Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /తుంగభద్రకు పునరుజ్జీవం.. ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రుల సమక్షంలో 25న తుంగభద్ర గేట్లు ప్రారంభం

తుంగభద్రకు పునరుజ్జీవం.. ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రుల సమక్షంలో 25న తుంగభద్ర గేట్లు ప్రారంభం

Tungabhadra Dam Gates Will Open On 25th With Hands Of Three Chief Ministers: రెండు రాష్ట్రాల మధ్య కీలకంగా ఉన్న తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు పునరుజ్జీవం పోసుకోనుంది. కర్ణాటక, ఏపీతోపాటు తెలంగాణ సరిహద్దులో కలిగిన ఈ ప్రాజెక్టుకు కొత్త గేట్లు బిగించారు. ఈ కొత్త గేట్లను ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులు ప్రారంభించనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 23, 2026, 10:17 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:17 PM IST
తుంగభద్రకు పునరుజ్జీవం.. ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రుల సమక్షంలో 25న తుంగభద్ర గేట్లు ప్రారంభం
Image Credit: Tungabhadra Dam

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
తుంగభద్రకు పునరుజ్జీవం.. ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రుల సమక్షంలో 25న తుంగభద్ర గేట్లు ప్రారంభం
Tungabhadra Dam0 min ago
2
jonnagiri gold mines38 min ago
3
Hyderabad1 hr ago
4
Trisha Krishnan1 hr ago
5
Snake Video1 hr ago