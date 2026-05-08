/TVK Vijay : తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కొత్త శకం...సీఎంగా విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం.. పూలబాటపై నడిచిన దళపతికి పాలన ముళ్ళబాట అవుతుందా?

TVK Government Formation: తమిళ రాజకీయ చరిత్రలో ఒక అపూర్వ ఘట్టం ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. దశాబ్దాలుగా రాష్ట్ర రాజకీయాలను శాసిస్తున్న ద్రవిడ దిగ్గజాల వారసత్వానికి సవాల్ విసురుతూ.. వెండితెర ఇళయదళపతి విజయ్ ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్గా తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించబోతున్నారు. ఆయన నేతృత్వంలోని టీవీకే పార్టీకి ప్రజలు స్పష్టమైన మెజారిటీని కట్టబెట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో శనివారం విజయ్ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. గవర్నర్ నుంచి ఆహ్వానం అందడం... కోటలో ఏర్పాట్లు జరగడం ఒకెత్తు అయితే.. అధికారం చేపట్టిన తర్వాత ఆయన ఎదుర్కోబోయే రియల్ పొలిటికల్ యాక్షన్ మరొక ఎత్తు. ఇన్నాళ్లూ పూలబాటపై నడిచిన విజయ్.. పాలన ముళ్లబాటగా మారనుందా.? దళపతి ముందున్న కంచుకోట లాంటి సవాళ్లు ఏంటీ..? విక్టరీ ఈజీ.. కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ కష్టమే అంటూ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్న ఆ స్ట్రాటజిక్ రిస్క్ ఏంటో తెలుసుకుందాం.
తమిళనాడుకు సినిమాకి.. రాజకీయాలకు విడదీయలేని అనుబంధం ఉంది. ఎంజీఆర్, కరుణానిధి, జయలలిత.. వీరంతా వెండితెర నుంచి వచ్చి ప్రజల మనసులు గెలుచుకున్న వారే. అయితే, విజయ్ రాకలో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఆయన ఒక పక్కా ప్లానింగ్ తో, తన కెరీర్ పీక్ స్టేజ్ లో ఉండగానే సినిమాలకు స్వస్తి చెప్పి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. సంప్రదాయ రాజకీయ శైలికి భిన్నంగా, యువతను, మహిళలను ఆకర్షించడంలో ఆయన సక్సెస్ అయ్యారు. కానీ, ఎన్నికల్లో గెలవడం అనేది కేవలం ఒక యుద్ధం మాత్రమే.. రాజ్యాన్ని ఏలడం అనేది నిరంతర పోరాటం.
ఎన్నికల విశ్లేషకుడు అరుణ్ కృష్ణమూర్తి వంటి నిపుణులు చెబుతున్న మాట ఒక్కటే.. విజయ్కు ప్రభుత్వం ఏర్పడిన మరుక్షణం నుంచే అసలైన పరీక్ష మొదలవుతుంది.. సాధారణంగా ఏ కొత్త ప్రభుత్వానికైనా ప్రజలు కొంత సమయం హనీమూన్ పీరియడ్ ఇస్తారు. కానీ విజయ్ విషయంలో పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. ఆయన ఇచ్చిన హామీలు అంత భారీగా ఉన్నాయి. టీవీకే ఒక కొత్త పార్టీ. క్షేత్రస్థాయిలో కేడర్ బలంగా ఉన్నప్పటికీ, పరిపాలనా యంత్రాంగంపై పట్టు సాధించడం విజయ్కు ఒక పెద్ద సవాల్. ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులను సమన్వయం చేసుకుంటూ, ఫైళ్ల కదలికల నుంచి విధానపరమైన నిర్ణయాల వరకు ప్రతి విషయంలోనూ ఆయన నిశితంగా పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. అనుభవం లేని పార్టీగా ముద్ర పడకుండా ఉండాలంటే, తొలి వంద రోజుల పాలన అత్యంత కీలకమని చెప్పాలి.
ఉచితాల ఉచ్చు నుంచి బయటపడటం ఎలా? విజయ్ తన మ్యానిఫెస్టోలో సంక్షేమ పథకాల వర్షం కురిపించారు. ముఖ్యంగా..అందులో
మహిళలకు ఆర్థిక సాయం: నెలకు నిర్ణీత నగదు బదిలీ.
యువతకు భృతి: నిరుద్యోగ పట్టభద్రులకు నెలవారీ భత్యం.
రైతులకు వరాలు: పంట రుణాల మాఫీ.
బంగారం: పేద కుటుంబాల కుమార్తెల వివాహానికి ప్రభుత్వం తరపున బంగారం
ఉచితాలు: విద్యుత్, గ్యాస్ సిలిండర్ల పంపిణీ.
ఈ పథకాలన్నీ వినడానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉన్నప్పటికీ, వీటి అమలుకు అయ్యే ఖర్చు అక్షరాలా వేల కోట్లు. ఇప్పటికే తమిళనాడు అప్పుల భారంతో ఉంది. కొత్తగా నిధుల సమీకరణ ఎలా చేస్తారు? కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధుల కోసం ఎలాంటి వ్యూహం అనుసరిస్తారు? అనేది చూడాలి. ఒకవేళ నిధుల లేమితో పథకాల అమలు ఆలస్యమైతే, అదే ప్రజలు తిరగబడే అవకాశం ఉంటుంది. రాజకీయ సవాళ్లు ఒకవైపు ఉంటే, ప్రకృతి పరమైన ఇబ్బందులు మరోవైపు పొంచి ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో కరువు పరిస్థితులు నెలకొనే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కొత్త ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే కరువు నిర్వహణ పనులను చేపట్టాల్సి ఉంటుంది. త్రాగునీటి ఎద్దడి తలెత్తకుండా చూడటం, పశుగ్రాసం కొరత లేకుండా చేయడం వంటివి అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన అంశాలు. రైతు రుణమాఫీ హామీని అమలు చేయాలని రైతుల నుంచి ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది.
విజయ్ విజయం తమిళనాడులోని ప్రధాన ప్రతిపక్షం ఏఐఏడీఎంకేకు మరణశాసనం లాంటిదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. జయలలిత మరణం తర్వాత ఆ పార్టీలో ఏర్పడిన నాయకత్వ లేమిని విజయ్ సరిగ్గా వాడుకున్నారు. ఏఐఏడీఎంకే సంప్రదాయ ఓటు బ్యాంక్ ఇప్పుడు టీవీకే వైపు మళ్లింది. అరుణ్ కృష్ణమూర్తి విశ్లేషణ ప్రకారం... రాబోయే రోజుల్లో తమిళనాడు రాజకీయం డీఎంకే వర్సెస్ టీవీకే గా మారబోతోంది. అంటే, సెంట్రిక్ పవర్ పాయింట్ గా విజయ్ ఎదిగారు. దీనివల్ల ఏఐఏడీఎంకే రాజకీయంగా తన అస్తిత్వాన్ని కాపాడుకోవడమే కష్టంగా మారవచ్చు. కానీ, డీఎంకే వంటి బలమైన యంత్రాంగం ఉన్న పార్టీని ఎదుర్కోవాలంటే కేవలం సినీ గ్లామర్ సరిపోదు, పక్కా రాజకీయ చతురత అవసరం.
ప్రస్తుతానికి తమిళనాడులో గాలి విజయ్కు అనుకూలంగా ఉంది. ప్రజలు మార్పును కోరుకున్నారు, ఆయనకు అవకాశం ఇచ్చారు. అయితే, ప్రజల అంచనాలు అందుకోలేకపోతే ఆ మద్దతు నీటి బుడగలా కరిగిపోతుందని చరిత్ర చెబుతోంది. విజయ్ తన టీమ్ను ఎలా ఎంచుకుంటారు? మంత్రివర్గంలో ఎవరికి చోటు కల్పిస్తారు? అవినీతి రహిత పాలనను ఎలా అందిస్తారు? అనేవి ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తాయి.
విజయ్ సినిమాల్లో ఒక సామాన్యుడి కోసం పోరాడే హీరోగా కనిపించేవారు. ఇప్పుడు నిజమైన సామాన్యుడి ఆకలి తీర్చాల్సిన బాధ్యత ఆయనపై ఉంది. శనివారం రాజ్భవన్లో జరిగే ప్రమాణ స్వీకారంతో ఒక ప్రయాణం ముగుస్తుంది, మరో కఠినమైన ప్రయాణం మొదలవుతుంది. దళపతికి ఇది కేవలం పట్టాభిషేకం మాత్రమే కాదు.. బాధ్యతల కిరీటం. ఈ ఐదేళ్ల కాలంలో ఆయన తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం తమిళనాడు భవిష్యత్తును మారుస్తుంది.
విజయ్ తన వాగ్దానాలను నెరవేర్చి మక్కల్ సెల్వన్ అనిపించుకుంటారా? లేక సంప్రదాయ రాజకీయ నాయకుడిలాగే మిగిలిపోతారా? అనేది కాలమే నిర్ణయించాలి. ఏది ఏమైనా శనివారం ప్రమాణ స్వీకారంతో తమిళనాడు ఒక కొత్త ఆశతో మేల్కొనబోతోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి