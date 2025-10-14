English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Video Viral: యూనివర్సీటీలో ఘోరం.. క్లాసు నడుస్తుండగా యువతీ యువకుల ముద్దులాట.. వీడియో..

Student kissing in ms university Gujarat: వడోదరలోని మహారాజా సయాజిరావ్ బరోడా విశ్వవిద్యాలయంలో క్లాసు జరుగుతుండగా ఇద్దరు యువతీ, యువకులు ముద్దులు పెట్టుకుంటున్న వీడియో వైరల్గా మారింది.దీనిపై యూనీవర్సీటీ సిబ్బంది సీరియస్ అయ్యారు. ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 14, 2025, 08:09 PM IST
  • గుజరాత్ లో ఘోరం..
  • క్లాసులోనే రెచ్చిపోయిన జంట..

Two student kissing in maharaja sayajirao university: ఇటీవల కొంత మందిమరీ తెగించి ప్రవర్తిస్తున్నారు. అసలు కామాంతో చాలా నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. బస్టాండ్ లు, మెట్రోలు,  పబ్లిక్ ప్రదేశాలు ఇలా ప్రతిచోట రొమాన్స్ లకు దిగుతున్నారు. చుట్టుపక్కల ఎవరైన ఉన్నారన్న విషయంకూడ పట్టించుకోవట్లేదు.

కొంతమంది తప్పతాగి రోడ్ల మీద బైక్ లు, కార్లలో రొమాన్స్ లు చేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా మారాయి. తాజాగా.. గుజరాత్ లో ఫెమస్ అయిన మహారాజ్ సవాయి రాజ్ యూనీవర్సీటీలో చోటుచేసుకున్న ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

 

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో.. ఎంఎస్ విశ్వవిద్యాలయంలోని తరగతి గదిలో ఇద్దరు విద్యార్థులు ముద్దు పెట్టుకుంటున్నారు. ఒకవైపు క్లాసు జరుగుతుంది. విద్యార్థులంతా సీరియస్ గా వింటున్నారు.

కానీ పక్కన ఒక యువతీ, యువకుడు మాత్రం అదేదీ పట్టన్నట్లుముద్దులతో రచ్చ చేశారు.  ఒకరితో మరోకరు లిప్ లాక్ చేసుకుంటూ నీచంగా ప్రవర్తించారు. కనీసం క్లాసులో ఉన్నామన్న విషయం కూడా మర్చిపోయిన మరీ దారుణంగా ప్రవర్తించారు.  ఈ ఘటనను కొంత మంది సీక్రెట్ గా వీడియో తీసి వైరల్ చేయడంతొ అది కాస్త పెనుదుమారంగా మారింది. దీనిపై ప్రస్తుతం యూనీవర్సీటీ అధికారులు సీరియస్ అయ్యారు.

Read more: Snake Video: ఏంట్రా.. అదెమన్నా నీ పోరీ అనుకున్నావా..?.. నాగుపాముకు కసితీరా ముద్దులు.. ఇంతలో..?.. షాకింగ్ వీడియో..

ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన యూనీవర్సీటీ ప్రతిష్టను దిగజార్చే విధంగా మారిందని సిబ్బంది తలలు పట్టుకుంటున్నారు.

 

Gujaratms universityVideo Viralstudents kissing in class roomsocial media

