/Uttar Pradesh: ఇదెక్కడి అరాచకం.. ఓయోలో యువకుడి బట్టలు విప్పి, తాళ్లతో బంధించి ఇద్దరమ్మాయిలు ఏంచేశారంటే..?.. వీడియో వైరల్..

Two girls brutally Attacks on boy in grand oyo hotel in Kanpur: ఇటీవల కొంత మంది అమ్మాయిలు మరీ టూమచ్ గా తయారయ్యారు. నార్మల్ గా అబ్బాయిలు కొంత మంది తరచుగా తమతో డేటింగ్ చేస్తున్న అమ్మాయిలను లేదా గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ తో రొమాంటిక్ గా గడపడం కోసం ఓయోలకు వెళ్తుంటారు. అసలు ఓయో అంటేనే చాలా మంది పెళ్లికానీ యువతీ, యువకులు తమ కామకార్యకలాపాలకు అడ్డాలుగా పెట్టుకున్నారని కొంత మంది చెబుతారు. అయితే.. అమ్మాయిలకు మాయ మాటలు చెప్పి అక్కడ కొంత మంది కేటుగాళ్లు తినే పదార్థం లేదా కూల్ డ్రింక్ లలో ఏదైన కలిపి ఇచ్చి వారిపై అఘాయిత్యం చేస్తారు. ఇలాంటి ఘటనలు రోటీన్ గా మనం చూస్తాం. కానీ యూపీలోకి కాన్పూర్ లో కాస్తంత వెరైటీ ఘటనవెలుగులొకి వచ్చింది.
Kanpur Girls are writing new stories of empowerment on a daily basis. Police rescued a boy named Rahul Gupta from a Oyo Hotel where he was kidnapped, chained and beaten by two girls and their goons. Police reached there after nearby shopkeepers heard the cries of the boy and… pic.twitter.com/72EouBtYJH
— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) September 18, 2026
ఉత్తరప్రదేశ్ కాన్పూర్లోని మాల్ రోడ్ వద్ద ఉన్న ఓయో హోటల్లో ఇద్దరమ్మాయిలు దారుణంకు పాల్పడ్డారు. తమ
ఫ్రెండ్స్ సాయంతో.. రాహుల్ గుప్తా అనే యువకుడ్ని ఓయో హోటల్కు తీసుకెళ్లారు. ఆ తర్వాత అక్కడ రాహుల్ను గొలుసులతో కట్టేసి, బట్టలు విప్పేసి.. అతనిపై విచక్షణారహితంగా దాడికి పాల్పడ్డారు.
అసలైతే అతగాడు వారితో ఎంజాయ్ చేద్దామకున్నాడో ఏంటో కానీ సీన్ అంతా రివర్స్ అయ్యేసరికి షాక్ అయ్యాడు. కిటికికి రాహుల్ ను కట్టేసి ఇద్దరు యువతులు రాహుల్ను కొడుతుండగా.. రోషన్ అనే వ్యక్తి తన ఫోన్లో ఆ దృశ్యాలు రికార్డ్ చేశాడు. అయితే.. రాహుల్ ఆర్తనాదాలు విన్న స్థానికులు పోలీసులు సమాచారం ఇచ్చారు.
దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి బాధితుడిని కాపాడారు. ఆతర్వాత రాహుల్ ను చికిత్స నిమిత్తం అతనిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ క్రమంలో రాహుల్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో.. ఇద్దరు యువతులు, రోషన్తో పాటు మరో నలుగురిపై పోలీసులు కేసు నమోదుచేసి విచారణ చేపట్టారు.
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