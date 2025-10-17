Tamil Nadu: తమిళనాడు రాజకీయ ముఖచిత్రంలో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకోబోతున్నాయి. ఇన్నాళ్లు డీఎంకే, అన్నా డీఎంకేల మధ్య సాగిన రాజకీయం ఇపుడు కొత్త పుంతలు తొక్కనుంది. డీఎంకే అధినేత కరుణానిధి వారసుడిగా ఆయన కుమారుడు ముత్తివేల్ కరుణానిధి స్టాలిన్ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పుతున్నారు. నవతర రాజకీయాల్లో యువతర నాయకులు తలపడబోతున్నారు. స్టాలిన్ రాజకీయ వారసుడిగా ఆయన కుమారుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ యూత్ ఐకాన్ గా డీఎంకే భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో వారసత్వ రాజకీయాలను కనుమరుగుచేయాలని సినీహీరో, విజయ్ దళపతి సారథ్యంలో ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయశక్తిగా ఆవిర్భవించిన తమిళ వెట్రి కళగం ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. ఇంతకీ తమిళనాడులో ఏం జరిగింది? ఎన్నికల్లో పోటీకి దిగకముందే నేషనల్ పాలిటిక్స్ లో విజయ్ చక్రం తిప్పడమేంటి? ఇలాంటి ఆసక్తికర విషయాలపై జీ తెలుగు న్యూస్ పొలిటికల్ ఫోకస్ ఇపుడు చూద్దాం..!!
డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే పార్టీలు తమిళ రాజకీయాలను ఏళ్లుగా శాసిస్తున్నాయి. జయలలిత మరణంతో అన్నాడీఎంకే గ్రాఫ్ పూర్తిగా పడిపోయింది. అదే సమయంలో డీఎంకే పార్టీని కరుణానిధి తనయుడు స్టాలిన్ పట్టాలెక్కించడంలో సక్సెస్ అయ్యారు. 2021 నుంచి కరుణానిధి కుమారుడు ముత్తివేల్ కరుణానిధి స్టాలిన్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్నారు. వ్యాపార లావాదేవీలతో సినీ రంగంలో ఉన్న ఉదయనిధి స్టాలిన్ ను రాజకీయాల్లోకి తెచ్చి యూత్ ఐకాన్ పొలిటికల్ స్టార్ గా మార్చారు. తన రాజకీయ వారసుడిగా డీఎంకే సారథ్యాన్ని అప్పగించే ప్రయత్నాల్లో మంత్రి వర్గంలోనూ చోటు కల్పించారు. ఇపుడు తమిళనాడు డిప్యూటీ సీఎంగా, యువజన సర్వీసులశాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రజాహిత పాలనతో భవిష్యత్తు రాజకీయాల్లో తిరుగులేదని సీఎం స్టాలిన్ 2026 ఎన్నికలకు సమాయాత్తమవుతున్న సమయంలో రాజకీయ ప్రకంపనలు చోటుచేసుకున్నాయి.
సినిమాలతో తమిళనాడు ప్రజానీకాన్ని ఉర్రూతలూగించిన విజయ్ దళపతి… రాజకీయ రంగంలో చక్రం తిప్పాలనే ప్రయత్నాలతో ఊహించని పరిణామాలు రంజుగా మారాయి. విల్లుపురం జిల్లా విక్రవండిలో తమిళ వెట్రి కళగం రాజకీయ పార్టీ ప్రకటించారు. జెండా ఆవిష్కరించి పార్టీ ఆవిర్భావసభతో ప్రజల్లో ప్రత్యేక అనుభూతి నింపిన దళపతి విజయ్ విభిన్నఎత్తుగడతో రాజకీయాల్లో ప్రకంపలు సృష్టించారు. తమిళనాడు గడ్డపై రాజకీయ పార్టీ జెండా… అజెండాను ప్రజలముందు పెట్టి కనీవిని ఎరుగని రీతిలో రాజకీయ పార్టీ ప్రారంభ సభ నిర్వహించారు. సర్వకోటి ప్రజానీక సమానత్వమే లక్ష్యం స్వార్థ రాజకీయాలను దూరం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. తమిళనాడులో టీవీకే పార్టీ ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ శక్తిగా మార్చాలని ప్రజాశీర్వాదం కోరారు.
తమిళనాడులో దళపతి విజయ్కి నానాటికీ ప్రజామద్ధతు అమాంతంగా పెరిగిపోయింది. సినీనటుడిగా యువతకు,మహిళలకు అభిమాన నాయకుడిగా ఉన్న విజయ్ రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారని సంతోషించారు. సభలు, సమావేశాల్లో విజయ్ మాటలు ప్రజల్లో మార్పు తీసుకొచ్చింది. 2026 ఎన్నికల టార్గెట్ గా ప్రజాబలంతో ఒంటరి పోరాటానికి సిద్ధమని ప్రకటించారు. పేదరిక నిర్మూలన, వారసత్వ రాజకీయాలు, అవినీతి సమాజాన్ని పీడిస్తున్నాయని విజయ్ దళపతి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమిళనాడులో ఉన్న అధికార పార్టీ అవినీతి, అక్రమాలను తనదైన శైలిలో ఎండగట్టారు. ఎన్నికల తర్వాత అవినీతి, అక్రమార్కులను, దోపిడీ దారులను దూరం చేస్తామన్నారు.
2026 ఎన్నికల నాటికి 234 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ప్రజలకు చేరువయ్యే విధంగా కార్యాచరణ ప్రణాళికతో వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేశారు. ప్రజలకు చేరువయ్యే విధంగా మధురై, తిరుచ్చి నగరాల్లో రోడ్డు షోలు, కార్నర్ మీటింగులతో సంచలన సృష్టించారు. ప్రజలనుంచి అనూహ్య స్పందన రావడంతో రాజకీయ పార్టీ నాయకులను ఆలోచనలో పడేసింది. తమిళనాడులో అధికారంలో ఉన్న డీఎంకే ప్రభుత్వ పెద్దలకు విజయ్ దళపతి కొరకరాని కొయ్యిగా మారారు. రెట్టించిన ఉత్సాహంతో దూసుకెళ్తున్న విజయ్ తనదైన శైలిలో ప్రజలకు చేరువయ్యారు. కొత్త ఆలోచనలు కలిగించి ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకభావన తీసుకురావడంలో విజయవంతమయ్యారు. ఇదే తరహాలో సెప్టెంబరు 27వ తేదీన కరూర్ లో నిర్వహించిన రోడ్డుషోలో విషాధఘటన టీవీకే సారథి విజయ్ దళపతిని మానసికంగా కుంగదీసింది. తదుపరి రోడ్డుషోలను రద్దుచేశారు.
రాజకీయాలంటే.. ఎత్తులు.. పొత్తులు… అవరసరమైనపుడు ప్రత్యర్థిని ఎదుర్కోడానికి కొత్త పొత్తులు… మారుతున్న రోజులకు అనుగుణంగా రాజకీయాలు మారాలి... ప్రజల్లో మార్పు తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో హీరో విజయ దళపతి తమిళనాడులో కొత్త రాజకీయ పార్టీతో ప్రకంపనలు సృష్టించారు. తలచింది ఒకటి.. అయిందొకటి.. జరగబోయేది మరొకటిగా కనిపిస్తోంది. ఊహించని పరిణామాలు ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసినా… ఏపీ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సూచనతో లోకల్ పాలిటిక్స్ తట్టుకుని నిలబడేందుకు... సెంట్రల్ పాలిటిక్స్ శాసించేందుకు పరిస్థితులు అనుకూలిస్తున్నాయి.
టీవీకే పర్యటనలు, విజయ్ ఎత్తుగడలు తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి ఇబ్బందికరంగా మారాయని డీఎంకే వ్యూహాత్మకంగా దెబ్బతీసే ప్రయత్నం జరిగిందని అంతర్గతంగా పార్టీ శ్రేణులు మదనపడ్డాయి. ప్రజల్లో ఉన్న అభిమానాన్ని వచ్చే ఎన్నికల్లో ఓట్లుగా మార్చేందుకు విజయ్ ప్రయత్నాలకు తోడు.. ఏపీ రాజకీయాలను చక్రం తిప్పి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సూచనలు గీతోపదేశమయ్యాయి. పవన్ కళ్యాణ్ హితోపదేశంతో తమిళనాడులో రాజకీయ ముఖచిత్రం మారే సూచనలుస్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
మహాభారతంలో యుద్ధానికి సిద్ధమైన అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడి ఉపదేశంలా పవన్ కళ్యాణ్ స్వీయ రాజకీయఅనుభవంతో చేసిన సూచన, విజయ్ దళపతికి మానసికస్థయిర్యాన్ని పెంపొందించనట్లయింది. హీరోగా సినిమా అభిమానం వేరు.. క్షేత్రస్థాయిలో రాజకీయ పరిస్థితివేరు… అని... సభలు సమావేశాలకు వచ్చిన జనాలందరూ ఓట్లు వేయరని గుర్తుచేశారు. సభలకు వచ్చే జనాన్నిచూసి మితిమీరిన విశ్వాసంతో ఎన్నికలకు వెళితే… ఫలితాలు ఆశాజనకంగా ఉండవని ఏపీలో చోటుచేసుకున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రజారాజ్యం పార్టీ, స్వతహాగా జనసేనతో జనాల్లోకెళ్లిన స్థితిగతులను వివరించారు.
తెలుగునాట మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమాలతో ప్రజాభిమానం కూడగట్టుకుని ప్రజారాజ్యం పార్టీ స్థాపించి రాజకీయరంగంలో రాణించాలని ప్రయత్నించి 2009 నాటి ఎన్నికల ఫలితాలను గుర్తుచేశారు. 2019లో జనసేన రాజకీయపార్టీతో ప్రజల్లోకి వెళ్లిన పరిస్థితి, ఎన్నికల ఫలితాలను విజయ్ దళపతికి వివరించి… పొత్తులపై ఎత్తుగడను గుర్తించాలనే రాజకీయానుభవంతో సూచన చేశారు. వాస్తవిక విషయాలను తెలుసుకున్న విజయ్ దళపతి రాజకీయ పంధాను మార్చే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. దీంతో రాజకీయ ముఖచిత్రాన్ని మార్చేందుకు విజయ్ దళపతి సమాయాత్తమయ్యారు.
కరూర్ లో జరిగిన టీవీకే రోడ్డుషోతో రాజకీయ కుట్రను గుర్తించి… అస్త్రశస్త్రాలతో ముందడుగు వేసేందుకు పవనోపదేశం ఉపకరిస్తుందనే ఉత్సాహం టీవీకే శ్రేణుల్లో కనిపిస్తోంది. కరూర్ లో జరిగిన దుర్ఘటనపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని టీవీకే హైకోర్టును ఆశ్రయించినపుడు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. కరూర్ బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించేందుకు అనుమతించమని విజయ్ వేడుకున్నా… ప్రభుత్వం కనికరించలేదు. ఇక భవిష్యత్తులో నిర్వహించాలన్న రోడ్డు షోలకు, కార్నర్ మీటింగుల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతులు రావడం గగనంగా మారింది. ఇలాంటి సమయంలో ఏపీ పొలిటికల్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సూచన పెను ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది.
రాజకీయంగా ఎదగాలన్నా… ప్రత్యర్థి ఎత్తులకు పై ఎత్తులు వేయాలన్నా… పొత్తులు… కొత్తకూటమి ఏర్పాటు అవసరమన విజయ్కి బోధపడింది. కూటమి బలంతో ఆత్మస్థయిర్యాన్ని పెంపొందించుకుని ఎన్నికల బరిలో దిగేందుకు రాజకీయ పావులు కదపవచ్చని విజయ్ కొత్త ఆలోచన చేస్తున్నారు. లోకల్ పాలిటిక్స్ ను తట్టుకుని నిలబడేందుకు జాతీయపార్టీ వెన్నుదన్ను ఎంతో అవసరమనే భావన విజయ్ వ్యూహాన్ని మార్చడంలో పవన్ కళ్యాణ్ కీలక పాత్ర పోషించబోతున్నారు.
తమిళనాడులో టీవీకే ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ శక్తిగా ఎదిగేందుకు ఇక తిరుగులేదనే విశ్వాసం ఆ పార్టీ నాయకుల్లో కలుగుతోంది. ఒంటరిపోరాటం కంటే.. రాజకీయ కూటమితో ప్రయత్నాలు సత్ఫలితాలనిస్తాయని టీవీకేసారథి విజయ్లో సానుకూల ఆలోచనా ధోరణి పెంపొందించారు. దీంతో స్థానికంగా రాజ్యాధకారాన్ని పొందేందుకు, కేంద్రంనుంచి నిధుల సాధనకు మార్గం సుగమంగా ఉంటుందని, ఏపీలో ఏర్పాటైన కొత్తకూటమి ప్రభుత్వం రోల్ మోడల్ గా నిలిచింది. సుప్రీం కోర్టు కూడా తాజాగా కరూర్ ఘటనపై సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించడం విజయ్కి మరింత బలం చేకూర్చింది.
కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ, తమిళనాడులో అన్నాడీయంకే పార్టీతో స్నేహంగా ఉంటూనే.. విజయ్ దళపతి సారథ్యంలో టీవీకేతో కొత్తకూటమి ఏర్పాటు కాబోతోందని రాజకీయ పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు. తమిళనాడు బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు అన్నామలై సారథ్యంలో సాగిన పాదయాత్రలో బీజేపీకి ప్రత్యేక అభిమానులను కూడగట్టారు. ప్రాంతీయ పార్టీలదే హవా నడుస్తున్న తమిళనాడులో బీజేపీ వేళ్లూనుకునే విధంగా బీజం వేశారు. పార్టీ జెండాలు వేరైనా… పేదరిక నిర్మూలన, కుటుంబ వారసత్వ రాజకీయాలను రూపుమాపడం, అవినీతిపై పోరాటం అనే రాజకీయ అజెండా ఒక్కటేనని తమిళనాడు గడ్డపై కొత్త రాజకీయ కూటమికి టీవీకే విజయ్ సారథ్యం వహించబోతున్నారని రాజకీయ పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.
