TVK Vijay: దళపతి విజయ్ ప్రవేశంతో తమిళ రాజకీయాల్లో పెను మార్పులు ఖాయమా..!

Vijay Tamil politics : సాంప్రదాయ ఓటు బ్యాంకుకు తోడుగా, ఈసారి కొత్త పార్టీల రాకతో ఓట్ల చీలిక తప్పనిసరి అనిపిస్తోంది. సినీ రంగం నుంచి రాజకీయాల్లోకి వచ్చి అద్భుతాలు సృష్టించిన చరిత్ర కలిగిన ఈ గడ్డపై, విజయ్ ప్రభావం రాజకీయ ముఖచిత్రాన్ని పూర్తిగా మార్చేలా కనిపిస్తోంది. సిద్ధాంతాల వారసత్వాన్ని కాపాడుకోవాలనే తపన కన్పిస్తోంది. మార్పు కోరుకునే కొత్తతరం ఆకాంక్షిస్తోంది. తమిళనాడు రాజకీయాలు ఇప్పుడు ఒక అత్యంత ఉత్కంఠభరితమైన దశకు చేరుకున్నాయి. రాబోయే ఎన్ని కలు కేవలం ఒకపార్టీ గెలుపును మాత్రమేకాదు, తమిళనాట భవిష్యత్ రాజకీయ దిశను కూడా నిర్ణయించబోతున్నాయి.
తమిళనాడు రాజకీయ తెరపై సరికొత్త కథానాయకుడిగా ఎదిగేందుకు సిద్ధమవుతున్న తమిళగ వెట్రి కళగం అధినేత విజయ్ తీసుకున్న తాజా నిర్ణయం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ ఎన్నికల్లో ఆయన రెండు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల నుండి పోటీ చేస్తున్నారు. చెన్నైలోని పెరంబూర్ తో పాటు తిరుచిరాపల్లిలోని తిరుచ్చి ఈస్ట్ స్థానాలను ఆయన ఎంచుకున్నారు. తొలిసారి రాజకీయ బరిలోకి దిగుతున్న ఒక కొత్త పార్టీ నాయకుడు ఇలా రెండు చోట్ల పోటీ చేయడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తరహాలోనే... తమిళనాడులో దళపతి విజయ్ రెండు చోట్లనుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. అంతకు ముందు ఎన్టీఆర్, చిరంజీవి కూడా రెండేసి నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేసిన సందర్భాలున్నాయి. విజయ్ ఎంచుకున్న నియోజకవర్గాల్లో ప్రత్యర్థులు చాలా బలంగా ఉన్నారు. పెరంబూర్ స్థానంలో డిఎంకె సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఆర్.డి. శేఖర్ తన పట్టును నిరూపించుకోగా, తిరుచ్చి ఈస్ట్లో ఇనిగో హృదయరాజ్ గట్టి పోటీని ఇస్తున్నారు. సినిమాల్లో డబుల్ రోల్ సక్సెస్ అయినట్లుగా రాజకీయాల్లో కూడా అదే మ్యాజిక్ పండుతుందని విజయ్ భావిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. కానీ క్షేత్రస్థాయి రాజకీయాలు అందుకు భిన్నంగా ఉంటాయి. డిఎంకె, అన్నాడీఎంకే వంటి బలమైన కేడర్ ఉన్న పార్టీలను ఎదుర్కోవాలంటే ఒకే చోట నిలబడి గట్టిపోటీని ఇవ్వాలని భావిస్తున్నారు. పాపులారిటీ మీద ఆధారపడి రెండు స్థానాల్లో గెలవడం అనేది ప్రస్తుత తమిళనాడు రాజకీయ సమీకరణాల్లో అతిపెద్ద సవాలుగా నిలుస్తోంది. డబుల్ రోల్ వ్యూహం విజయ్ను అసెంబ్లీకి చేరుస్తుందా లేక మొదటి ప్రయత్నంలోనే ఇబ్బందుల్లోకి నెడుతుందా అనేది తమిళనాడులో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
యువ ఓటర్లు విజయ్ సారథ్యాన్ని స్వాగతిస్తున్నారు. 18-35 ఏళ్ల మధ్య ఉన్న యువత మార్పు కోరుకుంటున్నారు. విజయ్ తన ఎజెండాలో ద్రవిడ జాతీయవాదం , తమిళ జతీయ వాదం రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు. ఇది ఇతర పార్టీల నుంచి ఓటర్లను ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది. గతంలో కమల్ హాసన్ కూడా ఇలాగే భారీ అంచనాలతో వచ్చినప్ప టికీ ఆశించిన ఫలితం సాధించలేదు. విజయ్ కేవలం తన చరిష్మా మీద ఆధారపడుతున్నారా? క్షేత్రస్థాయిలో బల మైన వ్యవస్థను నిర్మిస్తున్నారా ? అనే విషయంపై రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చసాగుతోంది. దళపతి విజయ్ కింగ్ గా మారుతారా? అధికారపార్టీని దెబ్బతీస్తారా? కింగ్ మేకర్ అవుతారా? అనే విషయం తమిళనాడులో చర్చసాగుతోంది.
తమిళనాడులో విద్యుత్ ఛార్జీలు, ఆస్తి పన్నుల పెంపు మధ్యతరగతి, దిగువ మధ్యతరగతి ప్రజలపై ప్రభుత్వం భారాన్ని పెంచింది. ద్రవిడ మోడల్ అంటే ప్రజ లపై పన్నులు వేయడమేనా అని ప్రతిపక్షాలు ప్రశ్నిస్తున్నా యి. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన కొన్ని ప్రధాన వాగ్దానా లు అమలు కాకపోవడంపై ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, విద్యార్థుల్లో అసహనం నెలకొంది. గత ఏడాది వర్షాలు, వరదల సమయంలో ప్రభుత్వం వ్యవహరించిన తీరుపై కొన్ని ప్రాంతా ల్లో ప్రజలు ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. హత్యలు, రాజకీయ గొడవలు ప్రభుత్వంపై విమర్శలకు తావిచ్చాయి. తమిళనాట ద్రవిడ కోటలో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాలని దళపతి విజయ్ ఎదురుచూస్తున్నారు. గ్రామీణ ఓటర్లు, పట్టణ ఓటర్లు తన సారథ్యాన్ని బలపరుస్తున్నారనే సానుకూల ఆలోచనతో ఉన్నారు. మరి విజయ్ కు పట్టం కడతారా లేదా అనేది చూడాలి. ఈ నెల 23న తమిలనాడులో ఒకే విడతలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మే 4న ఫలితాలు వెల్లడి కానున్నాయి.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ - తంజావూర్ కిరణ్ కుమార్ శర్మ న్యూస్ డెస్క్)
