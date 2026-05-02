TVK Vijay: విజయ్‌ మరో ఎంజీఆర్‌ కాగలరా?.. తమిళనాడులో కొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తారా..?

TVK Vijay Will Become Next Chief Minister: ద్రవిడ పార్టీల ఆధిపత్యం ఉన్న తమిళనాడులో నటుడి నుంచి రాజకీయ నేతగా మారిన విజయ్ సంచలనం సృష్టిస్తారా? నటులు ముఖ్యమంత్రిగా చక్రం తిప్పిన చరిత్ర ఉన్న రాష్ట్రంలో విజయ్ ఆ పీఠాన్ని అధిరోహించి మరో ఎంజీఆర్ అవుతారా? నటులకు పట్టం గట్టే రాష్ట్ర ప్రజలు తమ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తారా? ఇప్పుడు తమిళగడ్డపై ఓటర్లలో విస్తృతంగా జరుగుతోంది. ఎన్నికల్లో నటుడు విజయ్కు అనూహ్య ఆదరణ లభించింది. తాజాగా యాక్సిస్ మై ఇండియా, మరో సంస్థ ఎగ్జిట్ పోల్ ఈ అంశాన్ని మరింత బలపరుస్తున్నాయి.
దశాబ్దాల సినీ ప్రస్థానం తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ఎంజీఆర్ అక్కడ కూడా పూర్తిగా విజయవంతం అయ్యారు. మూడుసార్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ఏఐఏడీఎంకే పార్టీని స్థాపించిన ఆయన రాజకీయాల్లో ఎంతో ప్రభావవంతమైన వ్యక్తిగా పేరుతెచ్చుకున్నారు. ఆయన నీడలో ఉండి, దిగ్గజ నేతగా ఎదిగిన జయలలిత కూడా సినీ రంగం నుంచి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. ఆ తర్వాత శివాజీ గణేషణ్, కార్తీక్, విజయ్ కాంత్, శరత్ కుమార్, కమల్ హాసన్ వంటి వారు పార్టీలు పెట్టినా.. పెద్దగా రాణించలేకపోయారు. కేవలం విజయ్ కాంత్ మాత్రమే కొద్దో గొప్పో రాజకీయంగా తన ఉనికి చాటుకున్నారు. మరోవైపు రజినీకాంత్ రాక ముందు అస్త్ర సన్యాసం చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో తమిళ అగ్ర నటుడు విజయ్కు చెందిన టీవీకే పార్టీ ఈ ఎన్నికల్లో 98-120 సీట్లతో సంచలనం సృష్టిస్తుందని యాక్సిస్ మై ఇండియా ఎగ్జిట్ పోల్ సంస్థ అంచనా వేసింది. ఈయన పార్టీ 236 అసెంబ్లీ స్థానాలున్న తమిళనాడులో అన్ని చోట్ల ఒంటరిగా పోటీ చేశారు. తమిళగడ్డపై అన్ని సీట్లలో పోటీ చేసిన నేతగా చరిత్రకు ఎక్కారు. గత కొన్నేళ్లుగా డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే కూటమిగా బరిలో దిగుతున్న పార్టీల మధ్యలో సింగిల్ గా ఎవరితో పొత్తు లేకుండా ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు. మరి ఈ ఎన్నికల్లో విజయ్ కింగ్ అవుతాడా.. ?కింగ్ మేకర్ గా నిలుస్తాడా..? లేకపోతే కొద్దిపాటి సీట్లతో సర్దుకుంటాడా అనేది తెలియాలంటే మే 4 ఎన్నికల కౌంటింగ్ వరకు వేచి చూడాల్సిందే.
