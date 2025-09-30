English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vijay Thalapathy Video: ప్రతీకారం నాపై తీర్చుకొండి.. కరూర్ ఘటనపై భావోద్వేగానికి గురైన విజయ్ దళపతి.. వీడియో వైరల్..

karur Stampede incident: కరూర్ టీవీకే పార్టీ ఘటనపై విజయ్ దళపతి భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఈ క్రమంలో  తనపై కోపాన్ని నావాళ్లపై, అభిమానులపై తీర్చుకొవద్దని సీఎం స్టాలీన్ నుకోరారు. తొందరలోనే అసలు నిజాలు బైటకు వస్తాయన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 30, 2025, 07:08 PM IST
  • కరూర్ ఘటనపై విజయ్ ఎమోషనల్..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Schools Holiday: అక్టోబర్‌లో కూడా విద్యార్థులకు పండగే.. స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు
6
Schools Holiday
Schools Holiday: అక్టోబర్‌లో కూడా విద్యార్థులకు పండగే.. స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు
Niharika: రెండో పెళ్లికి సిద్ధం అయిపోయిన మెగా డాటర్.. పెళ్లి అతనితోనే..!
5
Niharika
Niharika: రెండో పెళ్లికి సిద్ధం అయిపోయిన మెగా డాటర్.. పెళ్లి అతనితోనే..!
Single Heroines: 40 ఏళ్లు దాటిన హీరోయిన్లు.. ఆంటీ వయస్సు వచ్చినా పెళ్లి చేసుకోని హీరోయిన్లు వీరే!
7
Anushka Shetty
Single Heroines: 40 ఏళ్లు దాటిన హీరోయిన్లు.. ఆంటీ వయస్సు వచ్చినా పెళ్లి చేసుకోని హీరోయిన్లు వీరే!
MOTOROLA G96 5G: రండి బాబూ రండి.. రూ.5 వేలకే MOTOROLA G96 5G మొబైల్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్‌..
7
Motorola G96 5G
MOTOROLA G96 5G: రండి బాబూ రండి.. రూ.5 వేలకే MOTOROLA G96 5G మొబైల్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్‌..
Vijay Thalapathy Video: ప్రతీకారం నాపై తీర్చుకొండి.. కరూర్ ఘటనపై భావోద్వేగానికి గురైన విజయ్ దళపతి.. వీడియో వైరల్..

tvk chief vijay thalapathy emotion on karur tragedy video: తమిళనాడులో టీవీకే పార్టీ తొక్కిసలాట ఘటన దేశంలో పెనువిషాదకరంగా మారింది. ఈ ఘటనలో దుర్మరణం చెందిన వారి సంఖ్య 41కి చేరింది. మరో 50 కిపైగా బాధితులు ఆస్పత్రులలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఇప్పటికే కరూర్ ఘటనపై సీఎం స్టాలీన్ సీరియస్ అయ్యారు. విజయ్ దళపతి ఆలస్యంగా రావడం వల్ల ఘటన జరిగిందని ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. ఈ క్రమంలో.. తొక్కిసలాటపై టీవీకే పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మది అలగన్‌ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఇప్పటి వరకు ఈ కేసులో ముగ్గురిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దాదాపు 21 మందిపై కేసులు నమోదు చేశారు. అలాగే ఈ తొక్కిసలాట ఘటనపై ఫేక్ న్యూస్ ప్రచారం చేసిన యూట్యూబర్ ఫెలిక్స్ గెరాల్డ్‌ను కూడా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. దీనిపై విజయ్ దళపతి ఎమోషనల్గా మాట్లాడారు. 

కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటన తనను ఎంతగానో కలచివేసిందని పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనతో తన గుండె బద్దలైందని, మాటలు రావడంలేదని భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. తాను ఏ తప్పు చేయలేదని స్పష్టం చేశారు.  నా జీవితంలో ఇలాంటి పరిస్థితిని ఎప్పుడూ ఎదుర్కోలేదన్నారు. ఈ దురదృష్టకర ఘటన జరిగి ఉండాల్సింది కాదున్నారు.

నేను కూడాఒక మనిషినే... అంతమంది చనిపోయారని తెలిస్తే అక్కడ్నించి వెళ్లిపోతానా.. ?... ర్యాలీ కోసం అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా ఈ విషాదం జరిగిందన్నారు. గతంలో ఐదు చోట్ల సమావేశాలు నిర్వహించామన్నారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం తొక్కిసలాట ఘటన వెనుకాల కుట్రకోణం ఉందన్నారు. ఇప్పటికే మద్రాస్ హైకోర్టులో సీబీఐతో విచారణ జరిపించాలని పిటిషన్ వేసినట్లు తెలిపారు.  నన్ను టార్గెట్ చేసుకోండి కానీ, మా నేతలను వేధించవద్దు... సీఎం స్టాలిన్ ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనుకుంటే నన్ను ఏమైనా చేసుకొండంటూ భావోద్వేగంతో మాట్లాడారు.

Read more: Vijay Thalapathy: తొక్కిసలాటకు ప్రధానకారణం విజయ్.!. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన పోలీసులు.. ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు..

తొందరలోనే బాధితుల్ని పరామర్శిస్తానన్నారు. నిజం ఆలస్యమైన వెలుగులోకి వస్తుందన్నారు. అదే విధంగా.. త్వరలో తిరుపతి వెళ్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుంటానని విజయ్ ఎమోషనల్గా మాట్లాడారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Actor vijay on karur tragedyVijay Thalapathykarur stampedevijay thalapathy latest videoon karur tragedy

Trending News