/CM Vijay Trisha: హీరోయిన్ త్రిషకు దిమ్మతిరిగే ట్విస్ట్ ఇచ్చిన సీఎం విజయ్..ఉపఎన్నికలో స్టార్ హీరోకి ఎమ్మెల్యే సీటు!

Trisha Raghava Lawrence: తమిళనాట రాజకీయాలు, సినిమా పుకార్లు ఎప్పుడూ రసవత్తరంగానే సాగుతుంటాయి. దళపతి విజయ్ రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి, తన 'టీవీకే' (TVK) పార్టీతో అఖండ విజయం సాధించి సీఎం పీఠాన్ని అధిరోహించినప్పటి నుంచి.. హీరోయిన్ త్రిష పేరు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా మారుమోగుతోంది. ఈ క్రమంలో హీరోయిన్ త్రిష త్వరలోనే రాజకీయాల్లో నెక్ట్స్ లెవెల్కు వెళ్తుందని ప్రచారం సాగింది. కానీ, తాజా సమాచారం ప్రకారం విజయ్ ఆమెకు షాక్ ఇచ్చి, ఆ స్థానంలోకి మరో స్టార్ హీరోను రంగంలోకి దించుతున్నట్లు తమిళ పొలిటికల్ వర్గాల్లో టాక్ నడుస్తోంది.
తిరుచిరాపల్లి సీటు కథేంటి?
విజయ్, త్రిషల మధ్య 'సమ్ థింగ్ సమ్ థింగ్' అంటూ గత కొంతకాలంగా ప్రచారం సాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. విజయ్ ఎన్నికల్లో గెలిచినప్పటి నుంచి త్రిష ఆయనతోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తుండటంతో ఈ పుకార్లకు మరింత బలం చేకూరింది. విజయ్ రెండు నియోజకవర్గాల్లో విజయం సాధించగా.. ఆయన తన తిరుచిరాపల్లి స్థానానికి రాజీనామా చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఈ తిరుచిరాపల్లి ఉపఎన్నికలో త్రిషను పోటీ చేయించి, గెలిచిన తర్వాత ఆమెకు 'డిప్యూటీ సీఎం' పదవి ఇస్తారనే ప్రచారం జోరుగా సాగింది. ఆమె తమిళనాడుకు మరో జయలలిత కాబోతుందంటూ కొందరు కామెంట్లు కూడా చేశారు. అయితే ఇప్పుడు త్రిషకు విజయ్ హ్యాండ్ ఇచ్చారని, ఆ స్థానం నుండి ఆమెను కాకుండా ఒక స్టార్ హీరోను బరిలోకి దించబోతున్నారని గట్టిగా వినిపిస్తోంది.
త్రిషకు నో ఛాన్స్!
తిరుచిరాపల్లి ఉపఎన్నిక రేసులో త్రిష స్థానాన్ని భర్తీ చేయబోయే ఆ స్టార్ హీరో మరెవరో కాదు.. ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్, నటుడు రాఘవ లారెన్స్. తన ట్రస్ట్ ద్వారా ఎంతో మంది అనాథలకు, వికలాంగులకు సేవ చేస్తూ రియల్ హీరోగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న లారెన్స్, త్వరలోనే అధికారికంగా విజయ్ నేతృత్వంలోని 'టీవీకే' పార్టీలో చేరబోతున్నట్లు సమాచారం. రాఘవ లారెన్స్కు ఉన్న సేవా గుణం, ప్రజాదరణను దృష్టిలో పెట్టుకుని, త్రిష కంటే ఆయనే తిరుచిరాపల్లి స్థానానికి సరైన అభ్యర్థి అని విజయ్ భావిస్తున్నట్లు కోలీవుడ్ టాక్ నడుస్తోంది.
ప్రచారంపై నిజమెంత?
ఈ మార్పులపై విజయ్ నుంచి గానీ, టీవీకే పార్టీ నుండి గానీ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రానప్పటికీ.. తమిళనాట మాత్రం ఈ ప్రచారం ఒక ఊపు ఊపుతోంది. మరోవైపు రాజకీయ పక్కన పెడితే, వ్యక్తిగతంగా త్రిష ఇప్పటికీ విజయ్ సరసన కనిపిస్తూనే ఉంది. ఇటీవలే స్టార్ హీరో అజిత్ తల్లి మరణించినప్పుడు కూడా విజయ్, త్రిషలు ఒకే కారులో వెళ్లి పరామర్శించడం విశేషం. మరి ఈ తిరుచిరాపల్లి ఉపఎన్నిక సీటు నిజంగానే లారెన్స్కు దక్కుతుందా? లేక ట్విస్టుల మధ్య త్రిషకే లభిస్తుందా? అనేది తెలియాలంటే మరికొద్ది రోజులు ఆగాల్సిందే!
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