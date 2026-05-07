TVK Vijay Oath: ఎట్టకేలకు సీఎంగా విజయ్ ప్రమాణం..కానీ, ఆ షరతు పెట్టిన తమిళనాడు గవర్నర్!

TVK Vijay Oath Ceremony: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) అధినేత విజయ్ నేడు రాజ్భవన్లో గవర్నర్ రాజేంద్రను మరోసారి కలిశారు. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు తమకు అవకాశం ఇవ్వాలని ఆయన ఈ సందర్భంగా అభ్యర్థించారు. ఈ క్రమంలో టీవీకే విజయ్ను గవర్నర్ కొన్ని ప్రశ్నలను సంధించినట్లు సమాచారం. అయితే చివరికి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు గవర్నర్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే అంశంపై గవర్నర్ పలు కీలక సందేశాలను లేవనెత్తినట్లు సమాచారం. ఈ భేటీకి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యాంశాలు ఇవే..
మెజారిటీ పై ప్రశ్నలు: ప్రభుత్వం ఉన్న సమీకరణాల ప్రకారం, 113 మంది ఎమ్మెల్యేలతో మెజారిటీని ఎలా నిరూపించుకుంటారని విజయం గవర్నర్ ప్రశ్నించినట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రభుత్వ స్థిరత్వం: స్పష్టమైన మెజారిటీ లేని పక్షంలో, రాష్ట్రంలో స్థిరమైన ప్రభుత్వాన్ని ఎలా నడపగలరని గవర్నర్ విజయం నిలదీసినట్లు సమాచారం.
మద్దతు లేఖలు: టీవీకే పార్టీకి మద్దతు ఇస్తున్న పార్టీలు ఏవి? ఆయా పార్టీలకు చెందిన ఎమ్మెల్యేల జాబితాను సమర్పించాలని విజయ్ను గవర్నర్ ఈ సందర్భంగా కోరినట్లు సమాచారం అందుతుంది.
సంఖ్యా బలంపై గవర్నర్ అడిగిన ప్రశ్నలకు టీవీకే విజయ్ స్పష్టమైన సమాధానం ఇచ్చారు. అసెంబ్లీలో తన బలాన్ని నిరూపించుకుంటానని చెప్పినట్లు సమాచారం అందుతోంది. ఈ క్రమంలో సీఎంగా తన ప్రమాణ స్వీకారానికి, ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు అనుమతిని ఇవ్వాలని టీవీకే పార్టీ కోరింది. అందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేసిన గవర్నర్ రాజేంద్ర.. సీఎంగా ప్రమాణస్వీకారానికి విజయ్ను ఆహ్వానించారు. అయితే ఈ ప్రమాణ స్వీకారం తర్వాత అసెంబ్లీలో టీవీకే విజయ్ తన మెజారిటీని నిరూపించుకోవాల్సి ఉంది. విజయ్ గెలిచిన రెండు స్థానాల్లో ఒక దానికి రాజీనామా చేయాల్సిన క్రమంలో మిగిలిన 118 ఎమ్మెల్యేల బలాన్ని టీవీకే నిరూపించుకోవాల్సి ఉంటుంది.
మెజారిటీ లేకుండా ప్రమాణస్వీకారానికి వెళ్తున్న టీవీకే విజయ్కు ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదురుకానున్నాయి? అసెంబ్లీలో మెజారిటీని నిరూపించుకుంటారా? లేదా మరోసారి సరైన మద్దతు లేకుండా వెనుదిరగాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుందా? అనేది ఇప్పుడు తమిళనాడు రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది.
