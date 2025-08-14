Wines Close: రేపు, ఎల్లుండి వైన్స్ బంద్.. ఎక్కడ? ఎందుకు తెలుసా?

Liquor Shops Close: వరుసగా రెండు రోజుల పాటు మద్యం దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. ఉన్నఫళంగా రెండు రోజులు వైన్స్ బంద్ అంటే మందుబాబులకు మింగుడు పడని విషయం. ముందే తెలుస్తే కొంత జాగ్రత్తపడేవారు. మరి రెండు రోజులు డ్రై డే అంటే కొందరికి ఇబ్బందే. వైన్స్తోపాటు బార్లు, రెస్టారెంట్లలో మద్యం విక్రయాలు ఆగిపోనున్నాయి. ఇది నిజమా? ఇంతకీ వైన్స్ బంద్ ఎక్కడ? ఎందుకు అనే వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన రోజు ఆగస్టు 15. ఇది జాతీయ పండుగ కావడంతో మద్యం దుకాణాలు మూసివేయాలనే అభిప్రాయం ఉంది. దేశ భక్తులుగా జాతీయ పండుగలను గౌరవించాలని అని చెబుతారు. స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించిన రోజు కావడంతో ఆగస్టు 15వ తేదీన మద్యం దుకాణాలు మూసివేయాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. ఇక ఆగస్టు 16 తేదీన శ్రీ కృష్ణ జన్మాష్టమి వచ్చింది. హిందూవులకు పవిత్రమైన పండుగ ఇది. ఈ రోజు కూడా మద్యం దుకాణాలు మూసివేయాలని అందరూ భావిస్తున్నారు. ఇలా రెండు రోజులు మద్యం దుకాణాలు మూత పడే అవకాశం ఉంది. అయితే మద్యం దుకాణాల బంద్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాదు. కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో మద్యం దుకాణాలు మూసివేసి ఉండనున్నాయి.
శాంతి భద్రతలు కాపాడడంతోపాటు పవిత్రంగా ఉండేందుకు బెంగళూరులో మద్యం నిషేధం అమలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. జాతీయ పండుగతోపాటు శ్రీకృష్ణాష్టమి సందర్భంగా సంబరాలు, పెద్ద సమావేశాలు జరుగుతున్న కారణంగా బెంగళూరులో మద్యం విక్రయాలు నిలిపివేస్తున్నారు. బార్లు, పబ్లు, క్లబ్లు, రెస్టారెంట్లు, వైన్స్ సహా అన్ని అవుట్లెట్లు మద్యం విక్రయాలు నిలిపివేసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. శ్రీకృష్ణాష్టమి సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం మద్యం దుకాణాలు మూసివేసి ఉంటాయని అక్కడి ప్రజలు చెబుతున్నారు.
