TVK Vijay Video: పార్టీ మ్యానిఫెస్టో కార్యక్రమంలో శక్తి ఆయుధం ఇవ్వబోయిన రైతు.. టీవీకే విజయ్‌కు తప్పిన ప్రమాదం! విజువల్స్‌.. 

TVK Vijay Viral Video: నిన్న జరిగిన పార్టీ మేనిఫెస్టో కార్యక్రమంలో టీవీకే విజయ్ తృటిలో ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో, వేదికపైకి వచ్చిన ఒక రైతు ఆయనకు పైరుతోపాటు ఒక శక్తివంతమైన ఆయుధాన్ని(వేల్‌) ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించాడు. అకస్మాత్తుగా అది పైకి లేచి విజయ్ కంటికి తగిలినంత పనైంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన ఫుటేజ్ వైరల్ అవుతోంది. వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 17, 2026, 06:49 AM IST

TVK Vijay Viral Video: 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు టీవీకే నాయకుడు తన మేనిఫెస్టోను విడుదల చేశారు. ఈ కార్యక్రమం చెన్నైలోని నంగంబాక్కంలోని ఒక స్టార్ హోటల్‌లో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో, ఆయన మొదటగా ఒక రైతుకు ఎన్నికల మేనిఫెస్టో కాపీని అందజేశారు. ఈ సమయంలో టీవీకే విజయ్ తృటిలో ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నారు. పార్టీ మేనిఫెస్టో ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో, ఒక రైతు వేదికపైకి వచ్చి, ఆయనకు పైరుతో పాటు ఒక శక్తివంతమైన ఆయుధాన్ని ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించాడు. అది అకస్మాత్తుగా పైకి లేచి విజయ్ కంటికి తగిలినంత పనైంది. అదృష్టవశాత్తు, విజయ్ వెంటనే ప్రమాదం నుంచి పక్కకు తప్పుకున్నారు. ఈ దృశ్యాలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. అనంతరం, విజయ్ ఆ రైతుపై శాలువా కప్పి ఆయనను సత్కరించారు. 

తమిళనాడులోని తూత్తుకుడిలో జరిగిన  ర్యాలీ సందర్భంగా టీవీకే నాయకుడు విజయ్ అభిమానులకు కాస్త గాయలైన విషయం తెలిసిందే. విజయ్ కాన్వాయ్‌ను అనుసరిస్తున్న ఒక అభిమాని బైక్ అదుపుతప్పి పడిపోవడంతో, వెనుక వస్తున్న ఇతర వాహనాలు ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో పలువురు గాయపడ్డారు. అంతేకాకుండా, అంతకుముందు జరిగిన కరూర్‌ సభలో తొక్కిసలాట జరిగి పలువురు మరణించారు

టీవీకే విజయ్‌ మేనిఫెస్టోలో ఏముందంటే?
తమిళనాడులో టీవీకే విడుదల చేసిన మేనిఫెస్టోలో ఐదు ఎకరాల కంటే తక్కువ భూమి ఉన్న రైతుల పంట రుణాలన్నింటినీ పూర్తిగా మాఫీ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. పోలీసు అధికారుల మూల వేతనాన్ని రూ.25,000 పెంచనున్నారు. వార్షిక చేపల వేట నిషేధం సమయంలో సహాయం పొందే మత్స్యకారుల సాయాన్ని రూ.8,000 నుండి రూ.20,000కు పెంచుతారు. వారికి బ్యాంకు రుణాలు కూడా అందిస్తారు. అదనంగా, వివాహాలకు 8 గ్రాముల బంగారం.

 

 

 60 ఏళ్లలోపు మహిళలకు రూ.2,500 ప్రతినెలా జమ చేస్తామని మేనిఫెస్టో హామీ ఇచ్చింది. అంతేకాకుండా, విజయ మేనిఫెస్టో ప్రకారం ప్రతి కుటుంబానికి ఏటా ఆరు ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్లు, ప్రతి పేద కుటుంబానికి సురక్షితమైన తాగునీరు అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న పిల్లల కుటుంబాలకు ఏటా రూ.15,000 డిపాజిట్ లభిస్తుంది. ఉన్నత విద్య కోసం రూ.20 లక్షల వరకు రుణాలు . రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 100 రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలను ఏర్పాటు చేస్తారు. తీర ప్రాంతాల్లో శాశ్వత గృహాలను నిర్మించడానికి ఒక ప్రత్యేక బోర్డును ఏర్పాటు చేస్తారు. డీజిల్ మోటారు పడవలకు నెలవారీ కోటాను 1,800 లీటర్ల నుండి 3,500 లీటర్లకు పెంచుతారు.

 

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

