Vijay: 'మీకు నేనున్నా'.. కరూర్ తొక్కిసలాట బాధితులతో హీరో విజయ్‌ వీడియో కాల్‌

TVK Party Chief Vijay VC To Karur Stampede Incident Victims: తన పార్టీ సభలో తొక్కిసలాట జరిగి మృతుల కుటుంబాలకు టీవీకే పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు విజయ్ భరోసా ఇచ్చారు. పరామర్శించేందుకు అవకాశం లేకపోవడంతో వీడియో కాల్ చేసి మాట్లాడి తాను ఉన్నానని ప్రకటించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 7, 2025, 10:38 PM IST

Vijay: 'మీకు నేనున్నా'.. కరూర్ తొక్కిసలాట బాధితులతో హీరో విజయ్‌ వీడియో కాల్‌

Karur Stampede: కరూర్‌ సభలో తొక్కిసలాట జరిగి మృతి చెందిన బాధిత కుటుంబాలకు పరామర్శించేందుకు అవకాశం లేకపోవడంతో టీవీకే పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు, సినీ నటుడు విజయ్ భరోసా ఇచ్చారు. బాధిత కుటుంబాలకు వీడియో కాల్ చేసి 'మీకు నేను ఉన్నా' అని ప్రకటించారు. త్వరలో వారిని ప్రత్యక్షంగా కలుస్తానని హామీ ఇచ్చారు. బాధిత కుటుంబాలకు అండగా నిలుస్తానని హామీ ఇచ్చారు. గాయపడిన వారిని పరామర్శిస్తానని చెప్పారు.

Also Read: KTR Press Meet: రేవంత్‌ రెడ్డి పాలన మొత్తం మోసాలు.. నయ వంచన: కేటీఆర్‌

తమిళనాడులోని కరూర్‌లో సెప్టెంబర్‌ 27వ తేదీన టీవీకే నిర్వహించిన సభలో తొక్కిసలాట జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ దుర్ఘటనలో 41 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా మరో 60 మంది గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనపై తీవ్ర విచారంలో ఉన్న విజయ్ దుర్ఘటన వెనక కుట్ర కోణం ఉందని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఈ సంఘటనపై స్వతంత్ర దర్యాప్తు చేయాలని.. టీవీకే పార్టీ న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించింది. అయితే మరణించిన కుటుంబాలను పరామర్శించకపోవడంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలోనే విజయ్ బాధితులకు వీడియో కాల్‌ చేసి మాట్లాడారు.

Also Read: Tirumala Arjitha Sevas: అక్టోబర్ 20న తిరుమలలో అన్నీ సేవలు బంద్‌.. ఎందుకో తెలుసా?

మృతుల కుటుంబాలతో వీడియో కాల్‌లో విజయ్‌ మాట్లాడి వారి బాధను పంచుకున్నారు. ఆత్మీయులను కోల్పోయి దుఃఖంలో ఉన్న వారిని ఓదార్చారు. త్వరలోనే వచ్చి కలుస్తానని బాధిత కుటుంబాలకు విజయ్‌ హామీ ఇచ్చారు. పార్టీ తరఫున, వ్యక్తిగతంగా కూడా వారికి అండగా ఉంటానని ప్రకటించారు. తొక్కిసలాటలో గాయపడి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వారిని కూడా త్వరలోనే పరామర్శిస్తానని తెలిపారు. తొక్కిసలాట మృతుల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికీ టీవీకే పార్టీ తరఫున విజయ్ రూ.20 లక్షల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించారు. పరామర్శ సమయంలో ఆ సహాయం అందించే అవకాశం ఉంది. బాధితులను పరామర్శించేందుకు వెళ్లేందుకు విజయ్‌కు పోలీసులు అనుమతించడం లేదు. మళ్లీ తొక్కిసలాట జరుగుతుందని భావించి ఇప్పట్లో ఎలాంటి బహిరంగ కార్యక్రమాలు పెట్టరాదని పోలీసులు ఆదేశించినట్లు తెలుస్తోంది.

Also Read: YS Jagan: మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌కు పోలీసుల భారీ షాక్‌..! రోడ్‌ షోకు నో పర్మిషన్‌

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

VijayVideo Callkarur stampedeTamil NaduTamilaga Vettri Kazhagam

