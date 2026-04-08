English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
TVK Vijay Rally Video: టీవీకే విజయ్ ర్యాలీలో మళ్లీ అపశ్రుతి.. పలువురు కార్యకర్తలకు తీవ్ర గాయాలు.. వీడియో వైరల్..

TVK Vijay Thoothukudi Convoy News: టీవీకే విజయ్ కాన్వాయ్ ను ఫాలో అవుతున్న కార్యకర్తలు బైక్ లో ఒకదానికి మరోకటి బలంగా ఢీకొనడంతో కొంత మంది బ్యాలెన్స్ తప్పి రోడ్డు మీద పడిపోయారు . దీంతో టీవీకే విజయ్ ఓకింత ఆందోళనలకు గురయ్యారు. తన కార్యకర్తలకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని డాక్టర్లను కోరారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 8, 2026, 04:19 PM IST
  • టీవీకే పార్టీ విజయ్ ర్యాలీలో అనుకొని ఘటన..
  • బైక్ లు ఢీకొని కింద పడ్డ కార్యకర్తలు..

Trending Photos

Tvk followers injured bike collision while following tvk vijay convoy thoothukudi: తమిళనాడు రాజకీయాలు ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కోలది కాకారేపుతున్నాయి. అన్నిరాజకీయ పార్టీలు ప్రచార హోరును పెంచాయి.  ముఖ్యంగా డీఎంకే, అన్నా డీఎంకే, టీవీకే మధ్య త్రిముఖ పోటీ కన్పిస్తుంది. ఈసారి తమిళ నాడు ఎన్నికలు టీవీకే విజయ్ దళపతి చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. ఆయన కింగ్ మేకర్ కావడం ఖాయమని జోరుగా ప్రచారం జరుుగుతుంది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల టీవీకే విజయ్ కు పార్టీ మీటింగ్ లు, సభలు, సమావేశాలు ఎక్కడ నిర్వహించిన కార్యకర్తలు,అభిమానులు భారీగా తరలిస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

కరూర్ తొక్కిసలాట తర్వాత టీవీకే విజయ్ తన పార్టీ మీటింగ్ లు, కాన్వాయ్ లు వెళ్లేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాలని ఇప్పటికే తన అనుచరులున ఆదేశించారు. ఈ క్రమంలో తూత్తూకుడిలో టీవీకే విజయ్ కాన్వాయ్ వెళ్లేటప్పుడు అనుకొని ఘటన చోటు చేసుకుంది.

తూత్తూకుడి నెల్లై హైవే మీద వాగైకులం సమీపంలో టీవీకే విజయ్ కాన్వాయ్ వెళ్తుంది. అప్పుడు పార్టీ కార్యకర్తలు టూవీలర్ మీద విజయ్ వాహనంకు దగ్గరగా వెళ్తున్నారు. ఇంతలో బ్యాలెన్స్ తప్పడంతో కొంత మంది టూవీలర్ వాహనాల నుంచి కింద పడిపోయారు.  ఈ ఘటనలో పదుల సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. వెంటనే టీవీకే విజయ్ తన కాన్వాయ్ ను స్లో చేసుకున్నారు.

తన కార్యకర్తల గురించి ఆరా తీశారు. ఈ ప్రమాదంలో కొంత మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మరోవైపు వీరికి మెరుగైన వైద్యం అందించేలా చూడాలని టీవీకే విజయ్ స్థానిక నేతల్ని కోరారు. అంతే కాకుండా కాన్వాయ్ వెంట, మీటింగ్ కు వచ్చే కార్యకర్తలు తన జాగ్రత్తలు పాటించాలని కోరారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. ఏప్రిల్ 13న తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగున్నాయి.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tvk VijayTamil nadu pollsBike collision in thoothukudiTvk Vijay thalapathytvk Vijay convoy

Trending News