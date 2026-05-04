R Sabarinathan: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలుపు దిశగా విజయ్ డ్రైవర్ కొడుకు.. నెట్టింట్లో మళ్లీ వైరల్ అవుతున్న పాత వీడియో!

R Sabarinathan Emotional Video: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో హీరో విజయ్ టీవీకే పార్టీ ప్రభంజనం సృష్టించింది. ఎవరూ ఊహించని రీతిలో స్థానాలు సంపాదించింది. ఎలాంటి గుర్తింపు లేని, అత్యంత సాధారణ వ్యక్తులకు విజయ్ పార్టీ టికెట్ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అలా టికెట్ పొందిన వారిలో విజయ్ మాజీ డ్రైవర్ కొడుకు శబరినాథన్ కూడా ఒక్కరు. ప్రస్తుతం లీడ్లో ఉన్న ఆయన.. గెలుపు దిశగా సాగిపోతున్నారు.
ఆర్. శబరినాథన్. తమిళగ వెట్రి కజగం (TVK) అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగారు. టీవీకే అభ్యర్థుల జాబితాలో తన పేరు విన్నాక శబరినాథన్ బాగా ఎమోషనల్ అయ్యారు. విజయ్ను గట్టిగా పట్టుకుని స్టేజ్ పైనే కంతటడి పెట్టారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో అప్పట్లో వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో అత్యంత చర్చనీయాంశంగా మారిన ముఖాల్లో ఒకరిగా నిలిచారు ఈ శబరినాథన్. శబరినాథన్ వయస్సు 30ఏళ్లు. విజయ్ తొలి చిత్రం ‘నాలయ తీర్పు’ నుంచి ఆయన డ్రైవర్, వ్యక్తిగత సహాయకుడిగా ఉన్న రాజేంద్రన్ కుమారుడు. విరుగంబాక్కం నుంచి టీవీకే టికెట్పై పోటీ చేశారు. ప్రస్తుతం ఉన్న ట్రెండ్స్ ప్రకారం ఆ సెగ్మెంట్లో డీఎంకే అభ్యర్థి కంటే ముందంజలో ఉన్నారు.
అయితే మార్చి చివరలో విజయ్ పార్టీ అభ్యర్థులను ప్రకటించారు. ఆ సమయంలో లిస్ట్లో తన పేరు ఉందని తెలిసి శబరినాథన్ కంటతడి పెట్టారు. విజయ్ ఆయన కన్నీళ్లను తుడుస్తూ కౌగిలించుకున్నారు. ఈ వీడియో మళ్లీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. తన దగ్గర పని చేసే డ్రైవర్ కొడుక్కి విజయ్ అసెంబ్లీ టికెట్ ఇవ్వడం అందరినీ అట్రాక్ట్ చేసింది.
కాగా తన కొడుకు శబరినాథన్ రాజకీయాల్లోకి రావాలని తండ్రి అనుకోలేదు. తన కొడుకు ఇంజనీర్ కావాలని కోరుకున్నారు. అయితే కొడుకు శబరినాథన్ కూడా తండ్రి మాట వినడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ చివరికి తండ్రికి తెలియకుండా నేరుగా విజయ్తో మాట్లాడారు. పార్టీలో చేరడానికి తన తండ్రిని ఒప్పించాలని విజయ్ను కోరారు. ఆ తర్వాత విజయ్ శబరినాథన్ తండ్రితో మాట్లాడటంతో.. కొడుకు రాజకీయ రంగ ప్రవేశానికి ఆయన ఒప్పుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా శబరినాథన్ తెలిపారు. ఇక తన డ్రైవర్ రాజేంద్రన్ దశాబ్దాల విధేయతను గౌరవిస్తూ ఆయన కుమారుడిని విరుగంబాక్కం నుండి బరిలోకి దింపారు విజయ్. ఒక డ్రైవర్ కొడుకుకి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వడం ద్వారా విజయ్ మరింత పాపులారిటీ సంపాదించుకున్నారు. డబ్బు బలం ఉన్న వారికే ఈ రోజుల్లో పార్టీలు టికెట్లు ఇస్తున్నాయి. అలాంటిది విజయ్ అందుకు భిన్నంగా ఓ కామన్ మ్యాన్కి టికెట్ ఇవ్వడం నిజంగా గ్రేట్.
Thalapathy Vijay give ticket own driver son ! Now winning the seats 🔥🔥
— Ashish Singh (@AshishSinghKiJi) May 4, 2026
