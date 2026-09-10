/Kolkata: కోల్ కతాలో ఘోరం.. డ్యూటీలో ఉన్న ఆర్పీఎఫ్ అధికారిణి జుట్టు పట్టి లాగి, పిడిగుద్దులు.. వీడియో వైరల్..

Two women clash with on duty metro rpf staff in Kolkata: ఇటీవల కొంత మంది జనాలు చాలా విచిత్రంగా తయారయ్యారు. చిన్న చిన్న విషయాలకు ఇతరులతో గొడవలకు దిగుతారు. అంతే కాకుండా వీరికి ఏమడిగిన వెంటనే కోపంతో ఊగిపోతారు. దాడి చేసేందుకు కూడా వెనుకాడరు. కొంత మంది ప్రయాణాల్లో ఉన్నప్పుడు డ్యూటీలో ఉన్న అధికారులు రైల్వే స్టేషన్ లో కానీ బస్ స్టాండ్ లో గానీ ఏదైన అనుమానంగా ఉంటే వెంటనే ఆరా తీస్తారు. దానికి సరైన విధంగా సమాధానం చెబితే సరిపొతుంది. కానీ కొంత మంది ఈ విషయాలకు కూడా ఆగ్రహంతో ఊగిపోతారు.
Two female passengers created a disturbance with on-duty staff at Netaji Bhawan Metro Station on September 7.
RPF personnel intervened, counselled both passengers, and imposed a fine of ₹1,000 each. pic.twitter.com/K6AmLBFryy
— pretty simran (@prettysimran_92) September 10, 2026
కనీసం డ్యూటీలో భాగంగా అడిగారని కామన్ సెన్స్ లేకుండా ప్రవర్తిస్తారు. ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం కోల్ కతాలోని నేతాజీ భవన్ మెట్రో స్టేషన్లో చోటు చేసుకుంది. కోల్ కతాలోని నేతాజీ భవన్ మెట్రో స్టేషన్లో ఇద్దరు మహిళలు వచ్చారు .అయితే.. అక్కడ విధుల్లో ఉన్న రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (RPF) అధికారిణి వీరికి టికెట్ గురించి ఆరా తీశారు. ఇంతలో కోపంతో వారు రెచ్చిపోయారు. దీంతో ఆమె కూడా వీరి ప్రవర్తనపై అనుమానంతో అనేక ప్రశ్నలు వేసింది.
ఈ క్రమంలో మహిళలు కోపంతో ఆర్పీఎఫ్ అధికారిణిపై రెచ్చిపోయారు. ఆమె జుట్టు పట్టుకుని కింద పడేసి మరీ పిడిగుద్దులు కురిపించారు. ఆమె కూడా ఇద్దరు మహిళలకు తనదైన స్టైల్ లో పంచ్ లు వేసింది. అక్కడున్న వారు వీరిని ఆపేందుకు ప్రయత్నించినకూడా ఆగలేదు. దీంతో చివరకు మరికొంత మంది మహిళ ఆర్పీఎఫ్ స్టాఫ్ వచ్చి మహిళలను అదుపులొకి తీసుకున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో విధుల్లో ఉన్న ఆర్పీఎఫ్ సిబ్బందితో ఆ ఇద్దరు మహిళలు దురుసుగా ప్రవర్తించడంతో భబానిపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ బృందం నేతాజీ భవన్ మెట్రో స్టేషన్కు చేరుకుని వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.. ఆ తర్వాత ఆ ఇద్దరు మహిళల కుటుంబ సభ్యులు కూడా వచ్చారు.
ఈ ఘటన అనంతరం, ఆ ఇద్దరు మహిళలు లిఖితపూర్వకంగా ఆర్పీఎఫ్ అధికారిణికి క్షమాపణలు చెప్పగా, వారిద్దరికీ చెరో రూ. 1,000 జరిమానా విధించారు. దీంతో ఈ రచ్చ కాస్త ముగిసింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో మాత్రం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
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