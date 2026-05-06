Punjab Twin blast: ఉలిక్కిపడ్డ పంజాబ్.. గంటల వ్యవధిలో రెండు చోట్ల భారీ పేలుళ్లు.. హైఅలర్ట్.!.

Twin blast in punjab near Amritsar cantonment and Jalandhar bsf headquarters: పంజాబ్ లో భారీ పేలుడు సంభవించాయి. గంటల వ్యవధిలో రెండు ప్రదేశాల్లో పేలుడు సంభవించడం తీవ్ర ఆందోళన కరంగా మారింది. జలంధర్ సమీపంలో బోర్డర్ సెక్యురిటీ ఫోర్స్ కార్యాలయం సమీపంలో పార్క్ చేసిన స్కూటర్ పేలిపోయింది. దీంతో భారీ మంటల చెలరేగాయి. ఈ శబ్దంతో అక్కడి వారు బైటకు వచ్చి చూసి షాక్ అయ్యారు.
CCTV footage shows Activa scooty blast in Jalandhar last night #Blast #Jalandhar #Cctv pic.twitter.com/GQbyk1oVMo
— Amit Pandey (@amitpandaynews) May 6, 2026
ఈ ఘటనలో దగ్గరగా ఎవరు లేక పొవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పినట్లైంది. మరోవైపు ఇదిజరిగిన కొన్నిగంటలకే మరల అమృత్ సర్ లో మరో పేలుడు సంభవించడం మరింత టెన్షన్ కు గురిచేసింది.
అటారీ రోడ్డులో ఉన్న ఆర్మీ ఖాసా కంటోన్మెంట్ పరిధిలో మరో పేలుడు చోటు చేసుకుంది. పెద్ద శబ్దం రావడంతో స్థానికులు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. సమీపంలో ఎవరు లేకపొవడంతో ఇక్కడ కూడా ప్రాణ నష్టంజరగలేదు. పేలుడు తర్వాత చుట్టుపక్కల మొలలు, ఇనుప రేకులు పేలుడు పదార్థాలు రోడ్డుపై పడ్డట్లు అక్కడి వారు గుర్తించారు. వరుస పేలుళ్లతో పంజాబ్ లో హైఅలర్ట్ ప్రకటించారు.
గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు మాస్క్ లు ధరించి ఈ ఘటనలకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీనిపై ఇప్పటికే భద్రత దళాలు, పోలీసులు, క్లూస్ టీమ్ రంగంలోక దిగాయి. ఎక్కడ అనుమానంగా వస్తువులు కన్పించిన, వ్యక్తులు తిరుగుతున్నట్లు ఉన్న తమకు సమాచారం ఇవ్వాలని పంజాబ్ పోలీసులు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ ఘటనలో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాల వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. అంతే కాకుండా దీనిలో ఉగ్రకోణం ఏమైన ఉందా..?.. అని పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
