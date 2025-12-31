Uttarakhand: ఉత్తరాఖండ్ లో మరో ఘోరం.. ఢీ కొన్న రెండు లోకో రైళ్లు.. 70 మందికి తీవ్ర గాయాలు..

Two loco trains collide in Chamoli Uttarakhand: ఇటీవల దేశంలో తరచుగా రోడ్డు ప్రమాదాలు, బస్సు, విమాన ప్రమాదాలు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. ఇంటి నుంచి బైటకు వెళ్లిన వారు తిరిగి వస్తారా లేదా అనేది కూడా పెద్ద టెన్షన్ గా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల బస్సులు, రైళ్లు, విమానాలుకూడా తరచుగా ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నాయి. కొన్నిసార్లు టెక్నికల్ సమస్యలు, చలితో పొగమంచు మొదలైన కారణాలతో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. నిన్న ఉత్తరఖండ్ లో ఒకబస్సు భారీలోయలో పడిపోయి 7 గురు దుర్మరణం చెందారు.
#WATCH | Chamoli, Uttarakhand | Several workers injured after internal transport trains operating within the THDC hydropower project area at Pipalkoti, collided with each other.
As per Chamoli DM and SP, 109 people were onboard the trains, out of whom 60 were injured.
Visuals… pic.twitter.com/lBkCUY8Plp
— ANI (@ANI) December 31, 2025
ఈ ఘటన జరిగి కనీసం ఒక రోజుకూడా కాకముందే మరో ప్రమాదాం అదే రాష్ట్రంలో జరగడం ప్రస్తుతం తీవ్రవిషాదంగా మారింది. ఉత్తరాఖండ్ లో చమోలీ జిల్లాలో ఘోర రైలు ప్రమాదం సంభవించింది. ఎదురెదురుగా వచ్చిన రెండు లోకో రైళ్లు బలంగా ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో 70 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
విష్ణుగడ్, పిపల్కొట్టి జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులో సొరంగంలో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. సొరంగంలోపల కార్మికులను, అధికారులను తీసుకెళ్తున్న ఒక లోకొ రైలు.. పరికరాలను మోసుకెళ్తున్న మరో లోకో ట్రైన్ ను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో రెండు రైళ్లలో ఉన్న 109 మందిలో 70 ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే వారిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రులకు తీసుకెళ్లారు.
ముఖ్యంగా సొరంగం నిర్మాణం, సాంకేతిక పనులు జరుగుతున్న ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అధికారుల ప్రకారం.. రెండు లోకో ట్రైన్ల మధ్య యాంత్రిక వైఫల్యం ప్రమాదానికి దారితీసిందని చెబుతున్నారు. అయితే దీనిపై ప్రస్తుతం విచారణ చేపట్టామని, ఘటనకు అసలు కారణాలు వెల్లడిస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం స్థానికంగా తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.
