TVK Vijay Rally Video: టీవీకే విజయ్ ర్యాలీలో మళ్లీ అపశ్రుతి.. పలువురు కార్యకర్తలకు తీవ్ర గాయాలు.. వీడియో వైరల్..

Tvk followers injured bike collision while following tvk vijay convoy thoothukudi: తమిళనాడు రాజకీయాలు ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కోలది కాకారేపుతున్నాయి. అన్నిరాజకీయ పార్టీలు ప్రచార హోరును పెంచాయి. ముఖ్యంగా డీఎంకే, అన్నా డీఎంకే, టీవీకే మధ్య త్రిముఖ పోటీ కన్పిస్తుంది. ఈసారి తమిళ నాడు ఎన్నికలు టీవీకే విజయ్ దళపతి చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. ఆయన కింగ్ మేకర్ కావడం ఖాయమని జోరుగా ప్రచారం జరుుగుతుంది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల టీవీకే విజయ్ కు పార్టీ మీటింగ్ లు, సభలు, సమావేశాలు ఎక్కడ నిర్వహించిన కార్యకర్తలు,అభిమానులు భారీగా తరలిస్తున్నారు.
VIDEO | Tamil Nadu Polls 2026: Five TVK workers injured as their bikes collide with each other while following Vijay’s convoy in Thoothukudi.
(Source: Third Party) pic.twitter.com/6yGDmd5BA7
— Press Trust of India (@PTI_News) April 8, 2026
కరూర్ తొక్కిసలాట తర్వాత టీవీకే విజయ్ తన పార్టీ మీటింగ్ లు, కాన్వాయ్ లు వెళ్లేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాలని ఇప్పటికే తన అనుచరులున ఆదేశించారు. ఈ క్రమంలో తూత్తూకుడిలో టీవీకే విజయ్ కాన్వాయ్ వెళ్లేటప్పుడు అనుకొని ఘటన చోటు చేసుకుంది.
తూత్తూకుడి నెల్లై హైవే మీద వాగైకులం సమీపంలో టీవీకే విజయ్ కాన్వాయ్ వెళ్తుంది. అప్పుడు పార్టీ కార్యకర్తలు టూవీలర్ మీద విజయ్ వాహనంకు దగ్గరగా వెళ్తున్నారు. ఇంతలో బ్యాలెన్స్ తప్పడంతో కొంత మంది టూవీలర్ వాహనాల నుంచి కింద పడిపోయారు. ఈ ఘటనలో పదుల సంఖ్యలో గాయపడ్డారు. వెంటనే టీవీకే విజయ్ తన కాన్వాయ్ ను స్లో చేసుకున్నారు.
తన కార్యకర్తల గురించి ఆరా తీశారు. ఈ ప్రమాదంలో కొంత మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మరోవైపు వీరికి మెరుగైన వైద్యం అందించేలా చూడాలని టీవీకే విజయ్ స్థానిక నేతల్ని కోరారు. అంతే కాకుండా కాన్వాయ్ వెంట, మీటింగ్ కు వచ్చే కార్యకర్తలు తన జాగ్రత్తలు పాటించాలని కోరారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. ఏప్రిల్ 13న తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగున్నాయి.
