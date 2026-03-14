TVK Vijay on Nda Alliances: ఎన్డీయేతో పొత్తు సమస్యే లేదు.!. ప్రచారంపై తెల్చిపడేసిన విజయ్ దళపతి.!.

Tvk Vijay thalapathy rules out alliances rumours with nda: అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొలది తమిళ రాజకీయాలు మరింత కాకరేపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా తమిళ రాజకీయాలన్ని టీవీకే విజయ్ చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. ఇటు అక్కడి పార్టీలు విజయ్ ను ఒకవైపు టార్గెట్ చేస్తే , మరోవైపు కుటుంబ తగాదాలతో కూడా విజయ్ ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నారు. భార్య డైవర్స్ వివాదం ఒకవైపు, త్రిషతో డేటింగ్ అంటూ విజయ్ నిత్యం ఏదో కాంట్రవర్సీ అంశంతో వార్తలలో ఉంటున్నారు. ఇక దీనిపై విజయ్ ఇటీవల రియాక్ట్ అయ్యారు. అవి తన వ్యక్తిగత సమస్యలని, దాన్ని తానే తెల్చుకుంటానని అన్నారు. మ్యానిఫెస్టో సైతం ప్రకటించారు.
ఇటీవల ఎన్డీయే కూటమితో విజయ్ దళపతి కలవబోతున్నారని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ను రంగంలోకి దింపారని, చర్చలు జరుగుతున్నాయని జోరుగా ప్రచారం జరిగింది. అంతేకాకుండా.. ఎన్డీయేలు , టీవీకే సంయుక్తంగా బరిలోకి దిగి, విజయ్ ను సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటిస్తారని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. దీనిపై హాట్ హాట్ గా చర్చలు నెట్టింట చక్కర్లు కొట్టాయి. తాజాగా.. టీవీకే విజయ్ ఈ ప్రచారాలకు చెక్ పెట్టారు. రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఒంటరిగానే బరిలొ ఉంటామని స్పష్టం చేశారు.
అంతే కాకుండా.. బీజేపీ తమ సైద్దాంతిక శత్రువు అని, డీఎంకే ను రాజకీయ ప్రత్యర్థి అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరోవైపు తమిళ నాడులో రాబోయే ఎన్నికల్లో 234 స్థానాల్లో సింగిల్ గానేబరిలోకి దిగుతామని తెల్చి చెప్పారు. ప్రస్తుతం .. టీవీకే, డీఎంకే, ఏఐడీఎంకే పోటీ కాస్త త్రిముఖ పోటీ కన్పిస్తుంది.
చెన్నైలో టీవీకే పార్టీ సీట్ల పరంగా రెండో అతి పెద్ద పార్టీగా అవతరించబోతుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో టీవీకే విజయ్ ఎన్డీయేతో పొత్తు ఉండదని స్పష్టం చేయడం దేశ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
