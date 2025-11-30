Tamil Nadu: తమిళనాడులో జర్నీ సినిమాను తలపించేలా ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. రెండు బస్సులు ఢీ, 11 మంది మృతి

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Buses Collided: తమిళనాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. జర్నీ సినిమాలోని సీన్ ని తలపించేలా.. రెండు బస్సులు ఎదురెదురుగా ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో 11 మంది ప్రయాణికులు చనిపోగా.. 40 మంది గాయపడ్డారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 30, 2025, 08:30 PM IST

Tamil Nadu Bus Accident: తమిళనాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. జర్నీ సినిమాలోని సీన్ ని తలపించేలా.. రెండు బస్సులు ఎదురెదురుగా ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో 11 మంది ప్రయాణికులు చనిపోయారు. 40 మంది గాయపడ్డారు. శివగంగ జిల్లా కారైకుడి సమీపంలో ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ప్రమాదంలో గాయపడ్డ వారిని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో రెండు బస్సులు పూర్తిగా నుజ్జు నుజ్జు అయ్యాయి.

ఇవి తమిళనాడుకి చెందిన గవర్నమెంట్ బస్సులు. కారైకుడికి 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మృతుల్లో 8 మంది మహిళలు, ఇద్దరు పురుషులు, ఒక చిన్నారి ఉన్నారు. వీరంతా ఘటన స్థలంలోనే మరణించారు. ఇక గాయపడ్డ 40 మంది ప్రయాణికులను సమీపంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఎదురెదురుగా వచ్చిన బస్సులు ఢీకొనడంతోనే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని.. ప్రమాదానికి గల పూర్తి కారణాలు తెలియాల్సి ఉందని పోలీసులు తెలిపారు.

ఒక బస్సు కారైకుడి వైపు వెళ్తుండగా.. మరొకటి మధురై వైపు వెళ్తోంది. తిరుపత్తూరు సమీపంలో ఈ బస్సులు ప్రమాదానికి గురయ్యాయి. ఈ ప్రమాదంలో ప్రయాణికులు బస్సుల్లో చిక్కుకుపోయారు. సాయం కోసం ఆర్తనాదాలు పెట్టారు. సమాచారం అందుకున్న అత్యవసర బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. స్థానికుల సాయంతో వారిని బయటకు తీసి ఆసుపత్రులకు తరలించారు.

తమిళనాడులో వారం రోజుల వ్యవధిలో రెండో ఘోర బస్సు ప్రమాదం ఇది. కొన్ని రోజుల క్రితం టెంకాశి జిల్లాలో రెండు బస్సులు ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఆరుగురు చనిపోయారు. 50 మంది గాయపడ్డారు. ఆ సమయంలో రెండు బస్సుల్లో 55 మంది వరకు ఉన్నారు.  ఇక ఆ ఘటన మరవకముందే మళ్లీ ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకోవడంతో.. బస్సులలో ప్రయాణం చేయడానికి జనాలు భయపడుతున్నారు. 

