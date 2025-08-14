English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Wines Close: రేపు, ఎల్లుండి వైన్స్ బంద్.. ఎక్కడ? ఎందుకు తెలుసా?

Two Days Wine Shops Likely To Close On August 15th And 16th In Bengaluru: మందుబాబులకు భారీ షాకింగ్‌ వార్త. రెండు రోజుల పాటు మద్యం దుకాణాలు మూత పడనున్నట్లు సమాచారం. రెండు రోజుల పాటు మద్యం లేకుంటే ఎలా ఉంటారో ఏమో. రెండు రోజుల పాటు నగరంలో వైన్స్‌ మూసివేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 14, 2025, 09:52 PM IST

Wines Close: రేపు, ఎల్లుండి వైన్స్ బంద్.. ఎక్కడ? ఎందుకు తెలుసా?

Liquor Shops Close: వరుసగా రెండు రోజుల పాటు మద్యం దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. ఉన్నఫళంగా రెండు రోజులు వైన్స్‌ బంద్‌ అంటే మందుబాబులకు మింగుడు పడని విషయం. ముందే తెలుస్తే కొంత జాగ్రత్తపడేవారు. మరి రెండు రోజులు డ్రై డే అంటే కొందరికి ఇబ్బందే. వైన్స్‌తోపాటు బార్లు, రెస్టారెంట్లలో మద్యం విక్రయాలు ఆగిపోనున్నాయి. ఇది నిజమా? ఇంతకీ వైన్స్‌ బంద్‌ ఎక్కడ? ఎందుకు అనే వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన రోజు ఆగస్టు 15. ఇది జాతీయ పండుగ కావడంతో మద్యం దుకాణాలు మూసివేయాలనే అభిప్రాయం ఉంది. దేశ భక్తులుగా జాతీయ పండుగలను గౌరవించాలని అని చెబుతారు. స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించిన రోజు కావడంతో ఆగస్టు 15వ తేదీన మద్యం దుకాణాలు మూసివేయాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. ఇక ఆగస్టు 16 తేదీన శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి వచ్చింది. హిందూవులకు పవిత్రమైన పండుగ ఇది. ఈ రోజు కూడా మద్యం దుకాణాలు మూసివేయాలని అందరూ భావిస్తున్నారు. ఇలా రెండు రోజులు మద్యం దుకాణాలు మూత పడే అవకాశం ఉంది. అయితే మద్యం దుకాణాల బంద్‌ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాదు. కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో మద్యం దుకాణాలు మూసివేసి ఉండనున్నాయి.

శాంతి భద్రతలు కాపాడడంతోపాటు పవిత్రంగా ఉండేందుకు బెంగళూరులో మద్యం నిషేధం అమలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. జాతీయ పండుగతోపాటు శ్రీకృష్ణాష్టమి సందర్భంగా సంబరాలు, పెద్ద సమావేశాలు జరుగుతున్న కారణంగా బెంగళూరులో మద్యం విక్రయాలు నిలిపివేస్తున్నారు. బార్లు, పబ్‌లు, క్లబ్‌లు, రెస్టారెంట్లు, వైన్స్‌ సహా అన్ని అవుట్‌లెట్‌లు మద్యం విక్రయాలు నిలిపివేసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. శ్రీకృష్ణాష్టమి సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం మద్యం దుకాణాలు మూసివేసి ఉంటాయని అక్కడి ప్రజలు చెబుతున్నారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Wine Shops CloseIndependence Day 2025Liquor shopsAlcoholDrinkers

