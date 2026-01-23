English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rajasthan: జైల్లో చిగురించిన ప్రేమ.. హనీట్రాప్ యువతి, 5 గురిని మర్డర్ చేసిన యువకుడు... కోర్టు ఏంచేసిందంటే..?

Two murder convicts marriage in Rajasthan: రాజస్థాన్ లో జైలులోనే ఇద్దరు మర్డర్  కు పనిష్మెంట్ అనుభవిస్తున్న యువతి, యువకుడి మధ్య ప్రేమ చిగురించింది. ఇటీవల కోర్టు వారికి పెరోల్ కూడాఇచ్చింది. దీంతో వీరి  యవ్వారం ప్రస్తుతం సామాజీక మాధ్యమాలలో వైరల్గా మారింది.

  • రాజస్థాన్ లో వెరైటీ ఘటన..
  • మర్డర్ హత్య నిందితుల ప్రేమాయణం..

Rajasthan: జైల్లో చిగురించిన ప్రేమ.. హనీట్రాప్ యువతి, 5 గురిని మర్డర్ చేసిన యువకుడు... కోర్టు ఏంచేసిందంటే..?

Two murder life term convicts fall in love in rajasthan jail: సాధారణంగా ప్రేమను చాలా మంది గుడ్డిది అంటారు. అది ఎప్పుడు, ఎవరి మీద పుడుతుందో ఎవరు చెప్పలేరు.  కొంత మంది తమకన్నా చిన్న ఏజ్ వారితో ప్రేమలో పడుతారు. మరికొంత మంది ముసలాళ్లతో కూడా ప్రేమాయణం సాగిస్తారు.  ప్రేమకు ధనిక, పేద, ముసలి అనే తేడాలు ఉండవని అంటారు. అయితే.. కొన్నిసార్లు దొంగలు, పోలీసులు, జడ్జీలు, లాయర్ ల మధ్య ప్రేమలు చిగురించిన అనేక ఘటనలు చూశారు. ఇప్పుడు అచ్చం ఈ  కోవకు చెందిన ఒక ఘటన వార్తలలో నిలిచింది. ఇక్కడ జైల్లోఉన్న ఇద్దరు ఖైదీల మధ్య ప్రేమ చిగురించింది. గత కొంత కాలంగా వీరు జైల్లోనే కలిసి ఉంటున్నారని చెబుతున్నారు. 

వివరాల్లోకి వెళ్తే.. రాజస్తాన్ లోని జైపూర్ జైల్లో జీవిత ఖైదు పనిష్మెంట్ అనుభవిస్తున్న ఇద్దరు ఆడ, మగ ఖైదీల మధ్య ప్రేమ చిగురించింది. యువతి ప్రియాసేథ్.. దుష్యంత్ శర్మ అనే వ్యక్తిని హనీట్రాప్ చేసి హత్య చేసింది. ఈ కేసులోయావజ్జీవ శిక్ష అనుభవిస్తోంది. మరోవైపు హనుమాన్ ప్రసాద్ ఆలియాస్ జాక్.. 2017లో అల్వార్‌లో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఐదుగురిని దారుణంగా హత్య చేసి (32) జీవిత ఖైదీగా ఉన్నాడు. వీరిద్దరినీ ఏడాది క్రితం జైపూర్ సెంట్రల్ జైల్ నుంచి సంగనేర్‌లోని ఓపెన్ జైలుకు మార్చారు. దీంతో అక్కడ వీరికి పరిచయం ఏర్పడింది. ఆతర్వాత అది కాస్త ప్రేమగామారింది.

ఇద్దరు గత కొన్నినెలలుగా ఓపెన్ జైలులో సహజీవనం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. వీరి పెళ్లికి ఇరుకుటుంబాలు కూడా అంగీకరించాయి. దీంతో కోర్టులో తమ పెళ్లి కోసం పెరోల్ ఇవ్వాలని పిటిషన్ పెట్టుకున్నారు. దీంతో వీరికి  జైపూర్ కోర్టు పెరోల్ కూడా మంజురు చేసింది.

Read more: Uttar Pradesh: వామ్మో.. ఈమె నిజంగా దెయ్యమేమో.!. మొగుడి ఆ పార్ట్ ను కొరికి విసిరేసిన భార్య.. ఎందుకో తెలుసా..?

దీంతో ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. జైల్లో ప్రేమ చిగురించడంఏంట్రా అంటూ  కొంతమంది నెటిజన్ లుషాక్ అవుతున్నారు. అయిన.. జైల్లో మహిళల్ని, పురుషుల్ని వేర్వేరు ఉంచుతారు కదా.. అంటూ కొంత మంది వింతగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. మొత్తంగా.. మర్డర్ కేసుల్లో నిందితులుగా ఉన్న వీరి ప్రేమ, పెళ్లి ఘటన మాత్రం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

