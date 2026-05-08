/TVK MLA Resign: విజయ్ టీవీకే పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? భారత రాజ్యాంగం ఏం చెబుతోంది?

TVK MLA Resignation: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు ఒక అపూర్వమైన రాజ్యాంగ సంక్షోభానికి తెరలేపాయి. నటుడు విజయ్ని తమిళగ వెట్రి కజగం (TVK) 108 స్థానాలతో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించడానికి, స్పష్టమైన మెజారిటీ లేకపోవడంతో రాష్ట్రంలో అనిశ్చితి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో TVK ఎమ్మెల్యేల మూకుమ్మడి రాజీనామా హెచ్చరికలు, డీఎంకే-అన్నాడీఎంకే పొత్తు వార్తలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
ప్రస్తుత బలాలు - మ్యాజిక్ ఫిగర్
తమిళనాడు అసెంబ్లీలో మొత్తం స్థానాలు 234 ఉండగా.. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాల్సిన మ్యాజిక్ మార్క్ 118 స్థానాల్లో అధికారం చేయాల్సిన పార్టీ నెగ్గాల్సి ఉంది. అయితే విజయ్ స్థాపించిన టీవీకే పార్టీకి 107 స్థానాల్లో గెలుపు వరించింది. కానీ, అధికారానికి మరో 11 సీట్ల మద్దతు కావాల్సి ఉంది.
మరోవైవు డీఎంకే కూటమికి 73 సీట్లు రాగా.. అన్నాడీఎంకే కూటమి 53 స్థానాల్లో గెలుపొందింది. ఒకవేళ బద్ధశత్రువులైన డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే కలిస్తే వారి బలం 126కి చేరుతుంది. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ టీవీకేకి మద్దతు ఇస్తున్న క్రమంలో కాంగ్రెస్కు దక్కిన 5 సీట్లను మినహాయిస్తే.. ఆ కూటమి మెజారిటీ 121కి చేరుతుంది. ఒకవేళ డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే పార్టీలు కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే.. విజయ్ TVK పార్టీ ప్రతిపక్షానికే పరిమితం కావాల్సి ఉంది.
టీవీకే 'రాజీనామా' అస్త్రం..
గవర్నర్ తమను ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించకపోతే 107 మంది ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేస్తారని టీవీకే వర్గాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఇదే జరిగితే పరిణామాలు ఇలా ఉండవచ్చు. 107 మంది ఒకేసారి రాజీనామా చేస్తే, అసెంబ్లీలో సభ్యుల సంఖ్య భారీగా తగ్గుతుంది. ఇది సంక్షోభానికి (రాజ్యాంగ విచ్ఛిన్నం) దారి తీస్తుంది.
ఆర్టికల్ 356 (రాష్ట్రపతి పాలన)
ఏ పార్టీ కూడా స్థిరమైన ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయలేని పక్షంలో, గవర్నర్ నివేదిక ప్రకారం రాష్ట్రపతి పాలన విధించే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ టీవీకే పార్టీ ఎమ్మెల్యేల రాజీనామాలు ఆమోదం పొందితే, సభను రద్దు చేసి ఆరు నెలల లోపు ఎన్నికలకు మళ్లీ వెళ్లడమే ఏకైక మార్గం. గతంలో కర్ణాటకలోనూ ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడిన నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం.. మెజారిటీని రాజ్భవన్లో కాకుండా అసెంబ్లీలోనే (ఫ్లోర్ టెస్ట్) నిరూపించుకోవాలి. కాబట్టి గవర్నర్ ముందుగా అతిపెద్ద పార్టీని ఆహ్వానించే అవకాశం ఉంటుంది.
మరోవైపు డీఎంకే అధినేత ఎం.కే.స్టాలిన్ అనూహ్యంగా విజయ్కు అవకాశం ఇచ్చే సంకేతాలు ఇవ్వడం చర్చనీయాంశమైంది. అదేవిధంగా అన్నాడీఎంకేకు చెందిన సుమారు 25 మంది ఎమ్మెల్యేలు విజయ్ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు సమాచారం. ఇది జరిగితే టీవీకే సులభంగా మెజారిటీ సాధిస్తుంది. అలాగే కమల్ హాసన్, ప్రకాష్ రాజ్ వంటి ప్రముఖులు విజయ్కు మద్దతు తెలపడం TVK నైతిక బలాన్ని పెంచింది.
చివరిగా ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే.. రాజ్యాంగం ప్రకారం అతిపెద్ద పార్టీగా ఉన్న విజయ్ టీవీకే పార్టీని ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించి, సభలో మెజారిటీ నిరూపించుకోమని కోరే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ఒకవేళ తెరవెనుక రాజకీయాలతో డీఎంకే-అన్నాడీఎంకే జట్టు కడితే మాత్రం, తమిళనాడు మరోసారి మధ్యంతర ఎన్నికల దిశగా వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది. 2026 మే నాటికి అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. రాజీనామా హెచ్చరికలు కేవలం రాజకీయ ఒత్తిడి పెంచడానికే అని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అంతిమంగా ప్రజా తీర్పును గౌరవిస్తూ స్థిరమైన ప్రభుత్వం ఏర్పడాలని తమిళ ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook