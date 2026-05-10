/Trisha on Cm Vijay Thalapathy: నేను సూపర్ హ్యపీగా ఉన్నా.. సీఎంగా విజయ్ దళపతి ప్రమాణంపై త్రిష కీలక వ్యాఖ్యలు..

Trisha Krishnan special wishes to tvk Vijay thalapathy: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో గత కొన్ని రోజులుగా కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుపై నెలకొన్న ఉత్కంఠకు తెర పడింది. ఈ క్రమంలో టీవీకే విజయ్ చేత గవర్నర్ అర్లేకర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఈ కార్యక్రమం చెన్నైలోని నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియంలో జరిగింది. మొత్తంగా టీవీకే విజయ్ దళపతి ప్రమాణ స్వీకరంకు అన్నాడీఎంకే, బీజేపీ , కాంగ్రెస్ నేతలు హజరయ్యారు. నటి త్రిష, టీవీకే విజయ్ కుటుంబ సభ్యులు హజరయ్యారు. టీవీకే విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సంలో త్రిష తెగ సందడి చేశారు. అందరికి అభివాదం చేస్తు వేడుకకు హజరైన అతిథులను ప్రత్యేకంగా పలకరించారు. నటి త్రిష నీలిరంగు కంచి పట్టుచీర, జడలో మల్లెపూలు వేసుకున్నారు. వజ్రాలు, కెంపుల నెక్లెస్తో ట్రెడిషనల్ లుక్ లో ఫిదా చేశారు. ఈ క్రమంలో టీవీకే విజయ్ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. వేడుకను ఎంతో ఆసక్తిగా చూశాడు. వేదిక మీద నుంచి విజయ్ దళపతి సైతం త్రిష ను నవ్వుతూ పలు మార్లు చూశారు.
అయితే.. త్రిష ప్రత్యేకంగా సీఎంగా విజయ్ దళపతి ప్రమాణస్వీకారం చేశాక ఆయన్ను అభినందించారు. ఈ చారిత్రక ఘట్టాన్ని చూసేందుకు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూశానని నటి త్రిష పేర్కొన్నారు. అంతే కాకుండా నేను సూపర్ హ్యాపీగా ఉన్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు.తన సపోర్ట్ ఎల్లప్పుడు విజయ్ దళపతికి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. ఇక త్రిష విజయ్ తల్లి ఉమా కృష్ణన్ ను కూడా మనసారా హత్తుకుని పలకరించారు.ఇక ఎప్పటి నుంచో సీఎం కావాలని కలలు కంటున్న విజయ్ కోరిక ఫైనల్గా నెరవేరింది.
ఇక త్రిష సంగతి ఏంటని నెటిజన్లు కొత్త చర్చకు తెరతీశారు. మరికొంత మంది మాత్రం సంగీతతో అధికారికంగా డైవర్స్ తీసుకున్న తర్వాత త్రిషను పెళ్లి చేసుకుంటారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇకతమిళనాడు ఎన్నికల్లో ఈసీ ప్రకటన చేసినప్పటి నుంచి త్రిష, విజయ్ ల మధ్య ఏదో ఉందని అనేక పార్టీలు వీరికి టార్గెట్ చేశాయి. ఇండస్ట్రీలో సైతం వీరి మధ్య డేటింగ్ నడుస్తొందని కోడై కూస్తుంది. ఇటీవల తమిళనాడుఎన్నికల ఫలితాల వేళ కూడా త్రిష తిరుమల శ్రీవారి దగ్గరకు వెళ్లి నేరుగా చెన్నై విజయ్ నివాసంకు వెళ్లి స్వామి వారి ప్రసాదం అందజేశారు.
పలు సందర్భాల్లో విజయ్ కు అండగా నిలిచారు. ఇప్పటికే త్రిష ప్రపంచం మొత్తంగా వ్యతిరేకంగా ఉన్న కూడా.. విజయ్ వైపు తాను ఉంటానని గతంలో తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ పెట్టి డిలీట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో త్రిష పై సీఎం విజయ్ ఏవిధంగా ముందుకు వెళ్తారన్నదానిపై నెట్టింట కొత్తచర్చలు మొదలయ్యాయి.
