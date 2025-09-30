Vijay Thalapathy Video: ప్రతీకారం నాపై తీర్చుకొండి.. కరూర్ ఘటనపై భావోద్వేగానికి గురైన విజయ్ దళపతి.. వీడియో వైరల్..

tvk chief vijay thalapathy emotion on karur tragedy video: తమిళనాడులో టీవీకే పార్టీ తొక్కిసలాట ఘటన దేశంలో పెనువిషాదకరంగా మారింది. ఈ ఘటనలో దుర్మరణం చెందిన వారి సంఖ్య 41కి చేరింది. మరో 50 కిపైగా బాధితులు ఆస్పత్రులలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఇప్పటికే కరూర్ ఘటనపై సీఎం స్టాలీన్ సీరియస్ అయ్యారు. విజయ్ దళపతి ఆలస్యంగా రావడం వల్ల ఘటన జరిగిందని ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ఈ క్రమంలో.. తొక్కిసలాటపై టీవీకే పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మది అలగన్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
ఇప్పటి వరకు ఈ కేసులో ముగ్గురిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దాదాపు 21 మందిపై కేసులు నమోదు చేశారు. అలాగే ఈ తొక్కిసలాట ఘటనపై ఫేక్ న్యూస్ ప్రచారం చేసిన యూట్యూబర్ ఫెలిక్స్ గెరాల్డ్ను కూడా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. దీనిపై విజయ్ దళపతి ఎమోషనల్గా మాట్లాడారు.
కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటన తనను ఎంతగానో కలచివేసిందని పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనతో తన గుండె బద్దలైందని, మాటలు రావడంలేదని భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. తాను ఏ తప్పు చేయలేదని స్పష్టం చేశారు. నా జీవితంలో ఇలాంటి పరిస్థితిని ఎప్పుడూ ఎదుర్కోలేదన్నారు. ఈ దురదృష్టకర ఘటన జరిగి ఉండాల్సింది కాదున్నారు.
నేను కూడాఒక మనిషినే... అంతమంది చనిపోయారని తెలిస్తే అక్కడ్నించి వెళ్లిపోతానా.. ?... ర్యాలీ కోసం అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా ఈ విషాదం జరిగిందన్నారు. గతంలో ఐదు చోట్ల సమావేశాలు నిర్వహించామన్నారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం తొక్కిసలాట ఘటన వెనుకాల కుట్రకోణం ఉందన్నారు. ఇప్పటికే మద్రాస్ హైకోర్టులో సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలని పిటిషన్ వేసినట్లు తెలిపారు. నన్ను టార్గెట్ చేసుకోండి కానీ, మా నేతలను వేధించవద్దు... సీఎం స్టాలిన్ ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనుకుంటే నన్ను ఏమైనా చేసుకొండంటూ భావోద్వేగంతో మాట్లాడారు.
తొందరలోనే బాధితుల్ని పరామర్శిస్తానన్నారు. నిజం ఆలస్యమైన వెలుగులోకి వస్తుందన్నారు. అదే విధంగా.. త్వరలో తిరుపతి వెళ్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుంటానని విజయ్ ఎమోషనల్గా మాట్లాడారు.
