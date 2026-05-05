  • Trisha Political Entry: విజయ్ కోసం రంగంలోకి త్రిష.. ఆ నియోజకవర్గం నుంచే పోటీ? క్లారిటీ వచ్చేసింది!

Trisha Political Entry In Tamilnadu Elections 2026: తమిళనాడు ఎన్నికల్లో హీరో విజయ్ విజయ ఢంకా  మోగించారు. టీవీకే పార్టీ నుంచి ఆయన 108 సీట్లను కైవసం చేసుకున్నారు. మరోవైపు డీఎంకేకి 74 సీట్లు, ఏఐఏడీఎంకే 53 సీట్లకే పరిమితం అయింది. విజయ్‌ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతున్నాడు. ఆయన తిరుచ్చి ఈస్ట్, పెరంబూర్ నుంచి పోటీలో నెగ్గారు. అయితే విజయ్ ఒక స్థానాన్ని వదులుకోవాల్సి ఉంటుంది.  తిరుచ్చి ఈస్ట్‌ ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసే అవకాశం ఉందని, అక్కడ నుంచి హీరోయిన్‌ త్రిష పోటీ చేస్తారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : May 5, 2026, 07:33 AM IST

Trisha Political Entry In Tamilnadu Elections 2026: త్రిష పొలిటికల్ ఎంట్రీ పై క్లారిటీ వచ్చేసింది. TVk విజయ్ సన్నిహితురాలు, హీరోయిన్ త్రిష ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్నట్లు వార్త వైరల్ అవుతోంది. నిన్న తమిళనాడు ఎన్నికలు 2026 వరకు సంబంధించిన ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి. ఇందులో టీవీకే విజయ్ పార్టీ ఆధీక్యంలో ఉంది. ఈ పార్టీ మొత్తంగా 108 సీట్లను కైవసం చేసుకుంది. ఇక డీఎంకే విషయానికి వస్తే 74 సీట్లు, ఏఐఏడీఎంకేకి 53 సీట్లు వచ్చాయి. తమిళనాడు రాజకీయ చరిత్రలో మునుపేన్నడు లేనివిధంగా అతిపెద్ద మార్పు తీసుకువచ్చాయి. అంతేకాదు ఈ ఎన్నికల్లో 59 ఏళ్ల ద్రవిడ పార్టీల ఆధిపత్యాన్ని కూడా తమిళనాడు ప్రజలు ముగింపు పలికారు అనే చెప్పవచ్చు. అయితే మొత్తంగా ఇక్కడ 234 స్థానాలకు పోటీ జరగక 118 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం అవుతుంది. ప్రస్తుతం టీవీకి ఎక్కువ 108 స్థానాలు అధీక్యంలో ఉన్నారు. కాబట్టి 10 సీట్లు మాత్రం ఆయనకు అవసరం. ఈ పరిస్థితుల్లో విజయకి ఎవరు అండగా నిలుస్తారనేదే అంచనాలు పెరిగాయి. మొత్తానికి 226 అసెంబ్లీ తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రాజకీయ రంగంలో ఒక కొత్త శకానికి నాంది పలికిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే తాజాగా తమిళనాడు రాజకీయలకు సంబంధించిన ఒక వార్త నెట్టింటా వైరల్ అవుతుంది. తిరుచ్చీ ఈస్ట్ ఉప ఎన్నికల్లో త్రిష పోటీ చేయనున్నారని అంచనా వేస్తున్నారు. 

 త్రిష పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఖాయం...
 తమిళనాడు ఎన్నికల్లో టీవీకే పార్టీ ఘనవిజయం సాధించడంతో విజయ సన్నిహితురాలు, హీరోయిన్ త్రిష ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్నట్లు వార్త వైరల్ అవుతుంది. ప్రధానంగా టీవీకే విజయ్‌ రెండు చోట్ల నుంచి ఈ పోటీలో బరిలోకి దిగారు. ఒకటి తిరుచ్చీ ఈస్ట్, ఇంకొకటి పెరంబూర్. ఈ స్థానాల నుంచి బరిలోకి దిగిన విజయ్ రెండు స్థానాల నుంచి గెలిచారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసి, సీఎం పదవి చేపట్టబోతే ఒక స్థానాన్ని వదులుకోవాల్సి ఉంటుంది.. అయితే మళ్లీ అక్కడ ఉప ఎన్నిక నిర్వహిస్తారు. తిరుచ్చీ ఈస్ట్ ఎమ్మెల్యే పదవికి ఆయన విజయ్‌ రాజీనామా చేస్తారని సమాచారం. ఉప ఎన్నికల్లో అక్కడి నుంచే త్రిష పోటీ చేస్తారని వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఇదే జరిగితే టీవీకే ప్రభుత్వంలో ఆమె కీ రోల్‌ పోషిస్తుంది అనడంలో కూడా అతిశయోక్తి లేదు.

టీవీకే విజయ్ నిన్న తమిళనాడు 2026 ఎన్నికల్లో భారీ ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నిన్న హీరోయిన్ త్రిష పుట్టినరోజు కూడా జరిగింది. ఆమె ఉదయమే తిరుమల కి చేరుకొని శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆ తర్వాత వెంటనే టీవీకే విజయ్ ఇంటికి చేరుకుని ఆయనను అభినందించారు. ఆ సమయంలో త్రిష విక్టరీ సింబల్ చూపించిన వీడియో వైరల్ అయింది. మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట సమయంలో విజయ్ ఇంట్లోకి వెళ్లిన త్రిష దాదాపు రెండున్నర గంటల తర్వాత బయటకు వచ్చారు. మీడియా ప్రతినిధులు ఆమెను కారును చుట్ట ముట్టి వీడియోలు తీశారు.

విజయ్ పోటీ చేసిన రెండు స్థానాల నుంచి ఆయన గెలిచారు. అయితే, పెరంబూర్‌ నియోజకవర్గంలో గెలిచిన సర్టిఫికెట్‌ను ఆర్వో అందించారు. చెన్నైలో డిగ్రీ మధ్యలో ఆపేసిన లయోలా కాలేజీలోనే విజయ్ ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందినట్టు ధృవపత్రం అందుకోవడం విశేషం. 

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

