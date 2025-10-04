English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vijay Thalapathy: విజయ్‌ను అప్పుడే అరెస్ట్ చేస్తాం..!. సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన తమిళనాడు మంత్రి.. ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం..

 Tvk karur party stampede: కరూర్ తొక్కిసలాట ఘటనపై తమిళమంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఒకవైపు తమకు ఎలాంటికక్ష సాధింపు లేదన్న డీఎంకే మంత్రి అవసరమైతే విజయ్ ను అరెస్ట్ చేస్తామంటూ బాంబు పేల్చారు.ఈ క్రమంలో ఫ్యాన్స్ఈ వ్యాఖ్యలపై సీరియస్ అవుతున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 4, 2025, 08:40 PM IST
  • కరూర్ ఘటనపైమంత్రి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
  • ఫైర్ అవుతున్న విజయ్ అభిమానులు..

Vijay Thalapathy: విజయ్‌ను అప్పుడే అరెస్ట్ చేస్తాం..!. సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన తమిళనాడు మంత్రి.. ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం..

Minister durai murugan sensational comments on Vijay arrest: తమిళనాడులోని కరూర్ లో టీవీకే తొక్కిసలాట ఘటనపై రాజకీయ దుమారం చెలరేగింది. తనపై కక్ష సాధింపు చర్యలకు స్టాలీన్ ప్రభుత్వం యత్నింస్తుందని విజయ్ ఆరోపణలు గుప్పించారు.   ఈక్రమంలో ఈ ఘటనలో ఇప్పటికే 41 మంది దుర్మరణం చెందిన విషయం తెలిసిందే.

ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై దర్యాప్తు బృందం విచారణ చేపట్టింది. తాజాగా.. ఈ ఘటనపై తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) అధ్యక్షుడు, నటుడు విజయ్‌ను అరెస్టు చేయడానికి వెనుకాడబోమని తమిళనాడు మంత్రి, డీఎంకే సీనియర్ నేత దురైమురుగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ కామెంట్స్ పై ప్రస్తుతం పెద్ద ఎత్తున దుమారంచెలరేగింది.

కరూర్ సభకు విజయ్ ఆలస్యంగా రావడంవల్లనే ఇంతటి ఘోరం జరిగిందన్నారు. వెల్లూరులో మంత్రి మీడియా సమావేశంలో దురైమురుగన్ మాట్లాడుతూ.. విజయ్‌కు నాయకత్వ లక్షణాలు లేవని న్యాయమూర్తి చెప్పడం సరైందే అన్నారు. ప్రస్తుతం కరూర్ ఘటనపై విచారణ జరుగుతుందన్నారు.

అవసరం అయితే తప్పకుండా 41 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనలో విజయ్ ను అరెస్ట్ చేసేందుకు వెనుకాడబోమన్నారు. పరిస్థితులు,విచారణ నేపథ్యంలో అరెస్ట్ చేయాల్సి వస్తే తప్పకుండా చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. చట్టానికి ఎవరు అతీతులు కాదన్నారు. ప్రస్తుతం మంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఒక్కసారిగా రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

ఇప్పటికే ఈ ప్రమాదంను..  మానవ తప్పిదంగా పరిగణించిన మద్రాస్ హైకోర్టు, దీనిపై తీవ్రంగా స్పందించింది. చెన్నై నార్త్ జోన్ ఐజీ అస్ర్రా గార్గ్ నేతృత్వంలో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించింది. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు, కరూర్ సిటీ పోలీస్ స్టేషన్‌లోని దర్యాప్తు రికార్డులను చెన్నైకి తరలించి సిట్‌కు అప్పగించే ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. దీంతో ఈ కేసు సాధారణ విచారణ స్థాయి నుంచి కోర్టు పర్యవేక్షణలో జరిగే ఉన్నతస్థాయి దర్యాప్తు దశకు చేరింది.

Read more: Kanhaiya Kumar on Revanth Video: రేవంత్ మూర్ఖుడు, పెద్దదొంగ.!. కాంగ్రెస్ నేత కన్హయ్య కుమార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

ప్రమాదానికి కారణమైన నిర్లక్ష్యం ఆరోపణలపై ఇప్పటికే టీవీకే ప్రధాన కార్యదర్శి ఎన్. ఆనంద్, సంయుక్త ప్రధాన కార్యదర్శి నిర్మల్ కుమార్‌లపై ఐదు సెక్షన్ల కింద క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. మరోవైపు ఈ ఘటనలో.. హైకోర్టు విజయ్, ఇతర పార్టీ నిర్వాహకులపై సీరియస్ అయ్యింది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే విజయ్ కరూర్ నుంచి వెళ్లిపోవడంపై తీవ్రమైన విమర్శలు వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Vijay ThalapathyTamil Nadu Ministerkarur stampedeVijay arrest0

