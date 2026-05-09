/TVk Vijay Oath ceremony: విజయ్ అనే నేను.!. రేపు ఉదయం 10 గంటలకు టీవీకే అధినేత ప్రమాణ స్వీకారానికి ముహూర్తం..

Tvk Vijay thalapathy taking oath as tamil nadu cm tomarrow: తమిళ రాజకీయాల్లో గత నాలుగు రోజులుగా నెలకొన్న నరాలు తెగె ఉత్కంఠకు ఫైనల్గా తెర పడింది. ఈ క్రమంలో టీవీకే పార్టీకి ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన మ్యాజిక్ ఫిగర్ లభించింది. ఈ క్రమంలో కాసేపటి క్రితం టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్ దళపతి గవర్నర్ అర్లేకర్ తో భేటీ అయ్యారు. సుమారు రెండు గంటల పాటు జరిగిన ఈ భేటీలో, ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన మద్దతు తమకు ఉందని గవర్నర్కు వివరించారు. దీనిలో భాగంగా తమకు మద్దతిచ్చిన కాంగ్రెస్ (5), సీపీఐ (2), సీపీఎం (2), ఐయూఎంఎల్ (2) వీసీకే (2), పార్టీల మద్దతుతో కలిపి తమకు మొత్తం 120 మంది ఎమ్మెల్యేల బలం ఉందని పేర్కొన్నారు . దీనికి సంబంధించి ఆయా పార్టీలు ఇచ్చిన మద్దతు లేఖల్ని సైతం గవర్నర్కు సమర్పించారు. వీటిని పరిశీలించిన గవర్నర్ అర్లేకర్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు టీవీకే విజయ్ కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు.
అయితే, మే 13వ తేదీలోగా శాసనసభలో తన బలాన్ని నిరూపించుకోవాలని టీవీకే పార్టీకి గవర్నర్ స్పష్టం చేశారు. గవర్నర్ నుంచి అనుమతి లభించడంతో చెన్నైలోని నెహ్రూ స్టేడియంలో ప్రమాణస్వీకరంకు ఏర్పాట్లను ప్రారంభించారు. రేపు (మే 10) ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు చెన్నైలోని నెహ్రూ స్టేడియంలో టీవీకే విజయ్ దళపతి సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. ఈ మేరకు తమిళనాడు లోక్ భవన్ కార్యాలయం ప్రెస్ నోట్ విడుదల చేసింది.
విజయ్ తో పాటు, మరో 6గురు సైతం మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారంచేయనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. తమపార్టీకీ మద్దతిచ్చిన కాంగ్రెస్ తో పాటు, కొన్ని పార్టీల నేతలకు మంత్రులుగా తన క్యాబినెట్ లో టీవీకే విజయ్ చేర్చుకుంటున్నారని వార్తలు జోరుగా ప్రచారం అవుతున్నాయి. గవర్నర్ కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో టీవీకే పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు ఫుల్ జోష్ లో ఉన్నారు.
