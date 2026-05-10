/Tvk Vijay oath ceremony: సీఎంగా విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం.. మదర్స్ డే వేళ భావోద్వేగంకు గురైన టీవీకే అధినేత తల్లి.. వీడియో..

Tvk vijay thalapathy mother emotional after her son taking oath as tamil nadu cm: దేశంలో తమిళనాడు రాజకీయాలు తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఫైనల్ గా టీవీకే విజయ్ కు మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటి 120 ఎమ్మెల్యేల బలం లభించింది. దీంతో గవర్నర్ అర్లేకర్ కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటకు గవర్నర్ అర్లేకర్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. చెన్నైలోని నెహ్రూ స్టేడియంలో టీవీకే విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారంకు గ్రాండ్ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీవీకే విజయ్ తల్లిదండ్రులు చంద్రశేఖరన్,శోభ హజరయ్యారు. అంతే కాకుండా త్రిష ఈ వేడుకకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ, అన్నా డీఎంకే నేతలు, బీజేపీ నేతలు హజరయ్యారు. డీఎంకే పార్టీ మాత్రం టీవీకే విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారంకు దూరంగా ఉంది.
- I am so happy. It is Mother's Day today, I am very happy. ❤️
ఈ క్రమంలో మదర్స్ డే వేళ టీవీకే విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారంను చూసి తల్లి శొభ భావొద్వేగంకు గురయ్యారు. మాతృదినోత్సవం రోజు తన కొడుకు సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని విజయ్ తల్లి శోభ మాట్లాడారు. ఒక తల్లికి తన కొడుకు గొప్పగా ఎదగడం చూడటం కన్నా ఇంకా ఏమి బహుమతి ఉంటుందని ఎమోషనల్ అయ్యింది.
అందరికీ హ్యాపీ మదర్స్ డే విషేస్ కూడా చెప్పారు. మరోవైపు టీవీకే విజయ్ తో పాటు 9 మంది మంత్రులుగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. టీవీకే విజయ్ పంచె కట్టులో కాకుండా బ్లాక్ కలర్ సూట్లో సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. తొలిఎన్నికల్లో భారీ మెజార్టీ సాధించి అరవ రాజకీయాల్లో టీవీకే పార్టీ సంచలనంగా మారింది.
మరోవైపు మ్యాజిక్ ఫిగర్ మాత్రం రాక పొవడంతో నాలుగు రోజుల పాటు హైడ్రామా నెలకొంది. మొత్తంగా చిన్న పార్టీల మద్దతుతో టీవీకే విజయ్ సంకీర్ణ ప్రభుత్వంను ఏర్పాటు చేశారు. రానున్న రోజుల్లో విజయ్ దళపతి ఏవిధంగా పాలనలో ముందుకు వెళ్తారన్నది సర్వత్రా ఆసక్తికరంగా మారింది.
