంలో సోషల్ మీడియాలో వార్తలు హల్ చల్ చేశాయి.
ఈ రోజు త్రిష తన బర్త్ డే నేపథ్యంలో తిరుమలకు వెళ్లి శ్రీవారి దర్శించుకున్నారు. ఆ తర్వాత నేరుగా టీవీకే విజయ్ చెన్నై నివాసంకు చేరుకుని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. అయితే.. టీవీకే విజయ్ ఎన్నికల బరిలో నిలిచిన తిరుచ్చి ఈస్ట్, పెరంబూర్ రెండు చోట్లా విజయం దిశగా దూసుకుపోతున్నారు. ఒకవేళ రెండు చోట్ల గెలిస్తే, ఏదో ఒక స్థానంలో ఆయన రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో టీవీకే విజయ్ రాజీనామా చేసే స్థానంలో త్రిష బరిలో ఉంటారని వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
అక్కడ త్రిషను ఎన్నికల బరిలో నిలిపి టీవీకే పార్టీ గెలిపించుకునేలా స్కెచ్ వేస్తుందని వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. త్రిష పార్టీలో ఇప్పటికే అనధికారికంగా నెంబర్ 2 స్థానంలో ఉన్నారు. ఇక రాజీనామా స్థానంలో నుంచి గెలిపించుకుని త్రిషకు డిప్యూటీ సీఎం లేదా హోమంత్రి పదవి ఇప్పించేలా ముందుకు వెళ్తున్నట్లు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో హాట్ హట్ చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
