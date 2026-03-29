TVK Vijay: గొప్ప మనసు చాటుకున్న టీవీకే విజయ్.. కారు డ్రైవర్ కుమారుడికి ఎమ్మెల్యే టికెట్..

Tvk Vijay thalapathy announces mla ticket to his driver son: దేశంలో ఎక్కడ చూసిన ప్రస్తుతం తమిళ నాడు రాజకీయాల గురించి ఎక్కువగా చర్చలు చేసుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ త్రిముఖ పోటీ కన్పిస్తుంది. స్టాలీన్, అన్నాడీఎంకే, టీవీకే పార్టీల మధ్య బీభత్సంగా ఫైట్ కన్పిస్తుంది. ఈ క్రమంలొ టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్ దళపతి అసెంబ్లీ బరిలో తమ పార్టీ నుంచి పోటీకి దిగే వారి జాబితాను ప్రకటించారు. అదే విధంగా విజయ్ రెండు స్థానాల నుంచి బరిలో ఉంటున్నట్లు తెలిపారు. చెన్నైలోని పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్ ల నుంచి బరిలో ఉంటున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో విజయ్ తన డ్రైవర్ కుమారుడికి ఎమ్మెల్యే టికెట్ కేటాయించడం తమిళ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
Reason why people loves Vijay ❤️
He has announced his 35yrs personal driver son as MLA Candidate on behalf of TVK - @TVKVijayHQ 👏🏻👏🏻👏🏻
— Kolly Censor (@KollyCensor) March 29, 2026
గత 30 ఏళ్లుగా తన వద్ద డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్న రాజేంద్రన్ పట్ల తన ప్రేమనుచాటుకుంటూ ఆయన కుమారుడు శబరినాథన్కు ఎమ్మెల్యే టికెట్ కేటాయించారు. చెన్నైలోని విరుగంపాక్కం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి శబరినాథన్ను తమ పార్టీ అభ్యర్థిగా విజయ్ ఖరారు చేశారు. తమ పార్టీ ప్రజలకు మేలు చేసేవారిని, మీలో ఒకరికి మాత్రమే టికెట్ కేటాయించిందని అన్నారు.
వారసత్వ రాజకీయలు, ధనలాభంకు చోటు లేదని విజయ్ స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా చదువుకున్న యువతకు ప్రాధాన్యత కల్పించామన్నారు. మరోవైపు అభ్యర్థిగా శబరినాథన్ పేరును వేదికపై విజయ్ ప్రకటించగానే డ్రైవర్ రాజేంద్రన్, ఆయన కుమారుడు శబరినాథన్ తీవ్ర భావొద్వేగంకు గురయ్యారు.
విజయ్ ను హత్తుకుని, ఆయన కాళ్ల మీద పడ్డారు. దీంతో స్టేజీ మీద ఉన్న వారు అంతా కూడా విజయ్ గొప్ప మనసుకు ఫిదా అయ్యారు.లీడర్ అంటే ఇలా ఉండాలని కార్యకర్తలు టీవీకే విజయ్ పై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇక తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23న అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
