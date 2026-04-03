Tvk Chief Vijay: ఊహించని చిక్కుల్లో టీవీకే విజయ్ దళపతి.. నామినేషన్ రద్దు అవుతుందా..?.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?..

Tvk Vijay thalapathy affidavit controversy: టీవీకే విజయ్ పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్ లో దాఖలు చేసిన అఫిడవిట్ లో కొన్ని అంశాలు భిన్నంగా పేర్కొన్నారు. దీనిపై తమిళనాడులో వివాదం రాజుకుంది. ఇది ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టాలను ఉల్లంఘించడం కిందకు వస్తుందని రాజకీయ వర్గాల్లో జోరుగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 3, 2026, 07:17 PM IST
Tvk chief Vijay faces discrepancies in affidavit controversy in perambur and Trichy east: దేశ మంతట ప్రజలు ఎక్కడ చూసిన  తమిళనాడు ఎన్నికలపై ఫోకస్ పెట్టారు. ముఖ్యంగా టీవీకే విజయ్ దళపతి చుట్టునే రాజకీయాలు తిరుగుతున్నాయి. ఇటీవల టీవీకే విజయ్ దళపతి రెండు స్థానాల నుంచి బరిలో ఉంటున్నట్లు ప్రకటించారు. పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్ నుంచి పోటీ చేస్తున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఈసీ ఎదుట తన ఆస్తులు, అన్నిరకాల సమాచారంను అఫిడవిట్ రూపంలో పొందుపర్చారు.  ఇక్కడ పెద్ద రచ్చ మొదలైంది.  టీవీకే విజయ్  ఈ అఫిడవిట్ లలో కొన్ని అంశాలలో పెరంబూర్ లో ఒక రకంగా, తిరుచ్చి ఈస్టులో మరో రకంగా అఫిడవిట్ ను దాఖలు చేశారు.

తమిళనాడులో జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఖర్చు కోసం ఒక బ్యాంక్ ఖాతా తెరిచామని చెప్పి అందులో రూ. లక్ష రూపాయలు ఉన్నట్లు పెరంబూర్  అఫిడవిట్ లో పేర్కొనగా, తిరుచ్చి అఫిడవిట్ లో  మాత్రం రెండు బ్యాంక్ ఖాతాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నాడు. ఈవిధంగా వేర్వేరుగా అఫిడవిట్ లు ఉన్నాయని పేర్కొనడం వివాదంగా మారింది. ఇది ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం ప్రకారం తీవ్రమైన ఉల్లంఘన కిందకు వస్తుందని న్యాయ  నిపుణులు చెప్తున్నారు.

దీనితో పాటు పెరంబూర్ స్థానానికి ఇచ్చిన అఫిడవిట్‌లో కేసులు లేవని పేర్కొన్న టీవీకే విజయ్, తిరుచ్చి ఈస్ట్ నామినేషన్‌లో మాత్రం రెండు కేసులు ఉన్నట్లు వెల్లడించడం సంచలనంగా మారింది. దీనిపైన ప్రస్తుతం వివాదం రాజుకుంది. ఒకే వ్యక్తి, ఒకే సమయంలో రెండు వేర్వేరు నియోజకవర్గాల్లో రెండు రకాల సమాచారాన్ని అందించడం ఇప్పుడు ఎన్నికల నిబంధనల ఉల్లంఘన కిందకు వస్తుందా అన్న వివాదం మొదలైంది.

సాధారణంగా ఎన్నికల సంఘం నిబంధనల ప్రకారం, అభ్యర్థి తనపై ఉన్న క్రిమినల్ కేసుల వివరాలను ఖచ్చితంగా వెల్లడించాలి.  ఏదైనా సమాచారాన్ని దాచినా లేదా తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చినా అది నామినేషన్ తిరస్కరణకు దారితీసే అవకాశం ఉంటుందని తెలుస్తొంది. దీనిపై ఈసీ ఏవిధంగా రియాక్ట్ అవుతుందనేదానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఇక తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23న అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగనున్న విషయం తెలిసిందే.

 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

