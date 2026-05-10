/Tvk Vijay First Speech: ఈ మామ మీకు అన్నివిధాల మంచి చేస్తాడు.. సీఎంగా టీవీకే విజయ్ పవర్ ఫుల్ స్పీచ్.!..వాళ్లకు కౌంటర్.!.

Tvk Vijay thalapathy first speech after taking oath as cm: తమిళ నాడు రాజకీయాల్లో ఈ రోజు కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. దాదాపు 60 ఏళ్లుగా అరవ రాజకీయాల్ని శాసిస్తున్న డీఎంకే, అన్నా డీఎంకే లను కాదని తమిళ ప్రజలు ఈసారి టీవీకే పార్టీకి పట్టం కట్టారు. అంతే కాకుండా భారీ మెజార్టీని అందజేశారు. కానీ మ్యాజిక్ ఫిగర్ మాత్రం రాక పొవడంతో టీవీకేకు ఇబ్బందులు తప్పలేదు. దీంతో చిన్న పార్టీల మద్దతు తీసుకుని ఎట్టకేలకు 120 స్థానాలకు తన మద్దతుదారుల సంఖ్యను గవర్నర్ అర్లేకర్ కు టీవీకే విజయ్ అందించారు. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు గవర్నర్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో ఈరోజు చెన్నైలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్టేడియంలో సీఎంగా టీవీకే విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ వేడుకకు కాంగ్రెస్ అగ్ర నేత రాహుల్ గాంధీ,అన్నా డీఎంకే నేతలు, బీజేపీ నేతలు హజరయ్యారు. టీవీకే కుటుంబ సభ్యులు హజరయ్యారు.
ఈ వేడుకకు త్రిష ప్రత్యేక ఆకర్శణగా నిలిచారు. టీవీకే అధినేత విజయ్ దళపతిచేత గవర్నర్ అర్లేకర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. తన ఫస్ట్ స్పీచ్ లో అనేక అంశాలపై టీవీకే విజయ్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. టీవీకే విజయ్ మాట్లాడుతూ.. తనకు అన్ని విధాలుగా సహకరించిన కార్యకర్తలకు, ప్రజలకు, పార్టీకలు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఇది మీరంతా అందించిన విజయమని మాట్లాడాడు. తనకు ఆకలి బాధలు నాకు తెలుసని, మీ కుటుంబ సభ్యుడిలో ఒకరిలా పాలన అందిస్తానన్నాడు.
ఇది న్యూ బిగినింగ్ అని, రాత్రికి రాత్రే ఏ అద్బుతాలు జరగవని క్లారిటీ ఇచ్చాడు. తమ ప్రభుత్వం పాలన అంతా పారదర్శకంగా ఉంటుందన్నారు. ఇది మీ ప్రభుత్వం, డ్రగ్స్ కు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తుందన్నారు. ప్రజాధనంను దోచుకొకుండా చర్యలు తీసుకుంటానని క్లారిటీ ఇచ్చారు మైనార్టీ ప్రజలకు అండగా ఉంటామని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వ పాలనవల్ల ఖజానా పూర్తిగా ఖాళీ అయ్యిందని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 10 లక్షల కోట్ల అప్పులో ఉందన్నారు.
పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలకు సైతం దిశానిర్దేషం చేశారు. అహంకారంతో నడుచుకొవద్దని, ప్రజల కోసం పనిచేయాలన్నారు. ఇక్కడ పాలనలో తాను మాత్రమే పవర్ సెంటర్ అని ఇంకొ పవర్ సెంటర్ ఉండదని స్పష్టం చేశారు. కొన్ని రోజులుగా త్రిష పాలనలో చక్రం తిప్పుతారని వస్తున్న రూమర్స్ లకు ఈ మాటలతో విజయ్ కౌంటర్ ఇచ్చినట్లైంది. కొత్త శకానికి నాందీగా ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పాటును టీవీకే విజయ్ అభివర్ణించారు.ఈ మామ ప్రజలకు అన్ని విధాలుగా మంచి పాలన అందిస్తారని అన్నారు.
తమ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు మద్దతిచ్చిన అన్ని పార్టీలకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. అంతే కాకుండా ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్థిక పరిస్థితిపై తొందరలోనే శ్వేత పత్రం విడుదల చేస్తామని సీఎం టీవీకే విజయ్ స్పష్టం చేశారు.
సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశాక టీవీకే విజయ్ 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ పై తొలి సంతకం చేశారు.ఆ తర్వాత మహిళల భద్రతపై రెండో సంతకం చేశారు. మూడో సంతకం డ్రగ్స్ కు వ్యతిరేకంగా ఈగల్ తరహా టీమ్ ఏర్పాటుపై సంతకం చేశారు.సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో సీఎంగా విజయ్ ఏవిధంగా పాలన అందిస్తారనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
