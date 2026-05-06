TVK - Vijay: తమిళనాడు ఎన్నికల్లో విజయ్ టీవీకే మరో రేర్ రికార్డు..

Tamil Nadu Assembly Elections 2026: తమిళనాడు ఎన్నికల్లో అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ విజయ్.. తమిళనాడు దళపతి కాబోతున్నాడు. అధికార పీఠానికి ఒక్క అడుగు దూరంలో నిలిచిపోయాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఎన్నికల్లో విజయ్ టీవీకే పార్టీ ఓ సంచలనం నమోదు చేసింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 6, 2026, 11:19 AM IST

Tamil Nadu Assembly Elections 2026: అవును తమిళ రాజకీయాల్లో విజయ్ ఇపుడు ఓ సంచలనం. గత 6 దశాబ్దాలుగా తమిళనాడులో అయితే అన్నాడీఎంకే, లేకపోతే డీఎంకే పార్టీలే రాజ్యం ఏలాయి. అందులో 7 సార్లు అన్నాడీఎంకే అధికారంలో ఉంటే.. డీఎంకే 6 సార్లు విజయం సాధించింది. అయితే ఈ రెండు సాంప్రదాయ ద్రవిడ పార్టీలను కాదని విజయ్ కు తమిళనాడు ప్రజలు పట్టం కట్టారు. ఈ ఎన్నికల్లో ఎవరితో పొత్తు లేకండా కేవలం సింగిల్ గానే 234 స్థానాల్లో పోటీ చేసారు. అందులో 108 సీట్లలో విజయం సాధించింది విజయ్ కు చెందిన టీవీకే పార్టీ. ఈ నేపథ్యంలో ఈ పార్టీకి చెందిన అభ్యర్ధులు అందరికి డిపాజిట్ కోల్పోలేదు. మిగిలిన పార్టీలు డిపాజిట్ కోల్పోయిన విజయ్ కు చెందిన టీవీకే పార్టీకి పోటీ చేసిన ఏ అభ్యర్ధికి డిపాజిట్ గల్లంతు కాలేదు. 

ఇక విజయ్ గెలిచిన 108 స్థానాల్లో సగటున 22,842 ఓట్ల మెజారిటీ సాధించింది. ఇక ఏఐఏడీఎంకే 15,164 ఓట్ల మార్జిన్ ఉంది. అటు డీఎంకే 9310 ఓట్ల మార్జిన్ తో గెలిచింది. ఒక్కో సీట్లలో డీఎంకే కంటే రెండున్నర రెట్లు ఎక్కవ మార్జిన్ తో తమిళనాడు పీఠాన్ని కైవసం చేసుకుంది. మొత్తంగా విజయ్ కు కాంగ్రెస్ తోపాటు కొన్ని చిన్నా చితక పార్టీల మద్దతుతో రేపు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. ఇక ఈయన ఎన్నికల ముందు నటించిన చివరి చిత్రం ‘జననాయగన్’ సినిమా విడుదలకు ఉన్న అడ్డంకులు కూడా తొలిగిపోనున్నాయి. ఇక ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత విజయ్ నటించిన ‘జన నాయగన్’ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి సంచనాలు నమోదు చేస్తుందో చూడాలి. 

మరోవైపు తమిళనాడు ఎన్నికల సందర్భంగా విజయ్ అలవి కానీ నోటీకొచ్చిన హామిలను గుప్పించారు. అది  ఓటర్లను ఆకట్టుకుంది. విజయ్‌ విజయంలో ఇది కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషించిందని తెలుస్తోంది. పోలింగ్‌కు కొన్ని రోజుల ముందు అంటే  ఏప్రిల్ 16 విజయ్‌ తమ పార్టీ మేనిఫెస్టో ను ప్రకటించారు.  నీతి, సంపద, సంతోషం అనే తిరుక్కురళ్ సూత్రాల ఆధారంగా ఈ మేనిఫెస్టోను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తున్నారు TVK పార్టీ అభ్యర్ధులు. ఇక మేనిఫెస్టో ప్రధాన హామీల విషయానికి వస్తే… మహిళా సాధికారతకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు.  60 ఏళ్ల లోపు మహిళా గృహ యజమానులకు నెలకు  2 వేల 500ల  ఆర్థిక సహాయం అందిస్తానన్నారు.  సంవత్సరానికి 6 ఉచిత LPG సిలిండర్లు,  నెలకు 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ హామీ ఇచ్చారు. ఇక  పేద మహిళల వివాహానికి ఒక సవరం, అంటే 8 గ్రాముల బంగారం, ఒక పట్టుచీర ను  కానుక  అందిస్తామన్నారు. 

అదే సమయంలో ఫస్ట్‌ క్లాస్‌ నుంచి 12వ తరగతి వరకూ విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో ఏటా 15 వేల ఆర్థిక సహాయం అందిస్తామన్నారు. ఇక 20 లక్షల వరకు పూచీకత్తు లేని ఉన్నత విద్యా రుణాలు ఇచ్చేందుకు హామీ ఇచ్చారు. అదే సమయంలో నిరుద్యోగ పట్టభద్రులకు నెలకు 4,000 భృతి, డిప్లొమా హోల్డర్లకు 2,500 అందిస్తారు.  అదే సమయంలో 5 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీ చేస్తామన్నారు. ఇక 5 ఎకరాల వరకు భూమి ఉన్న చిన్న రైతులకు  రుణాలన్నింటినీ మాఫీ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అంగన్ వాడీ టీచర్ల వేతనం 18,000కు పెంచుతామని హామీ ఇచ్చారు.  పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు 10,000 వేలు,  20 ఏళ్ల సర్వీసు పూర్తి చేసుకున్న వారికి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ కింద రూ. 15 లక్షలు అందిస్తామని మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించారు. మరి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఈ హామిలను ఎలా నిలబెట్టుకుంటాడనేది చూడాలి. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

