  • జాతీయం
  TVK Vijay: వాళ్ల అవినీతిని ప్రశ్నించినందుకు టార్గెట్ చేశారు.!. టీవీకే విజయ్ దళపతి కీలక వ్యాఖ్యలు..

TVK Vijay: వాళ్ల అవినీతిని ప్రశ్నించినందుకు టార్గెట్ చేశారు.!. టీవీకే విజయ్ దళపతి కీలక వ్యాఖ్యలు..

Vijay Thalapathy fires on cm Stalin govt: తమ పార్టీ బహిరంగ సభలు, సమావేశాలకు కావాలని అనుమతి ఇవ్వకుండా వేధిస్తున్నారని టీవీకే విజయ్..  స్టాలీన్ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు.  ఎన్ని ఇబ్బందులకు గురిచేసిన స్టాలీన్ ప్రభుత్వంకు బుద్ది చెప్పి తీరుతామన్నారు. ఈ క్రమంలో టీవీకే విజయ్ వ్యాఖ్యలతో తమిళ రాజకీయాలు మరింత హట్ టాపిక్ గా మారాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 23, 2026, 05:27 PM IST
  • స్టాలీన్ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డ టీవీకే విజయ్..
  • అవినీతికి, ప్రజలకు యుద్దమంటూ వ్యాఖ్యలు..

TVK Vijay: వాళ్ల అవినీతిని ప్రశ్నించినందుకు టార్గెట్ చేశారు.!. టీవీకే విజయ్ దళపతి కీలక వ్యాఖ్యలు..

Tvk Vijay thalapathy fires on cm Stalin govt in vellore campaign: తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొలది రాజకీయాలు మరింత రసవత్తరంగా మారాయి. ఇప్పటికే నేతలు ఒకరిపై మరోకరు పదునైన వాగ్బాణాలు వేసుకుంటున్నారు. ఎక్కడ అవకాశం దొరికిన కూడా మాటల తూటాలు పేల్చుకుంటున్నారు. ఇటీవల టీవీకే విజయ్ పై తమిళ బీజేపీ చీఫ్ నాగేంద్రన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు  దుమారంగా మారాయి. దీనిపై త్రిష తీవ్రస్థాయిలో రియాక్ట్ అయ్యారు. దీనిపై నాగేంద్రన్ సారీకూడా చెప్పారు.  ఈ క్రమంలో తాజాగా.. టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్ దళపతి వెల్లూరులో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో మాట్లాడారు. సీఎం స్టాలీన్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు.  టీవీకే పార్టీ సభలు , సమావేశాలకు స్టాలీన్ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వకుండా వేధింపులకు గురిచేస్తుందన్నారు.

ఇది తమిళ ప్రజలకు, అవినీతి ప్రభుత్వంకు మధ్య జరుగున్న యుద్దమన్నారు. స్టాలీన్ అవినీతిని ప్రశ్నించినందుకు తనను టార్గెట్ చేశారన్నారు.  స్టాలీన్ నన్ను ఓడించడానికి బీజేపీతో కూడా పొత్తుకు రెడీ అయిపోయాడని అన్నారు. ఇది సూపర్ స్టార్ పాలన కాదని.. స్టాండప్ కమెడియన్ పాలన అనిఎద్దేవా చేశారు.  ముఖ్యంగా ఈసారి ఎన్నికల్లో డీఎంకే, టీవీకే ల మధ్య పోటీ ఉండబోతుందని అన్నారు. అన్నా డీఎంకే బీజేపీ కూటమి సైతం తనపై గెలవడానికి ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారన్నారు.

తనను ఎంతగా అణచివేయాలని చూస్తే, అంతే ఉవ్వెత్తున ఎదుగుతానని అన్నారు. అవినీతి, అక్రమాలను అరికట్టడంలో స్టాలిన్ ప్రభుత్వం విఫలమైందని విమర్శించారు.  అదేవిధంగా తమిళనాడులో టీవీకే అధికారంలోకి వస్తే విద్యార్థులకు స్కూల్ , కాలేజీల్లో నుంచి కాంపీటేటివ్ ఎగ్జామ్ లకు ఉచితంగా కోచింగ్ ను ఇప్పిస్తామన్నారు.

Read more: Chennai: కూతురికి నిద్ర మాత్రలిచ్చి ప్రియుడితో అత్యాచారం.!. వెలుగులోకి విస్తుపోయే విషయాలు..

విద్యార్థినులకు స్కూళ్లలో ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా చూస్తామన్నారు. తమిళనాడును దేశంలోనే టాప్ ప్లేస్ లో ఉండేలా పలు విప్లవాత్మక మార్పులు  అమలు చేస్తామని వెళ్లూరులో టీవీకే విజయ్ ప్రజలకు భరోసా ఇచ్చారు. మరోవైపు టీవీకే విజయ్ ఈసారి  తమిళనాడులోని పెరంబూర్ నియోజక వర్గం నుంచి పోటీ చేయబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. మొత్తంగా టీవీకే విజయ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మాత్రం తమిళ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

tvk VijayVijay ThalapathyTvk Vijay Vellore meetingtvk Vijay fires on stalin govttamil nadu assembly elections

