Tvk Vijay Speech: నన్ను డీఫ్రెమ్ చేసేందుకే వారి పన్నాగాలు.!.. త్రిష, సంగీత డైవర్స్ వివాదంపై టీవీకే విజయ్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Tvk Vijay thalapathy fires on opponents: విలాస వంతమైన జీవితాన్ని వదులుకుని మరీ మీకు సేవ చేసేందుకు మాత్రమే పార్టీ పెట్టానని టీవీకే విజయ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. అంతేకాకుండా తనపై కావాలని కుట్రపూరీతంగా నిరాధార ఆరోపణలు చేస్తున్నారని తిరునెల్వెలీ సభలో ప్రత్యర్థి పార్టీలపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 8, 2026, 07:22 PM IST
Tvk Vijay thalapathy fires on opponents over Sangeetha divorce case and trisha row: ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న కొలది తమిళ రాజకీయాలు మరింత కాక రేపుతున్నాయి. ఇప్పటికే నేతల మధ్య మాటల ఫిరంగులు పేలుతున్నాయి.  డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే పార్టీలు టీవీకేను టార్గెట్ చేసుకుని విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి. ఇక టీవీకే  పార్టీ సైతం తనదైన స్టైల్ లో విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తుంది. ఈక్రమంలో టీవీకే పార్టీ చీఫ్ విజయ్ దళపతి తిరునెల్వేలిలో జరిగిన ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో మాట్లాడారు. అధికార సీఎంస్టాలీన్ పార్టీపై నిప్పులు చెరిగారు.

తనపై కావాలని ఎన్నికలకు నెల ముందు తన వ్యక్తిగత అంశమైన డైవర్స్ వివాదంను కాంట్రవర్సీగా బైటకు తీసుకొచ్చారని అన్నారు. గతంలో కరూర్ తొక్కిసలాట, జగనాయగన్ పై కూడా కావాలని వివాదాలు రాజేశారని అన్నారు.

ఈ అన్ని వివాదాల్లో సైతం వారు అనుకున్న విధంగా సక్సెస్ కాలేదని చివరకు తనతో సన్నిహితంగా ఉన్నవారిని సైతం వివాదాల్లో లాగి మరింత దిగజారారని అధికార పార్టీపై నిప్పులు చెరిగారు. త్రిష, తన భార్య సంగీత డైవర్స్ వివాదాలను కావాలని తెరమీదకు తీసుకొచ్చి ప్రజల్లో అప్రతిష్టపాలు చేసేందుకు  అధికార పార్టీ కుట్రలు చేసిందని విజయ్ తీవ్ర ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేశారు. అధికార పార్టీ ఎన్నికుట్రలు చేసిన ప్రజలు తనకు అండగా నిలిచారన్నారు.

ప్రజలకు సేవలు చేయడం కోసం మాత్రమే రాజకీయాల్లోకి వచ్చినట్లు చెప్పారు. అబద్ధాలతో మిమ్మల్ని నేను ఎప్పటికీ మోసం చేయనని అన్నారు. దయచేసి నాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వాలని ప్రజల్ని అభ్యర్థించారు. తమిళనాడులోనే కాదు, యావత్తు భారతదేశ చరిత్రలోనే ఇంతటి భావోద్వేగభరితమైన ఎన్నిక ఎప్పుడూ జరగలేదని విజయ్ మాట్లాడారు.

ఇది కేవలం ఐదేళ్లకు ఒకసారి వచ్చే సాధారణ ఎన్నిక కాదు... ఇది ఏకంగా 50 ఏళ్లకు ఒకసారి వచ్చే అత్యంత విశిష్టమైన ఎన్నికగా అభివర్ణించారు. ఎంజీఆర్ లాంటి వంటి నాయకుల కోసం మీరందరూ ఎంతో ఆశపడ్డారని,  దానికి ప్రత్యామ్నాయమే టీవీకే పార్టీ అని చెబుతూ విజయ్ భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. దయచేసి ప్రజలు ఈ ఒక్కసారి అవకాశం ఇచ్చి చూడాలని ఓటర్లను విజయ్ దళపతి అభ్యర్థించారు.

 

