/Vijay TVK Government: దళపతి విజయ్ కోటరీలో తెలుగమ్మాయి.. ఇంతకీ ఎవరామె..?

Vijay New Secretery: కొత్త ముఖ్యమంత్రి విజయ్ బృందంలో అనుభవజ్ఞులైన, బాధ్యతతో విధులు నిర్వహించి ప్రభుత్వాని మంచి పేరు తెచ్చే సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులకు కీలక బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఆరోగ్య శాఖకు చెందిన సెంథిల్ కుమార్ను ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమించగా, లక్ష్మీ ప్రియకు ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా బాధ్యతలను అప్పగించారు. ఈ నియామకం అభివృద్ధి, సంక్షేమం, పరిపాలన మధ్య సమతుల్యతను సాధించే ప్రయత్నాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శులు సీఎం విజయ్ పాలనలో కీలక పాత్ర పోషించే విధంగా సేవలు అందించబోతున్నారు. విజయ్ ఆలోచనలకు, లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా బాధ్యతాయుతంగా పనిచేసే అధికారులుగా రాణించబోతున్నారు. ప్రభుత్వ సర్వీసులో వివిధ విభాగాల్లో పనిచేసిన సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి సెంథిల్ కుమార్ పాలనా పరంగా విశేష అనుభవం ఉంది. ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమశాఖ కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్న సెంథిల్ కుమార్ అధికారులను సమన్వయం చేసుకోవడం, ప్రభుత్వ పథకాల అమల్లో పారదర్శకత, క్షేత్రస్థాయిలో కిందిస్థాయి యంత్రాంగాన్ని చురుగ్గా పనిచేసే విధంగా చేయడంలో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు.
ప్రధాన కార్యదర్శుల్లో మరొకరు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి లక్ష్మీ ప్రియ. కొత్త సీఎం విజయ్ విజన్ లో కీ రోల్ పోషించబోతున్నారు. విజయ్ ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతల అనుగుణంగా ఎన్నికల మేనిఫెస్టో అమల్లో ప్రతిభింబిచే విధంగా లక్ష్మీప్రియ పనితీరు సాగబోతోంది. ద్రావిడ, గిరిజన సంక్షేమం, సామాజిక న్యాయ అజెండాను బలోపేతం చేసే విధంగా కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించారు. లక్ష్మీ ప్రియ 1978 డిసెంబర్ 10న జన్మించారు. ఆమె 28 ఏళ్ల వయసులోనే సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించి, 2006 బ్యాచ్ తమిళనాడు కేడర్ ఐఏఎస్ అధికారిణిగా పనిచేస్తున్నారు. మదురై కామరాజ్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్, మాస్టర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ పట్ట భద్రులు. లక్ష్మీ ప్రియ ఇంగ్లీష్, తమిళం రెండింటిలోనూ కమ్యునికేట్ చేయడంలో ప్రత్యేక శైలిని అలవరచుకున్నారు.
తమిళనాడు ప్రభుత్వ సర్వీసులో 18 ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్న లక్ష్మీ ప్రియ వివిధ హోదాల్లో పనిచేసి పాలనతీరు, ప్రభుత్వ పథకాల అమల్లో పట్టు సాధించారు. జిల్లా కలెక్టర్, కమిషనర్, జాయింట్ సెక్రటరీ, ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ , డిప్యూటీ కలెక్టర్ వంటి ముఖ్యమైన పదవులను నిర్వహించారు. 2023 జనవరి 30 నుండి, ఆమె చెన్నైలోని ఆది ద్రావిడ సంక్షేమ, గిరిజన వ్యవహారాల శాఖకు కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్నారు. ఈ అనుభవం, శాఖాపరమైన నైపుణ్యంతో ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ప్రైవేట్ సెక్రటరీ-2గా ఎంపిక చేశారు. ఈపదవిలో లక్ష్మీప్రియ ఒక సంవత్సరం కాలవ్యవధితో కొనసాగబోతున్నారు.
ఆది ద్రావిడ, గిరిజన వర్గాల అభ్యున్నతికోసం ఎంతో కృషిచేశారు. లక్ష్మీప్రియ నిర్వహించిన ఎగ్జిబిషన్లు, ప్రజలతో మమేకమైన తీరు ప్రభుత్వానికి మంచి పేరుతెచ్చిపెట్టాయి. టీఎన్ బీట్ ఎక్స్పో 2025 ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. చెన్నై ట్రేడ్ సెంటర్లో జరిగిన ఈ ఎక్స్పోలో 1,500 మందికి పైగా పారిశ్రామికవేత్తలు తమ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించారు. ఈ ప్రయత్నం ఎంతోమంది మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపరచుకునేందుకు ప్రేరణగా నిలిచింది.
ప్రభుత్వ పథకాలను క్షేత్రస్థాయిలో అమలుచేయడంలో లక్ష్మీప్రియ చురుగ్గా పనిచేశారు. కిందిస్థాయి అధికారులను సమన్వయం చేసుకోవడంతో పథకాల అమల్లో పారదర్వకతకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. లక్ష్మీప్రియ పనితీరు, కొత్త ప్రభుత్వ లక్ష్యాలను ప్రజలకు చేరువచేయగలదని కొత్త ముఖ్యమంత్రి విజయ్ విశ్వాసం వ్యక్తంచేశారు. నిజమైన సామాజిక న్యాయం అజెండా సత్ఫలితాలనిస్తుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
సామాజికంగా వెనుకబడిన వర్గాల అభివృద్ధి కోసం లక్ష్మీ ప్రియ చాలా కాలంగా పనిచేస్తున్నారు. దీంతో లక్ష్మీప్రియ నియామకం వార్తల్లో నిలిచింది. విజయ్ ప్రభుత్వం ద్రావిడ విధానాన్ని పునరుజ్జీవింపజేయాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నారు. ఈ విషయంలో లక్ష్మీప్రియ కీలక పాత్ర పోషించబోతున్నారు. విజయ్ తనను తాను 'సామాన్యుడి' ప్రతినిధిగా అభివర్ణించుకుంటున్నప్పటికీ, లక్ష్మీ ప్రియ వంటి సమర్థురాలైన మహిళా ఐఏఎస్ అధికారిగా, ప్రభుత్వానికి పరిపాలనలో ప్రత్యేకతను చాటుకోబోతున్నారు.
తలపతి విజయ్ ప్రభుత్వ తొలి రోజుల్లో సాగిన నియామకంతో లక్ష్మీప్రియ వంటి అధికారుల బాధ్యత, అనుభవం, అంకితభావం, సామాజిక స్పృహల కలయికతో ముందుకు సాగుతోందనే సందేశాన్ని ఇస్తోంది. ఈ పరిపాలనా బృందం విజయ్ దార్శనికతను ఎంత సమర్థవంతంగా ఆచరణలోకి సత్ఫలితాలను సాధించాలని ఆశిద్ధాం..!!
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్ సౌజన్యంతో )
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook