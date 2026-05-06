Class 10th marksheet of TVK chief Vijay: తమిళనాడుకు కాబోయే ముఖ్యమంత్రి టీవీకే అధినేత విజయ్ రేపే ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నట్లు సమాచారం. చెన్నైలో ఇప్పటికే పార్టీ చురుగ్గా ఏర్పాట్లను కూడా ప్రారంభించింది. వేదికతో పాటు ప్రాంగణాన్ని వర్కర్లు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ సాయంత్రం విజయ్ గవర్నర్‌ను కూడా కలవనున్నారు. ఇప్పటికే విజయ్ తమిళనాడు గవర్నర్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటకు ఆహ్వానం కూడా పలికారు. అయితే తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలు రోజు నుంచి టీవీకే విజయ్‌ ట్రెండింగ్ లో నిలిచారు. ఆయన పదో తరగతి మార్క్‌ షీట్‌ కూడా నెట్టింట వైరల్ అవుతుంది. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : May 6, 2026, 03:46 PM IST

Class 10th marksheet of TVK chief Vijay: తమిళనాట ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఈరోజు సాయంత్రం టీవీకే విజయ్‌కు గవర్నర్ ఆహ్వానం పలికారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు ఆయన కలిసే అవకాశం ఉంది. ఇక టీవీకే అధినేత కాంగ్రెస్ మద్దతుతో ప్రభుత్వము ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అయితే మతతత్వ శక్తులకు కూటమి దూరంగా ఉండాలని టీవీకే షరతు పట్టినట్లు సమాచారం. పెరియర్, అంబేడ్కర్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా కూటమి పని చేస్తుందని ఆయన ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో రేపే విజయ్ ప్రమాణస్వీకారం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. చెన్నైలోని నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియంలో ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఇక తమిళనాడు ఎన్నికల్లో టీవీకే విజయ్ పార్టీ 108 సీట్లను దక్కించుకుంది. అయితే ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు 118 సీట్ల అవసరం ఉంది. ఇక కాంగ్రెస్‌తో కలిసి ఆయన కొత్తగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అయితే టీవీకే విజయ్ సంబంధించిన పదో తరగతి మార్క్స్ షీట్ నెట్టింటా వైరల్ అవుతుంది. ఈ తమిళగ వెట్రీ కజగం (TVK) విజయ్‌ తలపతి పూర్తి పేరు జోసెఫ్ విజయ్ చంద్రశేఖర్. టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ వైరల్ అవుతుంది. తమిళనాడుకు కాబోయే సీఎం ఓల్డ్ అకాడమిక్ రికార్డ్స్ సోషల్‌ మీడియాలో హల్‌చల్ చేస్తున్నాయి. 

 ప్రముఖ యాక్టర్, పొలిటీషియన్ 2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయఢంకా మోగించారు. అయితే పదో తరగతి మార్కులు చూస్తే కేవలం యావరేజ్ స్టూడెంట్ అని చెప్పొచ్చు. మొత్తం బోర్డు పరీక్షల్లో 65 శాతం మార్కులతో విజయ్ ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఒక వార్త పత్రిక నివేదిక ప్రకారం విజయ్ హై స్కూల్ పరీక్షలు చెన్నైలోనే విరుంగంబక్కంలో రాశారు. 1100 మార్కులకు గాను ఆయనకు 711 మార్కులు సాధించారు. 

 సబ్జెక్టు వారీగా విజయ మార్కులు ఇలా..
 మ్యాథ్స్‌లో యావవరేజ్ మార్కులు వచ్చినా కానీ తన మాతృభాషలో మాత్రం మార్కులు ఎక్కువగానే సాధించారు. టీవీకే తమిళ లాంగ్వేజ్ పేపర్లో మొత్తం 200 మార్కులకు గాను ఆయన 155 మార్కులు సాధించారు. సబ్జెక్టు వారీగా ఇలా..

 ఇంగ్లీష్ 133/ 200 
 సైన్స్ 206/ 300 
 సోషల్ సైన్స్ 122/ 200 
 మ్యాక్స్ 95/ 200 

అంటే విజయ్‌కు మాథ్స్ లో అతి తక్కువ మార్కులు వచ్చాయి. మొత్తం పాస్ పర్సంటేజ్ 65%తో యావరేజ్ సాధించారు. విజయ్ మొదట తన చదువును కోడంబక్కంలోని ఫాతిమా స్కూల్లో చదువుకున్నారు. ఆ తర్వాత విరుంగంబక్కంలోని బాలలోక్ స్కూల్లో చదువు పూర్తి చేశారు. స్కూల్ తర్వాత లయోలా కాలేజీకి లో డిగ్రీ విజువల్ కమ్యూనికేషన్ లో జాయిన్ అయ్యారు. అయితే మధ్యలోనే ఆ చదువు కూడా ఆగిపోయింది. కాలేజ్ మధ్యలోనే ఆపేసి ఆయన యాక్టింగ్‌పై దృష్టి సారించారు. అలా ఆయన యాక్టింగ్‌పై ఉన్న ఆసక్తితో తమిళ ఫిల్మ్‌ ఇండస్ట్రీలో సూపర్ స్టార్ గా నిలిచారు.

అయితే తన చదువు మధ్యలో ఆపేసిన దశాబ్దాల తర్వాత టీవీకే తన అసంపూర్తిగా నిలిచిపోయిన విద్యాప్రయాణాన్ని పూర్తి చేయడానికి లయోలా కాలేజీకి వెళ్లారు. తిరుచీరపల్లి తూర్పు లో విజయం సాధించిన అనంతరం ఆర్‌ఓ సర్టిఫికెట్ స్వీకరించడానికి కూడా ఆ నటుడు కాలేజ్‌ను సందర్శించాల్సి వచ్చింది. విజయ్ రాకతో దశాబ్దాలుగా తమిళనాడు గడ్డపై పట్టు ఉన్న ద్రవిడ పార్టీలకు చరమగీతం పాడినట్లు అయింది. ఇక రేపు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్నారు టీవీకే విజయ్.

 

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు.

