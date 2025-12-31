English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Uttarakhand: ఉత్తరాఖండ్ లో మరో ఘోరం.. ఢీ కొన్న రెండు లోకో రైళ్లు.. 70 మందికి తీవ్ర గాయాలు..

Uttarakhand: ఉత్తరాఖండ్ లో మరో ఘోరం.. ఢీ కొన్న రెండు లోకో రైళ్లు.. 70 మందికి తీవ్ర గాయాలు..

Two loco trains collide in Chamoli Uttarakhand: సొరంగంలోపల అధికారులను తీసుకెళ్తున్న రైలు, పరికారలను తీసుకెళ్తున్న మరో రైలును ఢీకొనడంతో 70 మంది ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే వారిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రులకు తరలించారు.ఈ ఘటన తీవ్ర విషాదంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 31, 2025, 09:24 AM IST
  • ఉత్తరా ఖండ్ లో రెండు లోకొ రైళ్ల ఢీ..
  • 70 మందికిపైగా తీవ్ర గాయాలు..



Two loco trains collide in Chamoli Uttarakhand: ఇటీవల దేశంలో తరచుగా రోడ్డు ప్రమాదాలు, బస్సు, విమాన ప్రమాదాలు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. ఇంటి నుంచి బైటకు వెళ్లిన వారు తిరిగి వస్తారా లేదా అనేది కూడా పెద్ద టెన్షన్ గా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల బస్సులు, రైళ్లు, విమానాలుకూడా తరచుగా ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నాయి. కొన్నిసార్లు టెక్నికల్ సమస్యలు, చలితో పొగమంచు మొదలైన కారణాలతో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. నిన్న ఉత్తరఖండ్ లో ఒకబస్సు భారీలోయలో పడిపోయి 7 గురు దుర్మరణం చెందారు.

ఈ ఘటన జరిగి కనీసం ఒక రోజుకూడా కాకముందే మరో ప్రమాదాం అదే రాష్ట్రంలో జరగడం ప్రస్తుతం తీవ్రవిషాదంగా మారింది. ఉత్తరాఖండ్ లో  చమోలీ జిల్లాలో ఘోర రైలు ప్రమాదం సంభవించింది. ఎదురెదురుగా వచ్చిన రెండు లోకో రైళ్లు బలంగా ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో 70 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
 

విష్ణుగడ్, పిపల్కొట్టి జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్టులో సొరంగంలో ఈ  ప్రమాదం సంభవించింది.  సొరంగంలోపల కార్మికులను, అధికారులను తీసుకెళ్తున్న ఒక లోకొ రైలు.. పరికరాలను మోసుకెళ్తున్న మరో లోకో ట్రైన్ ను ఢీకొట్టింది.  ఈ ప్రమాదంలో రెండు రైళ్లలో ఉన్న 109 మందిలో 70 ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే వారిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రులకు తీసుకెళ్లారు.

Read more: Hyderabad: మందుబాబులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్ .. డిసెంబర్ 31 రాత్రి నుంచి జనవరి 1 వరకు ఉచితంగా క్యాబ్ సర్వీసులు.. డిటెయిల్స్..

ముఖ్యంగా సొరంగం నిర్మాణం, సాంకేతిక పనులు జరుగుతున్న ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అధికారుల ప్రకారం.. రెండు లోకో ట్రైన్ల మధ్య యాంత్రిక వైఫల్యం ప్రమాదానికి దారితీసిందని చెబుతున్నారు. అయితే దీనిపై ప్రస్తుతం విచారణ చేపట్టామని, ఘటనకు అసలు కారణాలు వెల్లడిస్తామని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ  ఘటన ప్రస్తుతం స్థానికంగా తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.

 

