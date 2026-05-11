/TVK Vs AIADMK: సీఎం విజయ్ దెబ్బతో అన్నాడీఎంకే విలవిల..

Vijay VS AIADMK MLAs: ఎట్టకేలకు ఎన్నో ప్రతిస్టంభనల నడుమ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆయన సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టడంతో ఆయన అభిమానులు తమిళనాడు వ్యాప్తంగా సంబరాలు చేసుకున్నారు. మిఠాయిలు పంచుకున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా సీఎం ప్రమాణ స్వీకారం పై కొనసాగిన హైడ్రామాకు ఎట్టకేలకు తెరపడింది. అదే సమయంలో విజయ్కు మద్దతు ఇచ్చే సమయంలో పార్టీలో రగిలిన చిచ్చు ఇప్పుడిప్పుడే చల్లారేలా కనపడటం లేదు. విపక్ష ఇండి కూటమి నుంచి డీఎంకే ఇప్పటికే బయటికి వస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అంతేకాదు లోక్ సభ, రాజ్యసభల్లో తమకు ప్రత్యకంగా సీట్లు కేటాయించాలని రాజ్యసభ చైర్మన్ లతో పాటు లోక్ సభ స్పీకర్ లకు లేఖలను కూడా అందజేసింది.
తాజాగా బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీయే భాగస్వామి అయిన అన్నాడీఎంకేలో నివురు గప్పిన నిప్పులా ఉన్న విభేదాలు భగ్గుమన్నాయి. ఈ పార్టీ సుప్రీం పళనిస్వామి.. పార్టీలోని కీలక నేతలు షణ్ముగం, వేలుమణి మధ్య విభేదాలు తలెత్తడంతో ఆ పార్టీలో చీలిక దిశగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. పళనిస్వామి నేతృత్వంలో జరిగిన సమావేశంలో అధ్యక్షుడు నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించడంతో తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగినట్లు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చ నడుస్తోంది.
టీవీకే విజయ్కు మద్దతు తెలపటం, శాసనసభా నాయకత్వ బాధ్యతలపై ఈ సమావేశంలో గట్టిగా చర్చించినట్లు తెలుస్తుంది. పళనిస్వామి నిర్ణయాన్ని విభేదించిన షణ్ముగం, వేలుమణి సమావేశాన్ని బహిష్కరించి వెళ్లిపోయినట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. షణ్ముగం, వేలుమణి పార్టీలోని 38 మంది ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి పార్టీని రెండు భాగాలుగా చేసేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదే కనుక జరిగితే అన్నాడీఎంకే పార్టీ తమిళనాడులో పూర్తిగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
