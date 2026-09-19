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Uttar Pradesh: ఇదెక్కడి అరాచకం.. ఓయోలో యువకుడి బట్టలు విప్పి, తాళ్లతో బంధించి ఇద్దరమ్మాయిలు ఏంచేశారంటే..?.. వీడియో వైరల్..

Two girls attack on man in Kanpur: తమ ఫ్రెండ్స్ సాయంతో రాహుల్ గుప్తా అనే యువకుడ్ని ఓయో హోటల్‌కు ఇద్దరు యువతులు తీసుకెళ్లారు. ఆ తర్వాత అతడ్ని తాడుతూ కట్టేసి చుక్కలు చూపించారు. యూపీలోని కాన్పూర్ లో చోటు చేసుకున్న ఘటన వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 19, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 05:13 PM IST
Uttar Pradesh: ఇదెక్కడి అరాచకం.. ఓయోలో యువకుడి బట్టలు విప్పి, తాళ్లతో బంధించి ఇద్దరమ్మాయిలు ఏంచేశారంటే..?.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: twowomanattackonmaninoyohotelinup

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Uttar Pradesh: ఇదెక్కడి అరాచకం.. ఓయోలో యువకుడి బట్టలు విప్పి, తాళ్లతో బంధించి ఇద్దరమ్మాయిలు ఏంచేశారంటే..?.. వీడియో వైరల్..
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