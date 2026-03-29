TVK Party Manifesto: వైఎస్ జగన్‌ దారిలో హీరో విజయ్..ఎన్నికల హామీల్లో భారీగా సంక్షేమం! ఇది కూడా రీమేకేనా?

TVK Party Manifesto 2026: రానున్న తమిళనాడు అసెంబ్లీ లక్ష్యంగా తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) అధ్యక్షుడు, హీరో విజయ్ ఆదివారం తమ పార్టీ మేనిఫెస్టోను ఆవిష్కరించారు . ఇందులో ప్రధానంగా మాదక ద్రవ్య రహిత రాష్ట్రంగా మారల్చడంతో పాటు విద్యార్థులకు నెలా నెలా ఆర్థిక సహాయం అందిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
చెన్నైలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో విజయ్ మాట్లాడుతూ, మాదకద్రవ్య రహిత, ఆత్మనిర్భర తమిళనాడును సాధించడమే తన లక్ష్యమని నొక్కి చెప్పారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలల్లో మాదకద్రవ్యాల నిరోధక కమిటీలను ఏర్పాటు చేస్తామని ఆయన తెలిపారు. అంతిమంగా తమిళనాడును డ్రగ్స్ రహిత రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తామని ఆయన అన్నారు.
అలాగే అన్ని ప్రభుత్వ పరీక్షలు ఆలస్యం లేకుండా సకాలంలో నిర్వహిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. పట్టభద్రులకు, నిరుద్యోగులకు నెలకు రూ.4,000, డిప్లొమా హోల్డర్లకు నెలకు రూ.2,000 ఆర్థిక సహాయాన్ని ఉద్యోగం వచ్చేంత వరకు అందిస్తామని టీవీకే అధినేత విజయ్ ప్రకటించారు. యువత ఉద్యోగాలు వెతుక్కునే స్థాయి నుంచి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి చేరాలనేది తమ పార్టీ లక్ష్యమని చెబుతున్నారు. తమిళనాడులో 75 శాతం ఉద్యోగాలు తమిళులకే దక్కేలా చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొంటూ.. "స్థానిక ప్రజలకు స్థానిక ఉపాధి" పథకాన్ని వైఎస్ జగన్ ఇచ్చిన హామీని పోలిన వాగ్దానం చేశారు.
అయితే ఇదే రోజు మెనిఫెస్టో ప్రకటించే ముందు టీవీకే అధినేత విజయ్.. తమ పార్టీ అసెంబ్లీ స్థానాల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్ధులు జాబితాను విడుదల చేశారు. 234 స్థానాల కోసం కొత్త అభ్యర్థుల జాబితాను రెడీ చేసి.. తొలిసారి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన విజయ్.. ఆయన పెరంబూర్, తిరుచిరాపల్లి తూర్పు అనే రెండు నియోజకవర్గాల నుంచి పోటీ చేయనున్నారు. తమ పార్టీ ఎన్నికల గుర్తు 'విజిల్'కు ఓటు వేసి టీవీకే అభ్యర్ధులను గెలిపించాలని ఆయన ప్రజలను కోరారు.
మరోవైపు టీవీకే పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎన్.ఆనంద్.. టి.నగర్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేస్తుండగా, కోశాధికారి వెంకట్ రమణన్ మైలాపూర్ నుంచి బరిలో ఉన్నారు. అలాగే కొలత్తూరు నుంచి డీఎంకే అధ్యక్షుడు, ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్పై వి. స్టాలిన్ పోటీ పడుతుండగా, చెపాక్ నియోజకవర్గం నుంచి ఉదయనిధి స్టాలిన్పై టీవీకేకు చెందిన సెల్వం పోటీ చేయనున్నారు.
తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23న తొలి విడత పోలింగ్ జరగనుంది. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 234 నియోజకవర్గాల్లో ఈ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. తన పార్టీ తరఫున తొలిసారిగా ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతున్న విజయ్, గెలుపునకు ప్రధాన పోటీదారులుగా ఉన్న సెక్యులర్ ప్రోగ్రెసివ్ అలయన్స్, ఎన్డీఏల మధ్య ఈ ఎన్నికలను త్రిముఖ పోటీగా మార్చాలని చూస్తున్నారు.
