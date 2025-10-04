Minister durai murugan sensational comments on Vijay arrest: తమిళనాడులోని కరూర్ లో టీవీకే తొక్కిసలాట ఘటనపై రాజకీయ దుమారం చెలరేగింది. తనపై కక్ష సాధింపు చర్యలకు స్టాలీన్ ప్రభుత్వం యత్నింస్తుందని విజయ్ ఆరోపణలు గుప్పించారు. ఈక్రమంలో ఈ ఘటనలో ఇప్పటికే 41 మంది దుర్మరణం చెందిన విషయం తెలిసిందే.
ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై దర్యాప్తు బృందం విచారణ చేపట్టింది. తాజాగా.. ఈ ఘటనపై తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) అధ్యక్షుడు, నటుడు విజయ్ను అరెస్టు చేయడానికి వెనుకాడబోమని తమిళనాడు మంత్రి, డీఎంకే సీనియర్ నేత దురైమురుగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ కామెంట్స్ పై ప్రస్తుతం పెద్ద ఎత్తున దుమారంచెలరేగింది.
కరూర్ సభకు విజయ్ ఆలస్యంగా రావడంవల్లనే ఇంతటి ఘోరం జరిగిందన్నారు. వెల్లూరులో మంత్రి మీడియా సమావేశంలో దురైమురుగన్ మాట్లాడుతూ.. విజయ్కు నాయకత్వ లక్షణాలు లేవని న్యాయమూర్తి చెప్పడం సరైందే అన్నారు. ప్రస్తుతం కరూర్ ఘటనపై విచారణ జరుగుతుందన్నారు.
అవసరం అయితే తప్పకుండా 41 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనలో విజయ్ ను అరెస్ట్ చేసేందుకు వెనుకాడబోమన్నారు. పరిస్థితులు,విచారణ నేపథ్యంలో అరెస్ట్ చేయాల్సి వస్తే తప్పకుండా చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. చట్టానికి ఎవరు అతీతులు కాదన్నారు. ప్రస్తుతం మంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఒక్కసారిగా రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
ఇప్పటికే ఈ ప్రమాదంను.. మానవ తప్పిదంగా పరిగణించిన మద్రాస్ హైకోర్టు, దీనిపై తీవ్రంగా స్పందించింది. చెన్నై నార్త్ జోన్ ఐజీ అస్ర్రా గార్గ్ నేతృత్వంలో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించింది. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు, కరూర్ సిటీ పోలీస్ స్టేషన్లోని దర్యాప్తు రికార్డులను చెన్నైకి తరలించి సిట్కు అప్పగించే ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. దీంతో ఈ కేసు సాధారణ విచారణ స్థాయి నుంచి కోర్టు పర్యవేక్షణలో జరిగే ఉన్నతస్థాయి దర్యాప్తు దశకు చేరింది.
ప్రమాదానికి కారణమైన నిర్లక్ష్యం ఆరోపణలపై ఇప్పటికే టీవీకే ప్రధాన కార్యదర్శి ఎన్. ఆనంద్, సంయుక్త ప్రధాన కార్యదర్శి నిర్మల్ కుమార్లపై ఐదు సెక్షన్ల కింద క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. మరోవైపు ఈ ఘటనలో.. హైకోర్టు విజయ్, ఇతర పార్టీ నిర్వాహకులపై సీరియస్ అయ్యింది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే విజయ్ కరూర్ నుంచి వెళ్లిపోవడంపై తీవ్రమైన విమర్శలు వస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
