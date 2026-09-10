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Kolkata: కోల్ కతాలో ఘోరం.. డ్యూటీలో ఉన్న ఆర్పీఎఫ్ అధికారిణి జుట్టు పట్టి లాగి, పిడిగుద్దులు.. వీడియో వైరల్..

Two Women clash in netaji bhavan metro: డ్యూటీలో ఉన్న రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ అధికారిణితో ఇద్దరు మహిళలు వాగ్వాదంకు దిగారు. మాట మాట పెరగడంతో ఆమెను జుట్టుపట్టి కొడుతూ నానా రచ్చ చేశారు. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 10, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:37 PM IST
Kolkata: కోల్ కతాలో ఘోరం.. డ్యూటీలో ఉన్న ఆర్పీఎఫ్ అధికారిణి జుట్టు పట్టి లాగి, పిడిగుద్దులు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: kalkatatwowomenfightwithrpfstaffvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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