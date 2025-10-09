English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • TVK Vijay: టీవీకే విజయ్‌ సంచలన నిర్ణయం.. అన్నాడీఎంకేతో పొత్తుకు రెడీ?

TVK Vijay: టీవీకే విజయ్‌ సంచలన నిర్ణయం.. అన్నాడీఎంకేతో పొత్తుకు రెడీ?

TVK Vijay Likely To Alliance With AIADMK: రాజకీయంలో ఎప్పుడు ఏమైనా జరగొచ్చు అనడానికి తాజాగా తమిళనాడులో జరుగుతున్న రాజకీయ పరిణామాలు ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు. సైద్ధాంతికంగా వ్యతిరేకంగా ఉన్న బీజేపీ మిత్రపక్షం అన్నాడీఎంకేతో విజయ్‌ చేతులు కలుపుతున్నాడనే వార్త సంచలనం రేపుతోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 9, 2025, 02:47 PM IST

Trending Photos

Retirement age of Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
Retireement age of Central Government
Retirement age of Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Epfo Pension Diwali Gift: 21 కోట్ల ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం దీపావళి కానుక.. ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లోకి రూ.20 వేల పెన్షన్!
7
Diwali Gift Pension
Epfo Pension Diwali Gift: 21 కోట్ల ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం దీపావళి కానుక.. ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లోకి రూ.20 వేల పెన్షన్!
Sbi Bank Recruitment 2025: రూ.85 వేల జీతంతో SBIలో ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు మీ పంట పండినట్లే..
5
SBI recruitment
Sbi Bank Recruitment 2025: రూ.85 వేల జీతంతో SBIలో ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు మీ పంట పండినట్లే..
Surekha Vani: 48 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లికి సిద్ధమైపోయిన సురేఖ వాణి.. వరుడు ఎవరంటే..?
5
Surekha vani
Surekha Vani: 48 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లికి సిద్ధమైపోయిన సురేఖ వాణి.. వరుడు ఎవరంటే..?
TVK Vijay: టీవీకే విజయ్‌ సంచలన నిర్ణయం.. అన్నాడీఎంకేతో పొత్తుకు రెడీ?

TVK AIADMK Alliance: ఎవరితో పొత్తు పెట్టుకోమని ప్రకటించిన టీవీకే పార్టీ వ్యవస్థాపకులు, సినీ నటుడు విజయ్‌ సంచలన నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అన్నాడీఎంకే పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకునేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పరిణామం తమిళనాడు రాజకీయాల్లో సంచలనం రేపుతోంది. విజయ్‌ తీసుకునే నిర్ణయం తమిళ రాజకీయాలను కీలక మలుపు తిరుగుతాయని తెలుస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Police House Arrest: కేటీఆర్‌, హరీశ్‌ రావు పోలీస్ హౌస్‌ అరెస్ట్‌.. రేవంత్‌ రెడ్డికి స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌

తమిళనాట పొత్తుల గురించి విస్తృతంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్ ఏదో ఓ కూటమిలో చేరుతారని చర్చ జరుగుతోంది. ఇటీవల కరూర్‌లో చోటుచేసుకున్న తొక్కిసలాట ఘటనను కేంద్రంగా చేసుకుని కొంత ఒత్తిడి వస్తోందని తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే అధికారంలో ఉన్న డీఎంకే పార్టీకు ప్రత్యామ్నాయంగా అన్నాడీఎంకేతో కలిసి టీవీకే విజయ్‌ పొత్తు పెట్టుకునేందుకు చూస్తున్నట్లు చర్చ జరుగుతోంది. డీఎంకే అధికారంలో ఉండడంతో ప్రస్తుతానికి కాంగ్రెస్ కూటమిలో చేరే అవకాశం లేదు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ కూడా విజయ్‌తో దోస్తీ కోసం చూడడం లేదు. అయితే అన్నాడీఎంకే విజయ్‌తో పొత్తు కోసం వెంపర్లాడుతోంది. అయితే ఎన్డీయే కూటమిలో ఉన్న అన్నాడీఎంకేతో టీవీకే పొత్తు ఎలా అనేది ఉత్కంఠగా మారింది.

Also Read: BRS Party: బీసీ రిజర్వేషన్లపై రేవంత్‌ రెడ్డి ఎన్నికల డ్రామా తప్ప ఏమీ లేదు: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

అన్నాడీఎంకే మరోసారి విజయ్ పార్టీతో సంప్రదింపులు చేస్తోందని ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈసారి అన్నాడీఎంకే ప్రతిపాదనకు విజయ్‌ సానుకూలత తెలిపినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే బీజేపీ లేకుండా అన్నాడీఎంకేతో మాత్రమే కలిసి పోటీ చేస్తామని చెప్పినట్లు తమిళ రాజకీయాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. ఆ ప్రతిపాదనకు అన్నాడీఎంకే వెనుకంజ వేసినట్లు సమాచారం. బీజేపీని వదిలి అన్నాడీఎంకే పోటీ చేసే సాహసం చేయడం లేదు. సైద్ధాంతికంగా శత్రువుగా భావిస్తున్న బీజేపీతో పొత్తులో ఉన్న అన్నాడీఎంకోతే విజయ్ ఎలా కలుస్తాడని రాజకీయ విశ్లేషకులు చర్చిస్తున్నారు. అయితే గతం వరకు వేరు ఇప్పుడు కరూర్ ఘటన అనంతరం పరిణామాలు మారిపోయాయని.. ఈ కారణంతో విజయ్‌ తన సిద్ధాంతాలను పక్కనపెట్టేసే పరిస్థితి ఉందని కూడా చెబుతున్నారు.

Also Read: Vijay: 'మీకు నేనున్నా'.. కరూర్ తొక్కిసలాట బాధితులతో హీరో విజయ్‌ వీడియో కాల్‌

కరూరు తొక్కిసలాట సంఘటనతో విజయ్‌ కష్టాలు ఎదుర్కోబోతున్నాడు. త్వరలోనే అరెస్ట్‌ కూడా ఉండబోతుందని చర్చ జరుగుతోంది. అలాంటి పరిణామాలు ఎదుర్కోవద్దంటే తమతో చేతులు కలపాలని అన్నాడీఎంకే చెబుతోంది. ఎందుకంటే బీజేపీ అండతో విజయ్‌ అరెస్ట్‌ కాకుండా అడ్డుకోవచ్చని అన్నాడీఎంకే వాదిస్తోంది. దీంతో విజయ్ ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఒంటరిగా ఉన్న విజయ్‌ రాబోయే కష్టాలను ఊహించుకుని ఇప్పుడు ఎవరో ఒక మద్దతు అవసరంగా భావిస్తున్నారు.

ఈ చర్చలు ఫలిస్తున్నాయని చెప్పేందుకు తాజాగా కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అన్నాడీఎంకే ప్రచారంలో నటుడు విజయ్ టీవీకే జెండాలు ప్రత్యక్షమయ్యాయి. విజయ్‌తో పొత్తుపై పళనిస్వామి పరోక్షంగా సంకేతాలు ఇచ్చారు. కుమారపాలెం నుంచి డీఎంకేపై యుద్ధానికి రెడీ అంటూ పళనిస్వామి ప్రకటించారు. టీవీకే జెండాలను చూపిస్తూ గెలుపు మనదేనని చెప్పారు. ఊహించని విధంగా గెలుపు ఉంటుందని తెలిపారు. ఆయన వ్యాఖ్యలతో అన్నాడీఎంకే-విజయ్ టీవీకే పొత్తు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

AIADMKtvk VijayTamil NaduDMKtamil politics

Trending News