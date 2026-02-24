Bhopal sisters case: బాబోయ్.. మరీ ఇంత ఖతర్నాక్ ఉన్నారెంట్రా.!. ఇద్దరు ఛబ్బీ సిస్టర్స్ ఏంచేశారో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.!.

Two sisters arrested in Bhopal forced to conversion: ఇటీవల కొంత మంది యువతీ, యువకులు సులువుగా డబ్బులు సంపాదించడానికి అడ్డదారులు ఎక్కువగా తొక్కుతున్నారు. కొంత మంది దొంగతనాలు, ఆన్ లైన్ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. మరికొంత మంది అమాయకుల్ని టార్గెట్ చేసుకుని వారిని మొదట లగ్జరీ లైఫ్ కు అలవాటు చేస్తున్నారు.ఆ తర్వాత డ్రగ్స్ లకు బానిస చేస్తున్నారు. ఇక వారిని నెమ్మదిగి వ్యభిచారంలోకి నెట్టుతున్నారు. సులువుగా డబ్బులు సంపాదించవచ్చని వారిని అడ్డదారుల్లో వెళ్లేలా వారిని డైవర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వారిన పడ్డ అమాయకులు అనే మంది బలౌతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తాజాగా.. మధ్య ప్రదేశ్ లోని భోపాల్ లో ఇద్దరు కిలేడీ అక్కాచెల్లెళ్ల ఘటన ప్రస్తుతం వెలుగులోకి వచ్చింది.
మధ్య ప్రదేశ్ లోని భోపాల్లో అమ్రీన్, ఆఫ్రీన్ ఇద్దరు తొలుత మురికి వాడల్లో ఉండేవారు. కానీ ఆ తర్వాత వీరు అక్రమంగా సంపాదించడంపై తమ నజర్ పెట్టారు. ముఖ్యంగా అమాయకులను టార్గెట్ చేసుకుని ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పి వారి నుంచి డబ్బులను గుంజేవారు. ఆ తర్వాత వారిని పబ్ లు, పార్టీలకు తీసుకెళ్లి లగ్జరీ లైఫ్ అలవాట్లు చేసేవారు. ఇక డ్రగ్స్ కూడా అలవాటు చేసేవారు. ఈజీగా వ్యభిచారంలో డబ్బులు సంపాదించవచ్చని వారిని ఆ కూపంలోకి దింపేవారు.
ఇలానే అనేక మందిని మోసం చేశారు. ఆ తర్వాత వీరిని మత మార్పిడిలకు పాల్పడేవారు. తమ వాళ్లు మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటారని చెప్పి అమాయకులైన అనేమంది అమ్మాయిలను ఇస్లాం తీసుకునేలా చేసేవారు. ఇటీవల ఛత్తీస్ గఢ్ కు చెందిన యువతి వీరి వద్ద బ్యూటీషీయన్ కోసం వచ్చింది.
ఆమెను కూడా ఇలానే వ్యభిచారంతో పాటు,ఇస్లాం తీసుకొవాలని ఫోర్స్ చేశారు. దీంతో ఆమె వీరి వేధింపుల్ని స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో పోలీసులు విచారించగా ఇద్దరు కిలీడీ సిస్టర్స్ బండారం అంతా బైటపడింది. ఇప్పటి వరకు వీరు చాలా మంది అమ్మాయిలను వ్యభిచారం కూపంలో నెట్టి, బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారని విషయాలు బైటపడ్డాయి.
ఈ అక్రమ సంపాదనతోనే వీరు కోట్లకు పడగలెత్తారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు అమ్రీన్, ఆఫ్రీన్ వీరికి సహాకరించిన మరో వ్యక్తి చందన్ యాదవ్ లను అరెస్ట్ చేశారు. మరికొంత మంది పరారీలో ఉన్నారని గుర్తించారు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం భోపాల్ లో సంచనలంగా మారింది.
