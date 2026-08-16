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Gunfire At Varanasi airport: వారాణాసి ఎయిర్ పోర్టులో పేలిన గన్.!. పలువురికి తీవ్రగాయాలు..!

Varanasi airport incident: వారణాసి ఎయిర్ పోర్టులో లైసెన్స్ గన్ పేలడంతో ఇద్దరు భద్రతా సిబ్బంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే సిబ్బంది అలర్ట్ అయ్యారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 16, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:29 PM IST
Gunfire At Varanasi airport: వారాణాసి ఎయిర్ పోర్టులో పేలిన గన్.!. పలువురికి తీవ్రగాయాలు..!
Image Credit: varanasiairportgunfire

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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