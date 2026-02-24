English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Bhopal sisters case: బాబోయ్.. మరీ ఇంత ఖతర్నాక్ ఉన్నారెంట్రా.!. ఇద్దరు ఛబ్బీ సిస్టర్స్ ఏంచేశారో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.!.

Bhopal sisters case: బాబోయ్.. మరీ ఇంత ఖతర్నాక్ ఉన్నారెంట్రా.!. ఇద్దరు ఛబ్బీ సిస్టర్స్ ఏంచేశారో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.!.

Bhopal sisters arrested over forced to conversion: గత కొన్నేళ్లుగా కిలేడీ సిస్టర్స్ ఇద్దరు అనేక మంది అమ్మాయిలను వ్యభిచారంలో దింపి వారితో మత మార్పిడులు చేయించినట్లు అనేక ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈక్రమంలో ఛత్తీస్ గఢ్ కు చెందిన ఒక బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరు పోలీసులు ఇద్దర్ని అరెస్ట్ చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 24, 2026, 04:31 PM IST
  • భోపాల్ లో కిలేడీ సిస్టర్స్ దారుణాలు..
  • నెట్టింట దుమారం..

Trending Photos

8th Pay Commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు శుభవార్త..కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాల్లో 20%–30% పెరుగుదల?
4
8th Pay Commission
8th Pay Commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు శుభవార్త..కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాల్లో 20%–30% పెరుగుదల?
Gold, silver Measure: బంగారాన్ని క్యారెట్లలో.. వెండిని కిలోలలో ఎందుకు కొలుస్తారో తెలుసా? కారణం తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!!
6
Gold karat system
Gold, silver Measure: బంగారాన్ని క్యారెట్లలో.. వెండిని కిలోలలో ఎందుకు కొలుస్తారో తెలుసా? కారణం తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!!
Snake Bite in Tirumala: రూ.300 దర్శనం క్యూలో భక్తురాలికి పాము కాటు.. క్లారిటీ ఇచ్చిన టీటీడీ!
6
Tirumala Snake Bite
Snake Bite in Tirumala: రూ.300 దర్శనం క్యూలో భక్తురాలికి పాము కాటు.. క్లారిటీ ఇచ్చిన టీటీడీ!
Actors Wed Costars: విజయ్‌ రష్మికలే కాదు.. సెట్స్‌లో ప్రేమలో పడి పెళ్లి చేసుకున్న సౌత్ సినీ తారలు వీరే!
6
Vijay Deverakonda wedding news
Actors Wed Costars: విజయ్‌ రష్మికలే కాదు.. సెట్స్‌లో ప్రేమలో పడి పెళ్లి చేసుకున్న సౌత్ సినీ తారలు వీరే!
Bhopal sisters case: బాబోయ్.. మరీ ఇంత ఖతర్నాక్ ఉన్నారెంట్రా.!. ఇద్దరు ఛబ్బీ సిస్టర్స్ ఏంచేశారో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.!.

Two sisters arrested in Bhopal forced to conversion: ఇటీవల కొంత మంది యువతీ, యువకులు సులువుగా డబ్బులు సంపాదించడానికి అడ్డదారులు ఎక్కువగా తొక్కుతున్నారు. కొంత మంది దొంగతనాలు, ఆన్ లైన్ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. మరికొంత మంది అమాయకుల్ని టార్గెట్ చేసుకుని వారిని మొదట లగ్జరీ లైఫ్ కు అలవాటు చేస్తున్నారు.ఆ తర్వాత డ్రగ్స్ లకు బానిస చేస్తున్నారు. ఇక వారిని నెమ్మదిగి వ్యభిచారంలోకి నెట్టుతున్నారు. సులువుగా డబ్బులు సంపాదించవచ్చని వారిని అడ్డదారుల్లో వెళ్లేలా వారిని డైవర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వారిన పడ్డ అమాయకులు అనే మంది బలౌతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తాజాగా.. మధ్య ప్రదేశ్ లోని భోపాల్ లో ఇద్దరు కిలేడీ అక్కాచెల్లెళ్ల ఘటన ప్రస్తుతం వెలుగులోకి వచ్చింది.

Add Zee News as a Preferred Source

మధ్య ప్రదేశ్ లోని భోపాల్లో అమ్రీన్, ఆఫ్రీన్ ఇద్దరు తొలుత మురికి వాడల్లో ఉండేవారు. కానీ ఆ తర్వాత వీరు అక్రమంగా సంపాదించడంపై తమ నజర్ పెట్టారు.  ముఖ్యంగా అమాయకులను టార్గెట్ చేసుకుని ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పి వారి నుంచి డబ్బులను గుంజేవారు. ఆ తర్వాత వారిని పబ్ లు, పార్టీలకు తీసుకెళ్లి లగ్జరీ లైఫ్ అలవాట్లు చేసేవారు. ఇక డ్రగ్స్ కూడా అలవాటు చేసేవారు. ఈజీగా వ్యభిచారంలో డబ్బులు సంపాదించవచ్చని వారిని ఆ కూపంలోకి దింపేవారు.

ఇలానే అనేక మందిని మోసం చేశారు. ఆ తర్వాత వీరిని మత మార్పిడిలకు పాల్పడేవారు. తమ వాళ్లు మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటారని చెప్పి అమాయకులైన అనేమంది అమ్మాయిలను ఇస్లాం తీసుకునేలా చేసేవారు. ఇటీవల ఛత్తీస్ గఢ్ కు చెందిన యువతి వీరి వద్ద బ్యూటీషీయన్ కోసం వచ్చింది.

ఆమెను కూడా ఇలానే వ్యభిచారంతో పాటు,ఇస్లాం తీసుకొవాలని ఫోర్స్ చేశారు. దీంతో ఆమె వీరి వేధింపుల్ని స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో పోలీసులు విచారించగా ఇద్దరు కిలీడీ సిస్టర్స్ బండారం అంతా బైటపడింది. ఇప్పటి వరకు వీరు చాలా మంది అమ్మాయిలను వ్యభిచారం కూపంలో నెట్టి, బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారని విషయాలు బైటపడ్డాయి.

Read more: Rudrapur: దారుణం.. మరిది ముందే వదినపై గ్యాంగ్‌రేప్‌.. వేలు కోసి అత్యంత కిరాతకం..!

ఈ అక్రమ సంపాదనతోనే వీరు కోట్లకు పడగలెత్తారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు అమ్రీన్, ఆఫ్రీన్ వీరికి సహాకరించిన మరో వ్యక్తి చందన్ యాదవ్ లను అరెస్ట్ చేశారు. మరికొంత మంది పరారీలో ఉన్నారని గుర్తించారు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం భోపాల్ లో సంచనలంగా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bhopal SistersBhopal Sisters arrestedMadhya pradeshBhopal sisters conversion caseBhopal rape case

Trending News