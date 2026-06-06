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Trunamool Congress: బెంగాల్ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు ఏకాకిగా మమతా బెనర్జీ.. టీఎంసీ భవిష్యత్తుపై నీలినీడలు..

Trunamool Congress split: ఏకపక్షనిర్ణయాలు రాజకీయాల్లో మనుగడ సాధించడం చాలా కష్టం. నియంతృత్వ పోకడ అంతకన్నా డేంజర్.. ఆవేశం అనర్థానికి మూలం... అనవసర కోపం వ్యక్తిగతంగా దెబ్బతీస్తుందని వెస్ట్ బెంగాల్ రాజకీయాలు రుజువు చేశాయి. ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన నెలరోజులకే మమతాబెనర్జీ పనితీరుతో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ లో చీలికకు దారితీసింది. వెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేత గుర్తింపు ప్రక్రియ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ లో ప్రకంపనలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఊహించని రాజకీయ పరిణామాలతో బెంగాల్ టైగర్ మమతాబెనర్జీ బెంబేలెత్తిపోయింది. ఇంతకీ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో ఏంజరిగింది? మమతా బెనర్జీ పరిస్థితి ఏంటి? పార్టీ గుర్తు, గుర్తింపులేకుండా మమతాబెనర్జీ ఏకాకి ఎందుకైంది?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 06, 2026, 05:22 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:25 AM IST
Trunamool Congress: బెంగాల్ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు ఏకాకిగా మమతా బెనర్జీ.. టీఎంసీ భవిష్యత్తుపై నీలినీడలు..
Image Credit: Mamata Benerjee (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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