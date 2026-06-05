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CM Vijay Trisha: హీరోయిన్ త్రిషకు దిమ్మతిరిగే ట్విస్ట్ ఇచ్చిన సీఎం విజయ్..ఉపఎన్నికలో స్టార్ హీరోకి ఎమ్మెల్యే సీటు!

Trisha Raghava Lawrence: తమిళనాట రాజకీయాల్లో మరో ఆసక్తికర ట్విస్ట్ బయటపడింది. సీఎం విజయ్ గెలుపొందిన తిరుచ్చి నుంచి ఉపఎన్నికలో త్రిష పోటీ ఉండబోతుందని ప్రచారం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడా స్థానంలో స్టార్ హీరోకి సీఎం విజయ్ ఛాన్స్ ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం అందుతోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 05, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 06:32 PM IST
CM Vijay Trisha: హీరోయిన్ త్రిషకు దిమ్మతిరిగే ట్విస్ట్ ఇచ్చిన సీఎం విజయ్..ఉపఎన్నికలో స్టార్ హీరోకి ఎమ్మెల్యే సీటు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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